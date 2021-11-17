国足1比1平澳大利亚算是让球迷看到了球队的实力和潜能，其实入籍球员全部首发也是应该的，如果主帅李铁一早就这样安排阵容，或许就不会有更多的意外失分了。接下来世预赛的赛事要到明年开打，李铁和国足还有更多的时间运筹，也有机会从更强的对手身上拿分。主帅李铁赛后说出了球员和团队的不易，同时表示没有比自己更了解球队，这也是为自己正名，因为此前各方都呼吁国足换帅。

此前国足输球和平局都是防线不稳，过早丢球也导致进攻端无法扭转败局，本场比赛虽然上半场也丢了一球，但是进攻端的威胁也令对手慌乱，信心方面是有的，加上球员们都更激烈的奔跑寻求配合，门将也有数次关键扑救，精气神方面就是要拿分的感觉。下半场艾克森制造点球，对手球员伸出手臂也是怕艾克森威胁球门，所以悍将的威胁度还是不可忽略的。

武磊罚进点球也是承受了很多压力的，他的脚法很到位，所以对手门将也是望尘莫及，武球王也再度证明了自己的关键性，但是本场比赛他也错失了几次机会，随后想从日本队身上拿分也是可能的。本场比赛数据并没有绝对的优势，但是威胁度提高了，的确可以用于随后的比赛。蒋光太伤退和洛国富体能不能够支撑全场比赛也是球队的隐忧，随后的对手更强，想拿分必须加固防线才行。

洛国富对于国足是很重要的，面对强队他的能力是可以突破防守完成射门的，此外血性气质也是其他球员身上没有的，困境中的球队是需要一名这样的球员的，李铁合理的使用他也更能奏效。不过下半场换下洛国富，必须找到合适的替补球员，因为以往他被换下后，球队就失球了，所以这一点仍需要李铁运筹。

国足的失球和提前预防有关，禁区内争头球没有优势。此外扳平比分后核心球员都被严防，尤其是阿兰被限制了，球队下半场体力也有问题，所以换人的策略上也是需要多做一些尝试的，因为必须取胜的比赛方方面面都做到位。本场比赛替补登场的吴兴涵和巴顿冲劲十足，应该也是球场上的局面提升了球员们的状态，此前得球盘带总是有一些慌乱，或是选择保守一些的传球，而本场比赛拿球后也敢突破，这也是比赛中的亮点。

王刚此前也是备受质疑的，本场比赛精进了，所以这场平局的确是多方位的收获，寄望可以延续到随后的比赛中。从此前的几场比赛首发安排来看，主帅李铁都是突发奇想，人们很难预估他的想法，所以只能希望主帅此后不会再有轻敌的想法，每场比赛必须当成最后一场来打。本场比赛的上半场国足射门3比6，射正1比4，角球0比1，控球率32%比68%，射门不中3比2，扑救3比1，颜骏凌的表现还是很关键的。

目前国足4名入籍球员是阿兰、洛国富、艾克森和蒋光太，四人都是球队最需要补强的地方，合力出击也是更有能量的，其实对于球迷来说就是希望球队敢打敢拼，将实力全部展现出来。阿兰第79分钟被换下也有一些微词认为不该，因为他和洛国富不同，体能上的影响不大，就是如何破对手的防守是需要想一些办法的。此外有人认为武磊主罚点球都是一个方向，如果不是对手门将扑错了方向，点球很可能罚不进，论点球高手还是艾克森更稳定，随后的比赛这个选择也需要调整。



