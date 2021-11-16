葡萄牙输球需要打附加赛，C罗也可能无缘明年的世界杯，这也让很多球迷很失望，梅罗依旧是人们心中的骄子，缺少任何一位都会是很大的遗憾。目前的葡萄牙新锐也崛起，的确是世界杯不可以缺少的部分。葡萄牙被塞尔维亚逆转的比赛，球队下半场进攻受阻，C罗更是被重点盯防，因而才输球，赛后C罗的压力更大，因为俱乐部近期的战绩也不稳定，很多言论也都指向了C罗，接下来周末的联赛也需要竭力争胜。

葡萄牙这场比赛率先破门也是对手的一次失误，贝尔纳多抢断后助攻桑谢斯抽射得手。早早打破僵局球队也是想再下一城，不过塞尔维亚此后开始严防贝尔纳多，所以曼城大将并没有制造更多的威胁，反而是对手伺机威胁葡萄牙的球门。

C罗第一次拿球后是和贝尔纳多配合，随后将球给到桑谢斯，可惜后者的传中球被解围了。随后不久还是C罗拿球继续给桑谢斯做球，可惜后者持球后遭遇包夹，带球出了底线。C罗的确是不断给进球功臣做球，可惜的是均被错失了，事实上桑谢斯就是灵光一现，随后的表现很一般，葡萄牙才无法取得进球杀死比赛的悬念。

葡萄牙的第一次定位球机会是C罗开出，可惜稍稍高出了横梁。达尼洛和C罗是有默契度的，他断球后给C罗传球，球王也完成一脚远射，可惜被对手化解了。随后贝尔纳多也给桑谢斯传球，后者和穆蒂尼奥配合，可惜这次进攻最终没能完成射门，塞尔维亚的防御是到位的。

因为葡萄牙进攻频繁，所以塞尔维亚对C罗也采取了包夹，C罗接边线球后被双人包夹，所以他选择回传，但是被弗拉霍维奇拦截了。C罗受限后球队进攻威胁减少，对手反而有一段时间的冲击波，C罗也积极参与防守，他在争顶的时候和维利科维奇相撞，对手倒地，高龄的C罗反而没事，可以看出C罗近期的状态是不错的，没进球也是受限于对手的防守，葡萄牙应对能力上是有欠缺的，此外B费替补出场，或许是因为伤病的影响，他的关键性也下降了。

此外若塔在上半场前半段出镜率不高，他接长传球后回传C罗，后者挑传禁区，贝尔纳多再传球小禁区被门将没收。对手的球权C罗抢断后传球给队友被解围，此后再度得球给若塔创造机会，后者被对手放倒，裁判却吹了若塔的犯规。此后葡萄牙进攻到前场总是被对手第一时间解围，或用犯规来阻截进攻，裁判对于犯规的判罚也很松，所以塞尔维亚的防守动作也更大。

此后贝尔纳多得球后选择地平球给队友，但是被对手拦截后形成进攻，古德利分球给队友，塔迪奇得球射门扳平比分，葡萄牙的防守的确是形同虚设。当时帕特里西奥扑了一下皮球，但是没有彻底化解险情，葡萄牙门将黄油手送分很致命。如果不是上半场末尾平局结束，下半场也不会被动和失球以及输球了。下半场对手先换人，主帅的预判和针对性也很足，所以末尾逆转也是有理由的。

第64分钟B费和帕利尼亚换下贝尔纳多和穆蒂尼奥，替补奇兵都没能发挥作用，C罗下半场触球的次数也减少了，桑谢斯错失了起码3次很好的进攻机会，也成为被质疑的人。末尾的失球是因为禁区门前的后点没人防守，对手三位球员都在争这个点，所以对手进球很轻松。

对于葡萄牙来说平局就能出线也让球队有一些侥幸心理，而对手则是必须赢球才能如愿，所以更竭力了，从绝杀后的庆祝动作就能看出球队是多么渴望这场胜局。葡萄牙前7场预选赛5胜2平还没输过，客场2比2塞尔维亚C罗的进球被吹掉了，事实上那是一粒好球，所以对于葡萄牙来说此次悲剧也是裁判的错误所导致的，人们过多苛责C罗的确不应该。

C罗下半场受限是很明显的，B费和他的连线也被掐断，接下来俱乐部的赛事也需要注意。输球后C罗在个人社交平台鼓励队友，并表示球队不会被打倒，球队晋级2022年卡塔尔世界杯仍有希望，接下来会打好随后的比赛，也获得了超过64万人的点赞，所以接下来的赛事同样有望连胜晋级。

法国欧洲杯葡萄牙三连平晋级，随后力压东道主夺冠，所以目前的困境也是可能得到解决的，即便最终遗憾出局，C罗也可以更多兼顾俱乐部的赛事，能够率领曼联再度夺冠也是证明了自己的能力。如今俱乐部和国家队都遇到了困境，也是考验核心球员的时候。明年C罗就37岁了，球王也一定希望可以参与职业生涯的最后一次世界杯赛事，接下来的几场附加赛的比赛也需要当成决赛来打。



