近期的世预赛欧洲区的比赛强队都大胜弱旅，英格兰5球拿下阿尔巴尼亚的比赛中，马奎尔、凯恩等球员都有进球，这其中马奎尔率先破门的进球是里斯-詹姆斯开出前场的定位球助攻队友破门的。这位虎将在切尔西也总是有关键的表现，有进球也有助攻，本场比赛的亮点也不逊色队友们。

强弱球队的交手第一球是很重要的，因为一旦打穿了对手的铁桶阵，随后就可能是一场酣胜。上半场英格兰开场就制造了很多威胁，但是多数是无功而返。第18分钟福登、亨德森、凯恩配合打进第二球，这粒进球也是彻底摧毁了对手的信心。不过上半场里斯-詹姆斯还曾多次制造威胁，半场结束前他的传中球给凯恩，可惜后者的攻门偏了。

上半场英格兰5球领先也是因为第一球进球的时间很早，球队进攻端不停威胁对手，进球也就更为轻松。下半场里斯-詹姆斯再度开出前场右路任意球到禁区内，队友们居然没跑位，所以错失了机会，其实詹姆斯是有可能送出第二次助攻的。此后他制造了对手的犯规，还接队友传球完成一脚射门，可惜稍稍偏出了。

本场比赛可以看出詹姆斯状态很好，英格兰随后的比赛是11月16日客场对阵圣马力诺，预计仍可能是一场大胜。切尔西队内其他被征召的球员中若日尼奥罚丢了点球的确有一些压力，不过在俱乐部罚失点球后，若日尼奥会很快自我调整，并不会连续罚丢点球。

芒特因为牙齿治疗的原因已经离开了国家队，提前回到俱乐部也可以更好的备战随后的比赛。目前切尔西位居英超榜首的位置，国际比赛日的确希望国家队不要过度使用球员，目前的参赛球员中没有伤员的确令主帅图赫尔满意。因为芒特提前回来，普利西奇国家队有进球，后者登场的时间并不长也可以在俱乐部的比赛中延续高效率，刚刚伤愈的他的确慢慢适应密集的赛程。

图赫尔治下的切尔西的确是很团结的，近期奇克公开称赞奇尔维尔在逆境的情况下可以很快速的调整，因为有段时间是被放在替补席的，但是他训练中的努力很敬业，也赢得了主帅的信任。这位球员也是带刀后卫，随后的比赛中的确还会有进球。此外里斯-詹姆斯也被奇克夸赞，前者被认为踢球技术非常棒，也是有天赋的球员。

奇克提及了除了前锋以外的球员们都有改变，也是在提点锋霸们的表现和伤病影响都还需要时间，的确现在的切尔西是需要锋线球员重拾霸气才能有更好的战绩。因为近期的统计显示切尔西本赛季联赛曾5次击中立柱，锋线大将还是错失了一些绝佳的机会的。英超铁王球队是布伦特福德，该队击中8次立柱。除了切尔西和阿森纳外，其他豪门球队没有这样多的打铁数据，切尔西位居榜首的优势是防线更为稳固。

近日对于切尔西不利的一面是巴萨想引进普利西奇、齐耶赫和奥多伊，这些球员都是实力派，虽然有伤病和一些问题，并没有得到更多的登场机会，但是如果一下送走这些球员还是会影响战绩的，图赫尔也需要面对难题。近日英格兰国家队官方宣布征召切尔西外租小将加拉格尔到队，这位小将目前被租借加盟水晶宫，租借期为一个赛季，目前为球队打进11场比赛打进4球，送出2次助攻。

切尔西被认为是出租车，因为外租的小将不少，如果有一些球员现在离队的话，球队的确可以启用外租的这些人才，图赫尔也是善于发掘年轻球员潜力的主帅。图尔赫也曾公开表示会在冬季转会窗召回吉尔摩，前提是球员能祭出有说服力的表现，看来主帅和高层已经开始做准备工作了。