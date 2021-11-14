世预赛欧洲区I组英格兰5比0大胜阿尔巴尼亚，凯恩上演帽子戏法，此外还助攻亨德森进球，热刺锋霸似乎找到了最好的状态，所以赛后也赢得了各界的称赞。凯恩爆发对于热刺新帅孔蒂来说也是一个好消息，因为接下来联赛开打凯恩同样有望延续国家队的强势表现。

这场比赛后凯恩刷新纪录，他为英格兰队出场54次正赛中打进38球，同时超越鲁尼成为英格兰队史第一，在国家队的射手榜上凯恩以44球和格里夫斯并列第4位。这样的数据也是很令人振奋的，的确可能让凯恩在俱乐部的赛事中也祭出更为出色的表现，因为转会的影响，本赛季的凯恩的确难以和此前的赛季相比。

热刺的新帅是曾经执教切尔西的孔蒂，这位名帅也是有英超执教经验的，也曾在处子赛季夺得英超冠军，本赛季中途接管热刺也说明他对英超的渴望，所以激活凯恩也是当务之急，再就是要加固防线，冬季转会窗也会有一些针对性的引进。

孔蒂执教热刺的首场比赛，球队3比2险胜维特斯，那场比赛热刺3球领先，末尾丢两球的确说明防守的无力，比赛中还很激烈，因为有三名球员被罚下，所以孔蒂执教热刺的难度的确很大。所幸的是近期是国际比赛日，孔蒂有时间备战，同时对没有国家队赛事的球员也可以进行一些训练，以期待和球队尽快地完成磨合。

孔蒂重返英超的第一场比赛也平局收场，应该说意大利人是承受了压力的，因为随后的赛事不容有失了。孔蒂曾公开表示需要时间，因为球队必须了解自己的战术理念，并且在比赛中执行。事实上目前的热刺进攻端是有实力的，只是受困于防线的不足，加上赛季初凯恩想转会曼城被强留，所以留下了后遗症，接下来就看孔蒂能否解决。冬季转会期间是否会同意放走凯恩来开启新时代，毕竟离心的人留下也无法彻底爆发，曼城目前仍属意于凯恩，所以孔蒂的取舍也是很重要的。

孔蒂曾在切尔西获得成功，也因为自己不佳而离开球队，博阿斯从切尔西下课后，也曾拿起热刺的教鞭，结果仍是失意离开，如今孔蒂能否给热刺带来一座冠军奖杯也是所有人都关心的，自然他也可能步博阿斯和穆里尼奥的后尘，因为两位名帅都是前切尔西主帅，也均从热刺下课。

对于切尔西球迷来说是很感恩孔蒂的，意大利人是2016年4月5日成为切尔西主帅的，当时签下一份为期三年的合同，欧洲杯后孔蒂入主了蓝桥，当时46岁的孔蒂表示也只有切尔西这样俱乐部能吸引自己，继而选择放下了意大利主帅的教鞭。孔蒂是切尔西队史上的第5位意大利教练，此前的几位也是功劳多多，同时成为切尔西人深刻的记忆，拉涅利执教切尔西期间培养和纳入了很多大将，也是随后穆帅入主后夺冠的功臣。安切洛蒂继任后给予球队国内联赛和杯赛的奖杯，迪马特奥作为助理教练和临时主帅，率领球队夺得历史上第一座欧冠奖杯。孔蒂也延续了意大利籍教练的关键性，他率领蓝军夺冠，联赛豪取13连胜。

孔蒂买人也是很靠谱的，当年他吸纳坎特来投，球员也是很欣赏孔蒂的，所以拒绝了其他球队选择加盟切尔西，并且成为夺冠的功臣，近几个赛季的关键性也是到位的。蓝军豪取13连胜之后，孔蒂曾表示很高兴创造这样的纪录，并且要延续这样的战绩。孔蒂的训练很严格，而且对于防线的要求也很高，所以接管热刺后也会尽快地加固防线。

当年切尔西13连胜是切尔西4-2 斯托克城、3-0伯恩茅斯、1比0水晶宫和桑德兰以及西布朗，客场3比1曼城，主场2比1热刺、1比0米德尔斯堡、5比0埃弗顿、2比0南安普敦、4比0曼联、3比0莱切斯特城、2比0赫尔城。连胜也创造了俱乐部新的连胜纪录。

热刺目前排名第9位，比第四的利物浦少6分，球队11轮积16分，取得5胜1平5负的战绩，打进9球，丢了16球，防线的问题的确是太过于明显了。球队接下来的赛程是11月22日坐镇主场迎战利兹联，随后欧会杯客场对阵穆拉，对手都是弱旅，孔蒂可能率领球队取得连胜。