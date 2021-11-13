世预赛亚洲12强赛国足1比1平阿曼，球队下半场丢球也让三分梦破碎，国足出线形势也越发的严峻了。赛后各方都认为李铁下半场的换人是败笔，因为球队一球领先，而且场面上也有一定的优势，这个时候换人针对性不足的话就会有不好的结果。其实武磊等核心球员错失绝佳的机会才是平局的主因，在足球赛事中浪费机会最终输球的例子比比皆是，吐槽主帅其实更多的是泄愤，而不是冷静思考下的结论。

曾经的国足是亚洲强队，如今的确各种不稳定难以被称为强队，以往的赛事中意外平局和输球也是有的，所以人们赛前认为本轮比赛国足必胜阿曼本身就是太过于乐观了。从赛后的数据来看国足的优势也不明显，球队射门11比13，射正3比3，角球6比8，半场控球率40%比60%，全场的控球率是47%比53%，国足并没有祭出强队的优势数据，所以平局也是能预见到的。

国足的进球是上半场打进的，当时是球队左路的角球机会，朱辰杰头球争顶摆渡助攻武磊捅射破门，后者门前抢点到位，对手也无法防范，因而早早地帮助球队取得了领先。下半场失球前武磊是有机会扩大比分的，第71分钟王燊超左路传中，武磊后点没人盯防的情况下头球攻门，可惜差之毫厘。第74分钟对手远射被扑出赢得角球机会，其实这个时间点的定位球是很危险的，防守必须注意，但是遗憾的是对手的哈尔西利用这次机会头球后蹭破门。

慢镜头回放禁区内哈尔西高高跃起有绝对的优势，这样的情况下门将也无法扑出皮球，因为速度太快了。失球后5分钟李铁用艾克森换下了阿兰，十几分钟的时间指望奇兵救主的确不易。目前的国足的确是有问题的，攻防两端都有短板，归化的球员年纪也比较大，无法保证一场比赛都保持最好的状态。李铁解释换下洛国富是因为看到他的体能消耗太大，防守不能到位，进攻的时候动作也慢了，所以才决定换下他，其实也是可以理解的。

其实大赛中的换人也是双刃剑，世界级名帅下半场换人多数是会扭转败局，那是能力的体现。其他主帅换人也可能无法产生这样的效果，也可能登场后反而拖累球队，曼联此前的比赛博格巴被换上后领红牌下场，赛后也没人认为是索帅换人问题导致球队惨败利物浦。

对于李铁来说，有一个思路不对，当时球队是1球领先，如果要守住这个比分应该全线回防，尤其的是定位球的防守要更到位。换下洛国富让进攻端的威胁减弱，防守的压力增加了就可能失球，对手也认为有机可乘，所以才会利用远射敲山震虎赢得定位球机会，因此才有了末尾的平局。

平局后多数人认为是李铁的问题，因此忽略了其他的因素，所幸的是国足主帅的抗压能力是有的。平局次日他更新了个人社交平台，足球就是这么神奇的东西，我依然爱它。微笑面对人生！努力工作是对自己最大的尊重！这段话也是在表示自己爱足球，同时会继续努力，哪怕下面的留言都是苛责的言论，他也已经表达了自己的态度。

主帅承受压力也有好处，那就是可以减轻球员们的压力，接下来的比赛才可能有意外之喜，其实对于国足应该有平常心，更看重比赛的过程，和球员们的一些成长。国足唯一一次晋级世界杯决赛圈是2001年，此后就一直无法晋级也是有很多的问题的，李铁的一己之力是无法重塑奇迹的，球迷们也只有等待。

对于归化球员的考核，更多的是有经验和能力，而忽略了此后长久的发展，接下来也同样需要进行一些调整。洛国富在2021赛季为广州队9次登场全部是替补出场，也就打31分钟，所以从这一点看李铁换人也是有道理的。



