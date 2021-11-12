





今冬举行的北京冬奥会在明年2月4日开启，这也是体育迷的福利，同时也是体育健儿展现实力的平台。体育赛场竞争激烈，运动员们也会竭力冲刺新的纪录，同时为国家增光添彩，寒冷的冬日也是有温度和能量的。运动员的职业生涯取得成绩是需要很多因素的，从伯乐慧眼识才开启职业生涯，到自身的努力和天赋，此外还有恩师不断的提点和经纪人给予各方面的辅助和提携，方方面面到位才能有更好的成绩。

近期为了帮助退役运动员掌握体育经纪相关知识和原理，相关的部门也开启了培训班，用来辅助退役运动员们更顺利的进入下一站，同时也可以有更多的贡献，能继续从事体育相关的工作也是多数运动员的愿望。这次的培训意图是让退役的运动员更快速地熟悉体育经纪运作规律，同时可以提高综合素质和适应社会能力，从而可以更好体现自身的价值。

体育经纪人也是有等级的，此次培训可以获得等级培训与能力测评证书。事实上很多退役的运动员依旧是体育事业不可忽略的所在，他们也是冠军和金牌背后的功臣，体育经纪人也是一个重要的部分。赛艇选手江燕、体操冠军刘婷婷等运动员的经纪人小宇也曾是标枪运动员，目前已经是多名运动员的经纪人，数年来也是兢兢业业的为体育事业努力着，也被体育的业内的人士认可。

提及江燕也是令人称奇的，因为这位32岁老将不断制造惊喜和佳绩，同时令各界关注和认可，因为她在世界级大赛上取得不俗的成绩。事实上中国在皮划艇项目在世界上并不强势，但是江燕的表现也让更多人看到了中国选手的能力和爆发力。江燕取得的成绩也让国人更多的关注，接下来这个项目也会有更多人从事，也能有更多的后起之秀。

奥运会的比赛中江燕曾以第二名的好成绩晋级，此后还在决赛中有所表现，为的是能够冲击冠军。她在国内的赛事中多次夺冠，也是业内的领军人物，接下来还可以为赛艇项目做更多的贡献。刘婷婷是中国体操队队长，也是全面性很强的运动员，在自由体操、跳马、高低杠和平衡木等项目都有极高的水平，也均获得过最后的成绩，曾在女子全能决赛中以111.100分的总成绩卫冕女子个人全能冠军。

世界级大赛和国内的赛事都是养兵千日用兵一时，所以平常人很难了解到运动员和冠军选手的不易，而经纪人则是方方面面都了解的，并且随时随地的帮助运动员解决和克服问题。尤其是运动员出身的经纪人小宇更能感同身受，而且有很专业的能力，可以让运动员的职业生涯再创新高。

经纪人小宇对于策划和推广体育赛事方面很到位，处理日常事务也是积极果断，解决了运动员的后顾之忧，在参赛和一些其他的活动安排上也是很合理的，所以不会影响到运动员的发挥，以上这些到位也能辅助运动员刷新个人的成绩。

运动员的职业生涯也是很辛苦的，良师益友也是他们所渴望的，因为这些身边人也可以给予更多的帮助，同时分享一些心得和经验。事实上体育经纪人也是朋友更胜亲人，就拿经纪人小宇来说，他不仅仅可以安排好自己的运动员，同时也是很多运动员的良师益友，也会起到互助的作用。

小宇的朋友中不乏中国名将，其中包括短跑名将莫有雪，他曾在17岁的时候创造10秒35的最好成绩夺冠。此外还有艺术体操王子怡、羽毛球于小含，这两人也都是该项目的佼佼者。优秀的人总是有很多相近的地方，也能有更多的共同语言，奥运会冠军也都是中国体育军团的精英，2008北京奥运会首金获得者张娟娟也是被国人记忆的运动员。此外游泳冠军焦刘洋 、乒乓球李晓霞、羽毛球高凌等运动员也和经纪人小宇有很深的友谊。

运动赛场是激烈的，个人的训练是艰苦的，荣誉时刻国歌响起的时候是无数荣耀的。必须承认的是每一块奖牌背后都有很多人在努力着，运动员所付出的更多，在此感谢所有为体育事业付出的人们。