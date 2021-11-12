11月11日英超保级队维拉官方宣布杰拉德成为球队新帅，前利物浦功勋球员已经有多年的执教经历，也取得过冠军奖杯。上赛季杰拉德率流浪者队登顶苏超，所以维拉也是请冠军级教头入主球队，也是为了尽快地摆脱降级区。近期维拉英超遭遇五连败导致主帅史密斯下课，目前球队排名第16，比降级区的球队多2分，随时都可能滑入降级区，所以俱乐部果断换帅也是对的。

英超每个赛季都有主帅下课，目前的曼联似乎已经不再有换帅的想法，俱乐部可能会希望明夏请名帅入主，毕竟中途换帅的话，目前的确没有更好的选择。赛季开启至今，英超已经5名主帅被下课，分别是沃特福德主帅穆尼奥斯、纽卡斯尔主帅布鲁斯、热刺主帅努诺、维拉主帅史密斯、诺维奇主帅丹尼尔-法克，接下来还可能主帅离任，因为进入年末，球队的赛程更密集，所以连败或多轮联赛不胜的话，主帅下课也是必然的，一般冬季转会窗开启前换帅比较多，因为新帅入主可以买人来带来改变。

此前纽卡官宣43岁的前伯恩茅斯主帅埃迪-豪成为新帅，双方签约至2024年夏天。作为足坛最富有俱乐部请这样的主帅也是令人不解的，因为想要位列前四的话，必须有一位名帅入主。不过任何选择都是有原因的，也许很多名帅并不满意目前纽卡的阵容，所以选择拒绝。接下来就看这位主帅的战绩和冬季转会期纽卡斯尔的投入了，这两点也可以左右战绩的。

埃迪-豪曾经执教过伯恩茅斯和伯恩利，最令人佩服的是他曾带领伯恩茅斯三年连升两级，队史首次冲入英超，这的确是不俗的成绩，这个方面看他对于目前的纽卡也是合适的。因为英超豪门崛起的前期也是一些有特点的主帅执教，阵容已经被打造成型后才会因为战绩不佳而换帅，名帅继位后就能取得佳绩甚至夺冠。

目前排名英超榜尾的是诺维奇，近日传出俱乐部有可能请前切尔西主帅兰帕德，后者执教蓝军的处子赛季拿到了欧冠资格，而且在无法引援的情况下完成既定任务的确不错，诺维奇请他来执教也可能摆脱最终降级的命运。如果兰帕德近期继任的话，他和杰拉德就要在教练席上上演双德大战了。不过杰拉德没有执教英超球队的经历，这一点的确不及兰帕德。

英超目前想冲进前四的球队是阿森纳、曼联、布莱顿、狼队和热刺，因为这些球队比第四的利物浦少2分、5分和6分，接下来也会对克洛普的球队形成威胁。降级区的三支球队是诺维奇、纽卡和伯恩利，前面两队积5分，伯恩利积8分都很危险，所以接下来对阵保级队的球队和强队都需要防备冷门的出现。目前伯恩利没换帅，球队上轮联赛逼平榜首的切尔西，的确更有提升的空间。

对于英格兰来说杰拉德和兰帕德都是举足轻重的人，杰拉德的执教生涯先后担任利物浦U18青年队主帅，随后执教苏超格拉斯哥流浪者，上赛季夺冠后其实就有传闻他会离开球队，不过并没有重返英超的具体消息。杰拉德和格拉斯哥流浪者还有2年合同，所以回到英超也是下了决心的。此前也有消息称杰拉德更希望成为利物浦主帅，所以也可能想继续在其他联赛磨练，因为重返英超的话，将率领球队对阵利物浦，如今回到英超的确要和老东家对战。

目前兰帕德和诺维奇的谈判还在继续，所需要的只是时间，神灯第二次执教英超球队也会有更好的战绩。今日相关的消息称诺维奇即将任命兰帕德为新任主帅，后者是今年1月从切尔西下课的，执教蓝军期间的84场比赛中取得44胜15平25负的战绩，的确不错。早前还曾执教英冠的德比郡，也是受到各方认可的年轻主帅。