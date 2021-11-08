英超榜尾队的对决切尔西主场1比1伯恩利是很遗憾的，不过蓝军平局后依旧领跑英超，因为利物浦赢球的话也比切尔西少一分，而曼城赢了曼联后缩小了和榜首队的分差，目前比蓝军少3分，这也是瓜帅希望看到的。以往的赛季切尔西就有送温暖的场次，本轮比赛球队下半场的松懈和进攻端的低效率酿成了这场平局，所以接下来国际比赛日过后图赫尔要更好的筹谋，所幸的是那个时候部分核心球员可能伤愈复出。

其实最近的几场比赛卢卡库和维尔纳缺席，切尔西替补席没有前锋，所以图赫尔的用人也是捉襟见肘，所幸的是其他球员可以取得进球，同时保持连胜纪录延续。本轮比赛后切尔西三线作战的7连胜被终结，联赛4连胜也停止了。卢卡库和维尔纳伤停期间，哈弗茨被寄予厚望的，本轮比赛他率先打破僵局也是很关键的，当时詹姆斯接坎特传球后选择传中球助攻哈弗茨头球冲顶破门，的确配合精妙，攻门也很有力度。

其实进球前哈弗茨就因为快速杀入禁区边线，却被对手推进了观众席，这次犯规也让哈弗茨有一些疼痛，所幸的是并没有造成伤病影响，不久后他就进球了，哈弗茨的血性气质是很明显的，如果可以更稳定的得分就更好了。本赛季哈弗茨并没有场场首发，获得的出场时间并不多，所以图赫尔还是应该给予更多的出场机会，最近的伤病潮给了他表现的机会，相信主帅也会肯定他的表现。

对阵弱旅率先破门的确可以全取三分，因为进攻端持续威胁对手的话就不会有意外。不过强队在弱旅身上失分的比赛也是常见的，其中的原因就是轻敌了，本场比赛也是一样。下半场切尔西的球员们踢得有点松懈，所以没有扩大领先优势，同时给了对手进球的机会。第79分钟杰伊-罗德里格斯接队友传中头球摆渡，维德拉轻松进球，传中球的确有欺骗性，因为当时防守球员都在盯防持球的球员，可是没有想到对手传球给身边的队友，后者有距离传中球不越位，传得很精准，所以切尔西才平局收场。

失球后切尔西加强进攻，但是收效甚微，对手反而也有反击机会，因而没有进球产生。因为曾经的切尔西主帅已经执教热刺，他率领切尔西的第一个赛季都夺得联赛冠军，当时有13连胜的高光时刻，不过连胜的场次增多也会有更多的压力。即便那个赛季连胜被终结，切尔西还是在赛季末登顶了，所以本轮平局后，球员们也会更专注，图赫尔也可以利用国家队赛事期间思考，继而想到解决问题的方式。

本场比赛巴克利错失一次绝佳的进球机会，他本人也是很懊恼的，本场比赛图赫尔给予他首发的机会，错失良机很可能无法再度获得信任。伯恩利本赛季曾逼平莱斯特城，0比1热刺和阿森纳，0比2利物浦和曼城，也是很有韧性的球队，起码对阵强队不会惨败，切尔西残阵平局也是有理由的。

近期都希望得到机会的奥多伊爆发，本场比赛他也制造了不少威胁，他接巴克利传球完成射门，可惜被门将扑出，随后的补射打偏了，门前的把握能力还是不足。随后他给詹姆斯做球，后者带球制造威胁被对手放倒，伯恩利球员倒地放铲将球挡出底线，战术角球机会奥多伊帮助克里斯滕森完成一次头球攻门。

下半场奥多伊传球帮助哈弗茨完成一次射门，随后不久自己带球在禁区内完成一脚射门，可惜被门将扑出。巴克利还浪费了一次奥多伊的横传球，前者开了高射炮。错失这次良机后，球队就丢球了。奥多伊的表现还是不错的，遗憾的是没能取得关键进球。切尔西25次射门4次射正，对手5次射门2次射正打进一球，蓝军射正次数不多也是进球不多的原因。