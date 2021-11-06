





每一届世界级大赛中的中国体操队都是夺金热门，体操队也曾无数次夺金为国争光，所以一代又一代体育健儿也被人们所记忆，当父母的对于中国体操队的青春记忆也成为自己儿女们的记忆后，体育的竞技精神也得到了传承，因为人生也是拼搏的过程。提及中国体操队的成绩，最为辉煌的是在2008年的北京奥运会夺得9枚金牌，所以人们对于中国体操队新生代也是极其关心的。目前中国体操队的领军人物是刘婷婷，她是全能型运动员，而且训练刻苦，技术也是国际级的水平，更为难得的是她在队内能起到领军人物的带头作用。

体操运动员从小训练是很艰苦的，不亲身经历是无法了解运动员的辛苦，因为每一次进步都是极其不易的，需要日积月累，也需要个人的领悟和天赋来赶超世界水平。运动员在取得成绩后，还需又保持技术水平，同时制定更高的标准，此外还需要克服一些伤病的影响。了解运动员职业生涯一路走来，到拿到金牌获得冠军，期间的一切都令人感慨。

体操运动员年龄都很小，所以她们所付出的会更多。21岁的刘婷婷小小的身体内有极强的能力，也是因为综合能力强才可以多次获得冠军荣誉。刘婷婷目前是中国女子体操队队长，她的个人荣誉是2017年体操世界杯墨尔本站，先后获得高低杠、平衡木两枚金牌，同年的体操世界杯多哈站，她获得平衡木、自由操两枚金牌。此外是2018年多哈世界体操锦标赛夺金，她以14.533的高分夺得女子平衡木金牌，输给她的是战胜美国名将拜尔斯。最为骄傲的是刘婷婷获得2020年体操全锦赛女子个人全能冠军，她以111.100分的总成绩夺冠，也令家乡为之骄傲，其实她也是中国的骄傲。

2000年出生的刘婷婷也有一些属于自己的特殊经历，从崭露头角，到决赛中击败美国的体操王后拜尔斯何其霸气，值得一提的是这块金牌也是中国女队在当年世锦赛的唯一。刘婷婷的确是更为出色，其中她的抗压能力也是很到位的。

刘婷婷的能力是得到了印证的，而且她始终保持初心，也是正能量的运动员，即便已经名声海外，但是她始终很感恩。近日恩师王群策因为一些网友长期对他进行污名化和人身攻击发布了一个声明，刘婷婷第一时间力挺恩师，也是体现正能量和敢于担当的品质。她的发言除了感谢恩师的培养外，还特别强调谣言止于智者，也赢得了很多人的支持。

21岁的女生，如果不是运动员，还会在父母的羽翼下生活，在大学校园学习，人生中所面对的事情是有限的，而运动员要面对的有很多，能抗住压力且有实力才能站在领奖台上。对于刘婷婷来说错过了奥运会是有遗憾的，不过这并不妨碍她站上其他赛事的领奖台。人们用三朝元老来形容广东体操女队的刘婷婷也是因为她已经是久经沙场的冠军级运动员了，同时也是蝉联全运会团体冠军的关键，也注定会被所有人记忆。