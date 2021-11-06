刘婷婷的全面性是成功的前提，成名后懂得感恩更为可贵(2021-11-06 16:25:37)
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中国体操队
刘婷婷
女子体操队
体操队夺金
体操队队长
|分类： 体育时事杂谈
每一届世界级大赛中的中国体操队都是夺金热门，体操队也曾无数次夺金为国争光，所以一代又一代体育健儿也被人们所记忆，当父母的对于中国体操队的青春记忆也成为自己儿女们的记忆后，体育的竞技精神也得到了传承，因为人生也是拼搏的过程。提及中国体操队的成绩，最为辉煌的是在2008年的北京奥运会夺得9枚金牌，所以人们对于中国体操队新生代也是极其关心的。目前中国体操队的领军人物是刘婷婷，她是全能型运动员，而且训练刻苦，技术也是国际级的水平，更为难得的是她在队内能起到领军人物的带头作用。
体操运动员年龄都很小，所以她们所付出的会更多。21岁的刘婷婷小小的身体内有极强的能力，也是因为综合能力强才可以多次获得冠军荣誉。刘婷婷目前是中国女子体操队队长，她的个人荣誉是2017年体操世界杯墨尔本站，先后获得高低杠、平衡木两枚金牌，同年的体操世界杯多哈站，她获得平衡木、自由操两枚金牌。此外是2018年多哈世界体操锦标赛夺金，她以14.533的高分夺得女子平衡木金牌，输给她的是战胜美国名将拜尔斯。最为骄傲的是刘婷婷获得2020年体操全锦赛女子个人全能冠军，她以111.100分的总成绩夺冠，也令家乡为之骄傲，其实她也是中国的骄傲。