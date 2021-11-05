本周中的欧冠，英超四强只有曼联客场2比2平亚特兰大，其他三强均赢球，其中切尔西1比0马尔默同样的是客战，此外利物浦2比0马竞，曼城4比1布鲁日，两队都是主场作战却有不同的过程。利物浦对手更强，球队赢球也更轻松。曼城对阵弱旅还有失球，同时也暴露出防守的不足。本周日就是曼彻斯特德比战，此前被看好的曼城也因为这场欧冠的比赛而被看低，各方均认为德比战也可能平局收场。

曼联此前惨败给利物浦，但是随后大胜热刺，欧冠平局也是因为对手较强，红魔近4场比赛2胜1平1负。曼城本轮欧冠比赛前承受了两连败，的确更为低迷，瓜帅也需要做出一些改变。球队联赛杯不敌西汉姆，上一场英超0比2水晶宫，所以欧冠有失球也是因为连败影响了士气，所幸的是随后连入两球锁定了胜局。

本场欧冠建功的球员是福登、马赫雷斯、斯特林、热苏斯，前两位是首发球员，斯特林和热苏斯都是下半场第68分钟出场的，瓜帅也是希望赢球，同时也为英超德比战留力。德布劳内第75分钟登场错失一次射门机会，也没有参与末尾的进球，接下来对阵曼联会发力，球员很明显是留力了，近几个赛季德布劳内也受到伤病的干扰，的确应该一定的合理调整。

目前曼城位列一次第三，比第一的切尔西少5分，比第五位的曼联多3分，所以本轮联赛曼城也是会全力以赴的。索帅虽然暂时保住了帅位，但是欧冠平局，如果联赛惨败曼城的话，危机就又增加了，所以接下来的天王山大战也会更拼命。从近期的比赛来看，曼联和曼城都受困于防线的问题，进攻端都有高效率的球员，所以德比战更多的是拼谁不犯错。

欧冠的比赛中坎塞洛送出三次助攻的确不俗，联赛也会连场首发。有趣的是曼城的失球是斯通斯送乌龙。当时对手的反击机会，曼城门将扑出对手的射门，但是德凯特莱尔得球后继续传中到禁区，贝尔纳多解围不彻底，皮球打到斯通斯身体进入球门，两位大将的确是有一些不给力。因为对手有威胁的进攻不多，的确不该有这样的低级失误。

不过因为莱比锡逼平了巴黎，所以曼城赢球后排名小组第一的位置，比巴黎多1分，倒是处于有利的位置。本场欧冠福登、格拉利什、贝尔纳多、京多安都首发，福登打进第一球，格拉利什的表现却很一般，赛后也被认为是今夏曼城引援的败笔。本赛季赛事也进行了不少，但是这位重磅强援也没有绝对惊艳的表现，个人能力方面速度不占优，过人方面也比较差，身体对抗也没有优势，传中方面威胁度不高，和曼城送走的萨内相比的确差很多。

福登本场开场就不断威胁球门，他的进球是马赫雷斯传球给坎塞洛，后者横传门前助攻福登破门。不过球队进球两分钟后就失球了，上半场随后也没有扳平比分，倘若失球是在下半场这场比赛很可能平局收场。下半场的进球是马赫雷斯传中没人得到，随后坎塞洛得球再次传中，马赫雷斯头球破门，这粒进球的确很关键。

因为迟迟没有扩大领先的优势，瓜帅就开始了换人，斯特林和热苏斯换下马赫雷斯和格拉利什也很明显的解释了前者是功臣接受鼓掌，后者是因为表现不佳被换下的。斯特林的进球是京多安得球后横传门前，斯特林轻松破门。热苏斯进球前曾错失单刀球机会，伤停补时来自坎塞洛的斜传，热苏斯完成进球也是比较轻松的。