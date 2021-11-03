今晨的欧冠小组赛赛豪门球队基本都赢球了，只有曼联客场2比2平亚特兰大留下了一些遗憾，瓦拉内伤退也是平局的一个原因，C罗梅开二度成关键，赛后获得全场最佳。和其他豪门球队相比，切尔西欧冠客战1比0小胜马尔默也是令人满意的，因为蓝军是残阵出战，缺少了两位锋霸的非主力阵容都可以保持球队延续7连胜的胜绩的确不俗，主力回归的话战绩也会更为稳定。

本场比赛为切尔西打进唯一进球是齐耶赫，这也是人们期待的结果，因为上一场比赛这位大将的进球愿望就很强烈，本场比赛也算是如愿以偿了。奥多伊和奇克也都是球迷希望可以撑起球队进攻大旗的人物，本场比赛令人的表现很出色，前者助攻齐耶赫打进制胜球，接下来也可以更多的首发出场。

切尔西的进球是下半场第55分钟打进的，当时奥多伊接队友传球后从右路突破，随后扫传到禁区，防守球员尼尔森在中路解围失败，齐耶赫在后点轻松推射空门，这次传球很神准齐耶赫也得以成为绝对的功臣。本场比赛令人的配合不少，也有不少的破门机会，可惜都错失了。上半场哈弗茨传球送齐耶赫完成一次射门，可惜被门将没收。随后不久齐耶赫带球突破后在禁区完成一次射门，可惜这次因为角度太正被没收，射门的力度和角度都一般，所以无法洞穿对手的五指关。

卢卡库和维尔纳缺席后，哈弗茨是被寄予厚望的，本场比赛他错失两次单刀球的机会的确很可惜，此外开场就被放倒在禁区，裁判不给点球，他也是被侵犯次数比较多的球员。齐耶赫的射门被封堵后，哈弗茨补射也没能洞穿球门，内心的急切也是进球难的一个原因。本场比赛普利西奇复出替补出场也错失了单刀球，看来他的状态还需要一些时间才能到最佳。

切尔西本赛季下半场发威的次数比较多，图赫尔下半场应变更为得力一些，本场比赛下半场两个边路进行了一些改变和换位，球队的威胁也更多了，进球也是持续施压和变化后带来的结果。上半场内切突破的次数比较少，所以威胁度不足。下半场边路明显有感了，传球也更有威胁，此外齐耶赫抢点能力也不错，所以可以取得进球。

切尔西豪取7连胜，比赛中还是有一些问题需要解决。切尔西此前在主场4-0大胜马尔默，本场却是一球小胜，所以图赫尔还需要进行更多的尝试。目前坎特和普利西奇都复出，如何能让他们更快速的提升状态也是很重要的。哈弗茨的能力是有的，但是进球数和在德甲时期相去甚远，所以接下来球员和主帅都需要努力才能提升进攻效率。

本场比赛的进攻比较多，比赛也很流畅，图赫尔的一些战术上的微调也是很明显的，所以各界和球迷们对于切尔西本赛季的前景也是看好的，因为球队的潜力无限，主帅的能力也是显露无疑的。切尔西目前领跑英超，防守的稳健是联赛第一好，这一点也是本赛季争冠的关键。

全场比赛切尔西射门23次11次射正，马尔默4次射门0射正，角球8比1，越位1比1，任意球12比10，控球率73%比27%。切尔西本场首发是门迪、吕迪格、阿隆索、克里斯滕森、若日尼奥、席尔瓦、奇克、奥多伊、齐耶赫、阿兹皮利奎塔、哈弗茨。下半场第73分钟普利西奇、巴克利替补登场，没有登场的球员是凯帕、贝蒂内利、查洛巴、萨乌尔、奇尔维尔、里斯-詹姆斯、萨尔、韦尔，接下来联赛主场对阵伯恩利的比赛查洛巴、萨乌尔、奇尔维尔、里斯-詹姆斯、坎特可能获得首发出场的机会，

马尔默主场落后一球后加强了防守，的确也是很拼的，所以本场比赛切尔西的年轻球员们也得到了更多的历练，图赫尔这段时间也可以激活目前替补席的潜力股，伤病增多的意外情况反而给了图赫尔更多运筹的机会，否则替补球员很难得有欧冠首发的机会。

奇克本场比赛4次射门1次射正，传3次威胁球，8次过人，3次犯规和3次被犯规，59次传球的成功率为83.05%，悍将的表现的确是可圈可点。奥多伊打了74分钟的比赛，1次射门，送出1次助攻，传3次威胁球，5次过人，2次抢断成功，35次传球的成功率为91.43%。齐耶赫也打了74分钟，4次射门3次射正，打进1球，传5次威胁球，6次过人，2次抢断成功，2次被犯规，28次传球的成功率为78.57%。可以看出几位球员的表现都不错，彼此需要的还是一些默契度和协力首发的化学效应。

赛后相关的数据显示切尔西进入10月保持取胜，这样的连胜模式还可以延续更长的时间，十月到现在竟然是全胜战绩，重要的是7连胜中打进22球，丢2球，有5场比赛零封了对手，的确不错。11月的对手分别是联赛对阵伯恩利、莱斯特城，欧冠对阵尤文图斯，联赛主场迎战曼联，后面的两场比赛对于球队是一个很大的考验。



