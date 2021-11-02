热刺官方宣布主帅努诺下课，俱乐部做出这样的决定也是因为球队0比3不敌曼联，此外近期的战绩很差。这消息一出各方言论都认为索帅的命够硬，本来是曼联主帅要在惨败利物浦后下课的，时间定在对阵热刺的比赛前，结果索帅撑到了比赛开打，而且变阵得力C罗完成传射，球队获得大胜后索帅也稳定了帅位，没想到赢球后却能送热刺主帅下课。

英超主帅本轮就是五大联赛中最有压力的职业，每个赛季也总是有主帅中途下课，不过几个月就下课的主帅并不多。热刺主帅努诺只执教了球队四个月，这样的情况也是很少见的。努诺和他的团队都离开了热刺，其实他入主热刺前是取得了成功的，上赛季他执教狼队的确取得了不俗的战绩，只是主帅无法拒绝热刺抛出的橄榄枝。

努诺执教球队四个月，率队出战17场比赛，取得9胜1平7负的战绩，但是近7轮联赛输了5场的确是很惨烈，下课也没什么说词。不过这几场败仗中的对手有阿森纳、切尔西、曼联等强队，短时间遭遇争冠集团的球队，输球也是有一定必然性的。事实上球队战绩差是有多方面原因的，俱乐部今夏强留凯恩是败笔，球员虽然留队但是表现极其的低迷，未能起到队长的作用。孙兴慜在对阵曼联的比赛中屡屡错失良机，双核低效率的确不是主帅可以负责的，接下来的继任者也会面临更大的压力。

热刺主帅下课当日来自迪马济奥的消息，孔蒂已经飞抵伦敦，接下来和热刺签约一年半，如此迅速也应该早期就一些联络。目前孔蒂已经和热刺谈判达成协议，接下来就等明日官宣，从主帅下课到预计官宣的时间为两日，的确是太迅速了。其实此前索帅被认为很快下课，就有消息称孔蒂和齐达内的人选，如今却被热刺捷足先登了，如果索帅随后下课，合适的人选就只有齐达内了。

有趣的是热刺此前曾邀请穆里尼奥入主球队，如今孔蒂即将成为球队主帅，而这两位都是前切尔西主帅，也曾给予蓝军多座冠军奖杯，孔蒂处子赛季就率领切尔西获得英超冠军，热刺应该也是希望走捷径。因为即便是齐达内执教英超球队也需要适应，而孔蒂显然更熟悉英超对手和热刺。

穆帅当年执教热刺也没有带来冠军奖杯，而他执教其他球队都有冠军荣誉的，所以热刺对于冠军的渴望是更为强烈的，俱乐部请孔蒂入主也同样是希望打破此前的冠军荒。孔蒂是有能力，同时也是很有性格的，列维和新任主帅能否合拍也是一个关键点，因为此前有消息称孔蒂提出两个要求，买人是第一位的，所以接下来冬季转会期是需要大笔资金纳入强援了，否则战绩还是难以有保证。

其实此前也有消息称热刺老板希望请回波切蒂诺，不过波帅在大巴黎很顺风顺水，球队阵容厚度很足，自然不可能回归。孙兴慜和凯恩最强势的时期是穆帅执教热刺的时期，而如今的孔蒂想要重启连胜模式和触及奖杯是不易的，因为目前的热刺问题更多。近日针对曼联和热刺主帅的话题很多，有人认为曼联不动主帅是有隐忧的，一旦赛季无法拿到欧冠资格就会后悔，而热刺换帅看似是有一些鲁莽，但是孔蒂也可能给球队带来惊喜。

对于英超其他争冠球队来说，多数人都希望曼联和热刺不换帅，因为这样的话英超争冠不会过于激烈，而如果易帅的话，随后的强强对话会更难一些。热刺目前后防也是问题多，球员传球能力差，除了孙兴慜和凯恩外，队内也没有绝对的关键先生。还有一些希望离队和处于离队边缘的球员，孔蒂到来后需要解决的问题不少。

其实英超换帅很频繁的是切尔西，但是阿布换帅后，很多位主帅都为球队带来冠军奖杯，所以阿布是独具慧眼的。但是热刺换帅却始终无缘冠军，球队上一次夺冠还是在0809赛季，而且不是英超和欧冠的奖杯。热刺的主帅分别是博阿斯，舍伍德，老雷德克纳普、波切蒂诺、穆帅、努诺，每一位到来的时候都是被寄予厚望，但是结果都是令人失望，接下来就看孔蒂的运筹了。值得一提的是博阿斯也是前切尔西主帅，热刺主席列维先后请三位前切尔西主帅自己球队也是有执念的。

目前热刺排名联赛第8位，比第四的西汉姆少5分。球队10轮联赛积15分，取得5胜5负的战绩，打进9球，丢了16球，防守加固的话球队还有可能完成追分。热刺接下来的赛程是11月5日凌晨4点欧会杯主场迎战维迪斯，对手是弱旅，赢球的几率比较大。随后是11月7日22点客场对阵埃弗顿，这场比赛的确是有一些难度的，因为太妃糖曾1比1逼平曼联。



