英超第10轮曼城和利物浦都倒在了沙滩上，曼城主场0比2不敌水晶宫也是本赛季的耻辱战，球队上一次相同比分输球是客场不敌巴黎圣日耳曼，本场却在弱旅身上输球的确不该。利物浦是在两球领先的情况下，最后却被布莱顿逼成2比2平也是很意外，利物浦在大胜曼联后也有一些疲软，接下来欧冠客场对阵马竞还可能失分。和两队不同的是残阵的切尔西3球斩落纽卡斯尔，主力前锋都缺阵的情况下带刀后卫两球救主的确令英超震动。

曼城下一轮联赛要对阵曼联，德比战对手本轮3比0力挫热刺，进攻端回暖也会更积极地应对曼城，蓝月亮想如利物浦一样大胜红魔不易。曼城和利物浦本轮比赛的防线都很糟糕，所以瓜帅和克洛普的确需要及时调整，避免在下周中的欧冠赛事中失分。

英超豪门下周中欧冠的对手是弱旅居多，曼城主场迎战布鲁日需要防冷，利物浦对阵马竞更难一些，切尔西客场对阵马尔默也需要上半场就取得进球，避免体能上有更多的消耗。曼联客场对阵亚特兰大加固防线是第一位的，客场作战需要防备平局。

切尔西本轮客场3球零封纽卡斯尔又是一场带刀后卫的表演赛，在卢卡库和维尔纳缺席的情况下，蓝军下半场连入三球继续稳居英超榜首，前两粒进球是在12分钟打进的。第65分钟奥多伊下底传中被解围，詹姆斯禁区内觅得机会将球打进的确神奇。第77分钟的进球是替补登场13分钟奇克禁区边缘的射门被封堵，詹姆斯却继续在禁区进球，短时间就2球领先也基本锁定胜局了。

值得一提的是图赫尔的换人调整是在第64分钟，奇克和巴克利换下了看坎特和错失了多次机会的齐耶赫，换人后一分钟球队就进球了，替补登场的巴克利和奇克都起到了关键作用的。第81分钟巴克利直传球到禁区，纽卡门将达洛禁区内绊倒哈弗茨送点球大礼，若日尼奥罚进点球锁定胜局，哈弗茨制造点球后也解压了，因为本场比赛他对于进球是很渴望的，但是比赛中有一些游离。

纽卡斯尔联主场作战有是很有韧性的，上半场全线防守也是令蓝军受困的。因为目前切尔西队内卢卡库、维尔纳、普利西奇和科瓦契奇都伤停，球队残阵可以大胜也的确不俗。图赫尔下半场换人如神，图赫尔的临场应变的确是到位的。本轮比赛后球队取得了三线作战的六连胜，接下来欧冠客战马尔默的比赛同样有望延续近期的强势。

以往豪门球队伤病增多的时候就会失分，而图赫尔被逼启用替补和角色球员却收到了意外的效果，因为近4场比赛除了联赛杯拼到了点球大战外，其余4场比赛都打进3球以上，共攻入17球，球队进攻端的锐利的确令锋霸们汗颜，同时证明图赫尔对于手下球员的使用是到位的。

本场比赛坎特复出，攻防两端有他坐镇是很稳的。开场不久他接席尔瓦的传球选择分给詹姆斯，经过多人传球配合最后还是坎特得球，这次他利用长传球找队友，可惜被对手抢先解围了。纽卡斯尔本场也是加固了防线，所以切尔西进攻很难获得射门的机会，随后一次弧顶处的射门也击中了对手的身体。

坎特在场上攻防两端都是有帮助的，纽卡难得获得的反击机会也是坎特终结了对手的进攻，虽然获得定位球但是纽卡球员的脚法也没能威胁到球门。坎特不断拿球，每一次的进攻选择都不同，对手也是加强了对他的防守，所以他的挑传禁区前沿的球被对手第一时间解围。不过依旧是蓝军的球权，这次进攻给到哈弗茨，末尾还是被门将解围了，坎特伤愈复出，状态不是最好，主帅换下他也是出于保护，预计下一场联赛坎特还会首发出场。

卢卡库和维尔纳缺席，队内寄望哈弗茨和奥多伊建功，但是上半场频频获得机会都被齐耶赫浪费了，他有一粒进球被吹越位，其他的机会都浪射了，所以上半场0比0的比分也揭示了球队的问题。上半场切尔西11次射门4次射正，有一粒进球被吹越位，纽卡3次射门没有射正，下半场上来依旧是铁桶阵，丝毫没有主场抢进球的迹象，所以切尔西的进攻依旧是无法洞穿对手的球门。