英超第10轮首场比赛是莱斯特城对阵阿森纳，随后是曼城对阵水晶宫，利物浦迎战布莱顿，切尔西客战纽卡，周日热刺主场迎战曼联的比赛也是本轮唯一一场强强对话。曼联上轮惨败利物浦，本场比赛更输不起，索帅面临下课危机，本场比赛的首发的安排也很关键。此外C罗更渴望进球，而博格巴红牌停赛也注定是看台观战了，缺少了害群之马后，曼联如果能赢球的话，的确可以考虑更早的送走博格巴。

两队目前排名英超第6和第7位，热刺比曼联多一分，所以此役的胜负也关乎排名。曼联近4轮英超不胜，球队先后0比1维拉、1比1埃弗顿、2比4莱斯特城、0比5利物浦。这其中对阵狐狸城的比赛是客场，本轮客战防守端的确需要加固才能确保不失球。红魔上一次零封对手是在9月29日客场1比0狼队，随后的9场比赛6场不胜，战绩是1平5负，的确是极其低迷的战绩。

曼联近4场联赛只拿到1分，本场赢球也未必能脱困，输球的话主帅可能下课，C罗也会背负更大的压力，因为目前已经有一些声音认为葡萄牙球王回归是错误的，因为他的能力不能给予球队更多。本轮比赛前C罗已经为球队打进3球，但是近4次场比赛没有进球，所以被质疑也是必然的。相关的数据显示这也是C罗自2017年11月以来最长的联赛进球荒，所以此役对于罗球王也是极其关键的。

凯恩本赛季前是希望加盟曼城的，但是被强留后状态一直不温不火，也失去了上赛季的关键性。孙兴慜虽然不俗，但是也无法一力扭转乾坤。球队上轮联赛0比1不敌西汉姆联，周中联赛杯客场1比0小胜伯恩利，本场比赛也没有必胜的把握。热刺目前9轮联赛取得5胜4负，也是很不稳定的，一周双赛也有一些体能上的消耗。曼联没有联赛杯的比赛体能更充分，这一点也是优势。

历史战绩方面热刺不占优，此前两队交手热刺在英超吃到了36场败仗，国内赛事曼联也是热刺的克星。不过热刺队内的孙兴慜也是习惯于攻破曼联的球门，数据显示韩国人上赛季两场对阵曼联攻入3球，送出1次助攻，本轮比赛热刺也是寄望他可以打破僵局的。

两队英超此前58次交手曼联取得36胜12平10负的战绩，红魔客场取得14胜9平6负的成绩。上赛季两队交手各赢一次，本轮比赛则是要拼命抢分的。目前的曼联有几个问题，队内战术方面以谁为主，B费和C罗应该有更多的球权，马奎尔表现不稳定的时候，启用谁来加固防线也是需要进行尝试的，此外协防也是很必要的。

博格巴上场比赛吃到红牌也影响球队的士气，虽然球员道歉了，但是仍无法被球迷们原谅，原因是他登场前就被明确告知不要做被红牌罚下的事情，但是他却视为耳边风，还在短时间就被罚下场了，这也有一些明知故犯。赛后索帅也没有给予一定的批评，这也是外界认为索帅无法震慑更衣室的原因，也被认为是球队战绩不佳的一个原因。

近日小雷德克纳普更是公开表示曼联更衣室就像一个度假营，言外之意也是认为索帅缺乏威严，同时还认为球员们没有尽全力。和利物浦全民皆兵相比，曼联是有一些懈怠和无章法的感觉，本轮联赛即便赢了热刺也不能说明曼联可以扭转局面了。

其实曼联的阵容厚度是很足的，索帅也是竭力了，但是他的问题目前无法得到解决，很多时候还更倚重教练组的建议，而其他英超豪门主帅图赫尔、瓜帅、克洛普都是有自己的主张和解决问题的能力，这也是曼联不及其他争冠对手的地方。

目前各方都认为孔蒂是合适的人选，因为后者曾率领切尔西夺得联赛冠军，还是在处子赛季，对于英超也有一定的了解。不过也有球迷认为鲁尼也合适，很显然鲁尼重返曼联还需要更多的时间，或许未来可以，如果曼联高层送走索帅的话，一定会请更有经验的冠军教头来执教球队。上赛季切尔西换帅成功，所以想夺冠的球队都寄望重复这样的神奇，曼联的支持者也希望换帅。

梅西目前法甲5场没进球，C罗联赛4场没进球，梅罗都是背负了巨大的压力，凯恩同样被质疑，因为他本赛季英超开赛以来的8场联赛只打进1球，本轮大战也是需要为己正名。本轮也是C罗和凯恩的直接碰面，就看谁能救主了。



