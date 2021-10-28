联赛杯第四轮切尔西5比4南安普顿晋级8强，因为第三轮杯赛也是和维拉拼到点球大战，所以联赛杯的不稳定也是很明显的。两场晋级战的功臣是第二门将凯帕，因为他都扑出了对手的点球，同时也成为了晋级的功臣。上一场联赛7球大胜让人们认为本轮的蓝军依旧会轻取对手，没料到的是蓝军久攻不下，也只有哈弗茨如愿进球。球队防线在下半场失球，随后没办法扩大分差只能在点球大战中取胜对手，图赫尔还是需要解决球队进攻端的问题。

本场比赛首发和上轮大胜诺维奇有几个人员上的不同，本场凯帕、萨尔、马科斯-阿隆索、巴克利、萨乌尔、齐耶赫获得首发机会，取代了上轮联赛首发的门迪、蒂亚戈-席尔瓦、吕迪格、若日尼奥、奇尔韦尔、芒特，两场比赛都首发的球员是查洛巴、奥多伊，科瓦契奇、哈弗茨、里斯-詹姆斯。令人没有想到的是主帅没有继续启用上一场赛事的阵容来延续进攻端的强势，本场比赛进攻端的效率再次被打回了原形。

不过南安普敦的防线的确比诺维奇更有韧性，球队无法反超比分也是受困于铁桶阵，不过这个不足也可能会在随后的赛事中失分。需要提及的是两场联赛杯的比赛阵容也是比较相近的，这两场杯赛都首发的球员是凯帕、詹姆斯、萨尔、奥多伊、萨乌尔、齐耶赫，可以看出主帅是认为这些球队可以在杯赛中发挥作用的。本轮杯赛首发的查洛巴、阿隆索、科瓦西奇、巴克利、哈弗茨替换了上一场首发的奇尔维尔、坎特、奇克、查洛巴、维尔纳出场，比分都是1比1，同样点球点定胜负，蓝军主帅的心思的确不好预测。

本场比赛蒂亚戈-席尔瓦、若日尼奥、吕迪格没有登场，接下来周末的联赛可以首发出场。哈弗茨本场比赛一开始就失分的活跃，他进球前有4次威胁球门，除了远射外，还有突入禁区完成射门，个人能力上也得到了体现。哈弗茨的进球是球队的角球机会，齐耶赫开出角球助攻哈弗茨头球建功。

圣徒的进球是下半场刚开场就进球了，这也是在蓝军立足未稳的时候斩获了进球，当时彼得斯杀入禁区完成射门，皮球从凯帕腿下穿过，亚当斯空门得手。令人不解的是失球后有时间的，但是切尔西没有进球，哈弗茨错失单刀球机会是因为想多了，盘带皮球的时候出错了。上半场奥多伊获得一些射门机会，下半场巴克利获得很多机会，可惜都差之毫厘。哈弗茨反而给队友们送出一些机会，可惜都被浪费了，萨乌尔比赛末尾急攻心切，他想更多的首发还需要一些时间和球场上的表现。

赛后很多人认为球员们的无力是为了衬托当年8000万欧元转会蓝军的凯帕，因为芒特第一个罚点球都罚丢了，一切的压力都到了凯帕的身上，他扑出了沃尔科特的点球，随后斯莫尔本恩因为压力射飞了的点球，切尔西才能如愿晋级。赛后相关的数据显示切尔西三次点球大战全部胜出，一次是欧超杯夺冠，两次联赛杯的比赛完成晋级，门将都是凯帕的确有趣，门将同时也刷新了一项纪录。

对于凯帕来说能成为关键先生是好事，因为自信心也会提升，如果有合适的报价的话，球员本人也可能希望成为球队的首发门将，毕竟当初加盟切尔西也是想成为第一门将的，而如今门迪的出色表现很难重新夺回首发门将的位置。

本场比赛切尔西23次射门14次射正，只命中1球的确不应该。南安普敦4次射门6次射正打进1球，控球率蓝军63%比37%，进球10比3，数据上的优势是明显的。上一场比赛上演帽子戏法的芒特本场第66分钟替补出场，但是威胁度却锐减也是值得反思的。奇尔维尔也是同一时间替补登场，也没有奇兵的表现。

接下来切尔西将在10月30日22:00打联赛客战纽卡斯尔的比赛，对手本赛季双线作战一胜难求，目前的战绩是4平6负，联赛4平5负，上轮联赛客场1比1平水晶宫，切尔西拿下对手的问题不大。坎特应该会在联赛中首发出场，这样的话，球队赢球会更容易一些。目前切尔西的伤病情况是阿斯皮利奎塔因为肩部受伤最早周末可以出场，此外奇克因伤需要休息，克里斯滕森接受了手术周四可以进行训练，伤员全部复出的话，球队也能更轻松的赢球。



