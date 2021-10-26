联赛杯本周三开打，切尔西继续主场迎战南安普顿，蓝军上轮联赛多数替补出场7球大胜榜尾队，本轮杯赛也会继续给这些球员表现的机会，哈弗茨上一场没有建功，本场比赛会竭力，如无意外也会首发出场。此外坎特上轮得到了休息，本场杯赛也有望首发出场打多半场的比赛，因为近期的对手比较弱，所以球队阵容安排会更宽松，图赫尔寄望两位锋霸可以尽快的康复，起码要赶上切尔西主场迎战尤文图斯的比赛。

今夏的新援萨乌尔本赛季得到的机会有限，所以本轮杯赛也是他表现的机会。圣徒本赛季表现一般，球队很难确保不失球，所以失分出局的几率很大。南安普敦目前9轮联赛积8分，战绩是1胜5平3负，打进8球，丢12球。切尔西目前排名榜首，联赛9轮积22分，战绩是7胜1平1负，打进23球，只丢3球，的确是很稳健，本轮轮换阵容也是值得期待的。

切尔西近期的进攻端火力很足，4场比赛打进15球，上轮联赛23次射门有13次射正打进7球，的确是很惊人的数据，球队近期取得4连胜的战绩。南安普顿近4场比赛1胜1平2负，上轮联赛主场2比2平伯恩利，唯一的胜局是拿下排名第17位的利兹联，目前圣徒比降级球队多4分是很低迷的。

切尔西近期三线作战，球队的板凳深度很足，所以不会有太多的问题。图赫尔的球队最为注重防守，所以战绩也是有保证的。本赛季联赛第7轮切尔西曾在主场3比1力挫圣徒，查洛巴率先破门，沃德-普劳斯扳平比分后吃红牌下场，随后维尔纳和奇尔维尔先后进球锁定胜局，本场比赛对于沃德-普劳斯的防守也需要到位。

上赛季切尔西和圣徒两次交手都平局收场，切尔西近13战南安普敦，战绩是9胜3平1负。双方英超历史交锋45场，切尔西25胜11平9负，其中主场12胜7平4负。本场杯赛也是双方历史上第108次交手，此前切尔西47胜31平29负。

两队上次交手切尔西的进球是角球机会，奇尔维尔开出角球，奇克头球摆渡助攻查洛巴头球破门，随后切尔西的卢卡库和维尔纳都被裁判吹掉了，前者是越位，后面是判罚阿斯皮利奎塔犯规在先进球无效，图赫尔抗议判罚被黄牌警告，上半场还是遇到了一些意外的，虽然数据上切尔西占优。

下半场利夫拉门托突入禁区被奇尔维尔铲倒，沃德-普劳斯点球命中，这同样是一个意外的情况。比赛末尾沃德-普劳斯飞铲若日尼奥脚踝被红牌罚下，随后

巴克利斜传球给到阿斯皮利奎塔，后者传中球助攻维尔纳推射建功反超比分。末尾的进球是芒特传中帮助卢卡库完成射门击中立柱，阿斯皮利奎塔补射也击中立柱，奇尔维尔最后将球打进。

切尔西是上一轮联赛杯点球大战淘汰维拉，下半场维尔纳进球，末尾阿彻扳平比分，随后进入点球大战中，维拉的阿什利-扬和纳卡姆巴罚丢，切尔西的奇尔维尔也没命中，蓝军总比分5-4晋级16强。那个时候切尔西还在磨合，所以晋级也是不易。上轮联赛杯南安普顿2：2战平谢菲尔德联队同样是有问题的，球队防线失球比较多是弱点，切尔西也会针对这一点施压，也可能更早的取得进球。基于以上的分析，个人预判切尔西小胜晋级，毕竟圣徒不是诺维奇。



