本轮英超的天王山大战沦为一边倒的局面，这也是各方都没有想到的事情，曼联主场上半场0比4落后利物浦，下半场颗粒无收，C罗进球被吹越位，博格巴替补登场吃到了红牌被罚下场，球队最终0比5不敌利物浦的确是耻辱一战。曼联上一任主帅穆里尼奥下课就是因为红魔客场1比3不敌利物浦，之后次日就挥别了球队，本轮双红会如此惨烈，索帅的帅位也可能不稳，更可能在近日下课，目前没有确定的消息也是因为下一任的人选不定。

近期曾有消息称C罗帮助球队联系齐达内来执教，如果属实的话，齐祖也不会在中途接管球队的，所以索帅势必需要完成本赛季的所有赛事。另外的人选是孔蒂，目前也无法确定，因此俱乐部高层应该还会给索帅机会。不过曼联随后是魔鬼赛程，球队先后对阵热刺、亚特兰大、曼城，如果不能及时解决防线的问题，连败还会持续下去，那样的话索帅的确可能更早的下课。

本场比赛曼联的防线形同虚设，过早地连续失球也让球队的进攻端受困，所以没有进球也是必然的。曼联的第一粒失球是利物浦的反击机会，萨拉赫身边有人防守，他选择传球给纳比-凯塔，让后者直接面对门将很是睿智，进球也是极其轻松的，曼联的防守漏人也是很明显的。球队防线更多的关注点是核心球员，没想到奇兵建功了。

值得一提的是曼联比分落后的情况下有一些慌乱，中前场球员得球后很快速的传球，所以传球失误也比较多，因此球队短时间没有制造绝对的进攻威胁也是受困于球队的急躁心理，C罗在这段时间没有得到球权，曼联的进攻还是各自为战缺少手术刀般的传球撕开对手的防线。和曼联防守球员慢吞吞的跑位相比利物浦回防的速度很快，每次曼联进攻禁区内都是利物浦球员，所以也无法制造更多的威胁。

曼联传球不断失误反而给了对手更多的进攻机会，这一点更需要反思，曼联必须学会在困境中找到解决的问题的办法，适度的控球，避免因为传球失误送给对手反击机会。关键时刻还是需要给C罗和B费持球，因为两人的经验和实力还是可以更好地处理为数不多的进攻机会的。

回看穆帅下课前对阵利物浦的比赛，那是2018年12月17日零点曼联客场1比3不敌利物浦，比赛中马内进球，林加德扳平比分，末尾沙奇里梅开二度锁定胜局，曼联6轮联赛赢了1场，次日俱乐部宣布主帅下课。穆帅是在2016年5月27日执教红魔的，不到两年的时间就下课了，的确是令人唏嘘的，狂人还给予了曼联联赛杯和欧联杯的冠军，但是仍无法避免下课的命运。目前的曼联近7场比赛2是哪个1平4负，联赛四轮不胜，战绩是1平3负，的确也是到了一个新的低潮期。

值得一提的是当年穆帅下课和博格巴失和有关，而本轮比赛索帅也没给博格巴首发的机会，下半场派遣大将登场，意图也是指望博格巴奇兵救主，令人遗憾的是博格巴登场14分就领红牌下场，所以这位球员的确是毒瘤般的存在，其实曼联的确可以放博格巴离队了。巧合的是穆帅下课前对阵利物浦的比赛博格巴也是被放在替补席，比赛中利物浦射门36比6，曼联比赛中很被动。本场比赛利物浦射门13比10，射正8比4，控球率64%比36%，但是比分却是5比0，利物浦进攻效率的确很高，曼联则相形见绌。

通过两场比赛的对比，本轮比赛更为凄惨，曼联少打一人后，利物浦有回收的意图，所以随后的比赛成为了垃圾时间，这样的局面也是很难堪的，所以索帅的确可能被下课。目前潜在的主帅人选是齐达内和孔蒂，如果齐祖入主老特拉福德的话，的确有可能给予球队希望。因为目前的索帅没能彻底激活C罗，桑乔更是替补席坐穿，的确是差强人意。

此外个人认为博格巴的红牌也是有其他原因的，因为纳比-凯塔本场的威胁的确是仅次于萨拉赫的，博格巴对他的凶狠犯规也是看到了他的威胁，遗憾的是没有想到这样的行为是一张红牌的代价。此前曼联球员的情绪不稳和C罗进球被吹越位也相关，本来以为看到了希望，但是却再度落空，情绪管理失控也是可以理解的，也有人称博格巴的放铲也是血性气质，只不过有一些人不认同罢了。慢镜头回放C罗并不是明显越位，曼联进球被吹掉也有点冤。

赛前克洛普就提及曼联点球多的事情，索帅回应因为有人提及点球，曼联就不会有点球了，但是他没有想到进球也被黑了。曼联上一次大比分输球是2019年4月21日曼联客场0比4不敌埃弗顿，那段时间曼联也是很困顿的，因为球队7场比赛不胜，战绩是2平4负，联赛5场比赛2平3负，本赛季持续低迷仍可能刷新低迷战绩。曼联接下来需要调整进攻端的重心，此外防守端必须稳定，尤其是上半场开场阶段更需要稳健。



