切尔西主场7比0大胜诺维奇，这也是图赫尔接手球队后的最大比分，在卢卡库、维尔纳和普利西奇缺席，坎特轮休的情况下，球队能祭出如此出色的表现的确是绝对的惊喜。此役也开启了替补席的进攻火力，图赫尔随后排兵布阵也有了更多的可能，因为事实证明他们同样胜任首发。本轮比赛芒特上演帽子戏法，切尔西太子的确有无所不能的感觉，赛后也晒照庆祝回馈球迷。

本轮比赛也是英超榜首和榜尾的对决，诺维奇本赛季的确低迷，此前曾先后0比3利物浦、0比5不敌曼城，而切尔西多位核心缺席，球队却能7比0横扫对手的确是潜力无限。本场比赛的进球功臣是芒特、奥多伊、詹姆斯、奇尔维尔，若日尼奥也起到了关键作用，他在第64分钟被换下，当时球队已经4比0领先对手，主帅也是让他得到休息，同时让奇克有表现的机会，这也是一举两得的感觉，而且替补出场的球员们的表现都不错。

切尔西的第一球是若日尼奥的传球，芒特将球打进，两人的配合令对手难以防范，若日尼奥的大局观也是关键的，而芒特脚风也很犀利。随后是科瓦契奇直传球撕开防线助攻奥多伊破门，后者面对门将很是冷静，射门也绝对精彩，必须承认的是奥多伊比总是错失必进球的维尔纳更强。奥多伊本赛季很少获得首发出场的机会，本轮也是因为两位主力伤停才给与了机会，这粒进球也是为己正名了。事实上对阵劲旅或弱旅的比赛的确该给本轮的这套阵容机会，这样也可能避免伤病的产生。

上半场末尾芒特的直传球助攻詹姆斯扩大领先优势，这粒进球的传球堪称手术刀般精准，詹姆斯面对门将挑射进攻，球员门前的大心脏也是很明显的，詹姆斯作为带刀后卫的进攻效率也会令一些进攻端球员汗颜。下半场科瓦契奇传球助攻奇尔维尔扩大领先优势，开倒车的模式依旧持续中，科瓦契奇两次助攻也是很到位的，他也是图尔赫最为信任的核心球员，本场比赛的确不辜负主帅一直以来的欣赏。

奥多伊也是切尔西寄予厚望的球员，可惜的是一直没能坐稳主力位置，本场比赛他还制造了对手的乌龙球，他的传中球很有威胁，对手慌乱中送了乌龙大礼，诺维奇的门将也很本场比赛最值得同情的人，因为队友都给他埋雷了。本场比赛的进攻和助攻的球员都有其他的贡献，詹姆斯被犯规让本吉布森吃到红牌被罚下场，这场比赛也被更早的定格了。

事实上詹姆斯是不断地制造威胁，所以对手的防守才会很凶狠，因此吃到两张黄牌下场也是必然的。对于诺维奇来说下半场的第62分钟到第65分钟是噩梦时间，因为球队送乌龙球和少一人作战的确无法在客场拿分了。切尔西末尾的两球是吕迪格射门对手手球犯规送点球，芒特罚进。伤停补时替补登场的奇克面对门将突然选择传球助攻芒特破门，后者也完成了帽子戏法，替补奇兵的无私属性也是很明显的。

同样替补出场的齐耶赫也有很多威胁，遗憾的是没有进球。本场首发的哈弗茨本场比赛郁闷，接下来的比赛还需要好好找到进球的感觉。其实比赛刚开始的阶段奥多伊是有一些慢热的，奇尔维尔得球给他传球，结果奥多伊停球不稳出了边线。随后若日尼奥赢得定位球机会，最后还是奥多伊接吕迪格传球后横敲中路出现失误被对手反抢制造威胁。随后切尔西的反击机会还是找到奥多伊，他带球后也没有完成射门，所幸的是随后表现很惊艳。经此一战切尔西进攻端无力的不足也会因为多位球星的爆发而得到缓解，接下来就寄望卢卡库和维尔纳也能重拾霸气。

本场比赛后，切尔西继续领跑英超，球队9轮联赛取得7胜1平1负的战绩，失分的比赛是对阵曼城和利物浦，防守只丢了3球也是英超最少，本赛季球队的确有可能赢得冠军奖杯。

切尔西大比分赢球最多的赛季是安切洛蒂执教期间，一个赛季曾有4场比赛打进7球，令球迷们难忘的是2009/10赛季英超最后一轮比赛切尔西主场8比0大胜维冈竞技，当时德罗巴帽子戏法，阿内尔卡梅开二度，兰帕德、卡劳和阿什利-科尔都有一粒进球，更为难得的是赛后球队以1分优势力压曼联第4次夺得英超冠军，单季打入103球更是惊人。此外德罗巴打入29球成为最佳射手，那场比赛也是很激动人心的，而本轮比赛新生代再一次令球迷激动不已，因为这样的感觉久违了。

此外2012/13赛季第18轮切尔西主场8比0阿斯顿维拉的比赛也令人印象深刻，那场比赛进球的球员是托雷斯、路易斯、伊万诺维奇、兰帕德、奥斯卡和阿扎尔都有进球，拉米雷斯梅开二度。那场比赛后，球队追平俱乐部英超历史最大胜差纪录，当时执教切尔西的是贝尼特斯。接下来切尔西的四场比赛都是对阵中下游球队，图赫尔的确该给更多替补球员机会，以期待复制本轮的精彩，同时给核心球员轮休的机会，因为这段赛程后球队就要先后对阵莱斯特城、尤文和曼联了。

切尔西大胜后的次日，也就是1月24日是老板阿布的55岁生日，这样的生日贺礼也的确会令阿布开心，因为老板就喜欢华丽足球，大比分赢球的确是最佳。切尔西的崛起是从阿布入主之后，所有的支持者和切尔西人都很感念老板。



