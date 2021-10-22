欧协联罗马1比6不敌博德闪耀的确很丢人，虽然今晨热刺也0比1不敌弱旅维特斯，但是作为意甲豪门客场大比分输给弱旅的确是很难堪的。赛后穆帅也被各方质疑，甚至有人认为狂人可能下课重返英超拿起纽卡斯尔的教鞭，因为纽卡有大财团入主，接下来就是纳入强援，主帅的位置一定会请世界名帅来执教，因为穆帅当年率领切尔西连续两个赛季称霸英超，所以目前也合适纽卡的热门主帅人选。目前穆帅已经公开否认传闻，并且表示会继续执教罗马，但是战绩低迷的话还是可能有下课之忧的。

本赛季罗马高开低走，曾经雄踞意甲榜首位置，如今跌落到第四位，比榜首的那不勒斯少9分，接下来新一轮联赛两队将直接碰面，罗马惨败后的确很难拿下对手。穆帅很肯定罗马主力阵容的威力，并且表示接下来的联赛是可以有更好的表现的。

穆帅本轮欧协联轮换多人也是轻视了对手，不过亚伯拉罕、佩莱格里尼和姆希塔良都是在替补席随时可以出场，惨败的确是多方面的因素。值得一提的是这三位大将都在下半场登场，遗憾的是穆帅看似很及时的换人根本无法制造进球，反而在很少的时间内丢了4球，这也是穆帅执教生涯第一次大比分输球，所以攻防的问题都是很明显的，穆帅寄望罗马重拾霸气拿下那不勒斯的可能性很低。

轻敌是必须有代价的，罗马在第51分钟到第79分钟连丢4球的确不像是穆帅的球队，因为狂人的球队一向是防线稳固的，如今也被颠覆了。事实上穆帅最为成功的是执教切尔西和国米时期，随后率领皇马就显露了一些不足，而且难以弥补。重返英超后，穆帅先后执教曼联和热刺，曾经牢固的防守就已经减退，本赛季执教罗马也高开低走，目前的瓶颈期尽快度过的话，本赛季还是可以保有争冠或新赛季欧冠资格的可能。

罗马本赛季开始取得双线作战的6连胜，各方都认为球队有夺冠的可能，可惜随后意甲课程2比3不敌维罗纳，此后的战绩是3胜3负，失分的比分是客场2比3拉齐奥、0比1尤文、1比6不敌博德闪耀，巧合的是四场比赛全部都是客场作战，客场虫也是很明显的，所幸的是接下来的联赛是坐镇主场迎战那不勒斯。

罗马输球的4场比赛打进5球，丢了13球，近两场比赛都输球了，期间球队打进1球，丢7球的确已经触底了。本场欧协联的比赛罗马唯一进球是卡莱斯佩雷斯打进的，当时球队两球落后，球队中场过顶传球送给卡莱斯佩雷斯单刀球机会，后者精准命中。上半场的两粒失球一次是对手右路短传配合撕开防线，费特横敲门前助攻博海姆破门，随后不久是贝格远射破门。

下半场的失球是后防解围失误送分，此后的3球都是传球撕开防线取得进球，对手进球效率的确很高，而罗马的防线已经是无法弥补。穆帅派遣进攻球员登场也是加强进攻，却没有料到后防线不敌失球导致进攻端也很无力。亚伯拉罕从切尔西加盟罗马后被认为迎来大爆发，本场比赛替补登场也没有制造绝对的必进球机会。

其实罗马是有血性的球队，接下来对阵那不勒斯的比赛需要加固防线才可能拿分，全主力出场也是必然的。穆帅曾经率领国米在欧冠夺魁，也曾给曼联一座欧联杯的奖杯，但是此后在外战中的表现就很无力。本场比赛对手的球员都是寂寂无名，罗马的替补也不是没有实力的，关键还是球队被对手打蒙了，即便主力出战也无法扭转败局。