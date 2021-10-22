欧冠切尔西主场4比0马尔默是久违的酣胜，但是卢卡库和维尔纳半场末尾就因伤下场，接下来还可能缺席一些比赛，这对于球队来说也是极大的不利，因为球队随后的赛事也很密集，进攻端的轮换也会受到影响。以前就多次提及图赫尔过度使用卢卡库，不给予他一定的休息时间，即便是下半场被换下的次数也很少，伤病也是因为疲惫所导致的，图赫尔也可能后悔此前的决定。

本场比赛维尔纳本场还是浪费了一些机会，接下来需要伤停一段时间，养伤期间倒是可以好好反思一下，寄望复出后可以重新找回上赛季的关键性，其实进入进球荒的球员最难克服的是心理问题，如果得到解决，临门一脚就不会再度错失了。对于切尔西来说卢卡库的伤病更令人担心，因为球队本赛季还是更为倚重他。接下来冬季转会窗口可能还需要纳入强援，此外普利西奇复出的话，也可以解现今的燃眉之急。

这场比赛上半场的进球功臣是克里斯滕森和若日尼奥，后者命中卢卡库制造的点球，上半场有两个被判换人后，球队面临了一些压力，不过一些球员也因此得到登场的机会。没有想到的是下半场在缺少两位锋霸的情况下，哈弗茨再度进球扩大领先优势，若日尼奥点球梅开二度，吕迪格造点也依旧关键，因为他本场也是伤愈复出，有如此好地表现也是很惊喜的。本赛季切尔西中后场的威力也是了得，接下来就看图赫尔的用人了，队内的一些年轻储备和板凳球员也可能会得到重用。

本轮欧冠切尔西祭出了最强阵，其实对阵弱旅不应该这样安排的，也许主帅图赫尔是考虑到上轮欧冠输给尤文，本场比赛不能失分的缘故，才会有这样的安排，否则主场作战是该给替补球员机会，因为从以往的战绩来看球队都有必胜的把握。本场比赛哈弗茨、齐耶赫、萨乌尔、科瓦西奇替补，接下来本周六对阵英超榜尾队诺维奇的比赛可能得到首发出场的机会。

若日尼奥也是金球奖的热门人选，上赛季的表现也是很关键的，本场比赛他客场不久就制造威胁，他的传中球帮助奇尔维尔完成一次头球攻门，卢卡库越位位置给维尔纳做球，后者打偏了。维尔纳也很无私，随后给卢卡库制造机会，遗憾的两人近两场的模式是快乐足球，两人均错失机会。蓝军的第一球仍然是后卫的连线，本场伤愈复出的蒂亚戈-席尔瓦得球传禁区，克里斯滕森抢点破门先拔头筹。

芒特也是近期被俱乐部续约的关键球员，本场比赛他的射门也是差之毫厘，伤病还是影响了他的发挥。卢卡库随后利用个人能力赢得点球，尼尔森无法防守小魔兽的威胁，因此从背后放倒卢卡库也等于是送分了，若日尼奥此前也曾罚丢点球，但是本场很稳定，也帮助球队两球领先，应该说这粒进球也基本定格了本场比赛的走势。不过对手的这次犯规也导致卢卡库因伤下场，也是喜忧参半。

哈弗茨替换卢卡库登场后也得到了维尔纳的支持，可惜他的射门被门将扑出了，坎特也利用直塞球帮助哈弗茨完成一次射门，这次威胁对手门将没能第一时间化解，哈弗茨二次射门无果，维尔纳却在无对抗情况下受伤被奥多伊换下，接下来这两位替补球员可能在随后的联赛中首发出场。

下半场奥多伊利用反击机会助攻哈弗茨扩大了领先优势，两位的化学效应很是明显，所以两位大将的伤病也是利弊皆存的，如果可以激活哈弗茨和奥多伊进攻端的能量的确是利大于弊。吕迪格反抢后和哈弗茨配合后被放倒赢得点球，带刀后卫的威力也是持续中的，如此上佳的表现的确可能被其他豪门挖角。萨乌尔、里斯-詹姆斯、马科斯-阿隆索随后也替补登场，接下来对阵副班长的比赛也可以首发出场，切尔西必须轮换来减少伤病的增加。全场比赛切尔西射门20比2，射正7比0，角球7比2，优势很明显。

本场比赛哈弗茨还有能量没有发挥出来，接下来的确可以更多的获得首发的机会，因为比赛末尾也多次威胁对手的球门。哈弗茨第67分钟登场就有4次射门2次射正，传1次威胁球，4次过人，1次解围，2次犯规和1次被犯规，整体发挥是极其到位的。奥多伊打了46分钟的比赛1次射门且射正，送出1次助攻，传1次威胁球，接下来也可以有更多的贡献，他也是切尔西一直寄予厚望的球员，只是并没有得到更多首发出场的机会，本赛季如果委以重任的话，也可能是惊喜。