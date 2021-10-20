10月21日凌晨3:00 欧冠小组赛H组第3轮切尔西坐镇主场迎战马尔默，因为对手此前两轮欧冠都大比分输球，所以此役蓝军是有望轻松取胜。因为蓝军上轮联赛也只是一球险胜，所以本轮欧冠的赛事也是希望开启进攻的火力，这样也可以提升士气，因为对手较弱，图赫尔也可能会进行一定的轮换。上轮欧冠切尔西0比1不敌尤文，本轮也不容有失。马尔默是欧冠的弱旅，小组出局的命运基本是定了，本轮客战也是寄望拿分的，蓝军也需要稳固防线才行。

切尔西上一场小胜，输球的布伦特福德进攻威胁更多，但是17次射门7次射正却始终没有洞穿蓝军的球门，门将门迪的表现也是很关键的。切尔西1次射正就全取了三分，进攻端的不足也是很明显的。目前的切尔西内部很团结，上轮赛事结束后，进球功臣奇尔韦尔称最关键的是门将的发挥，此外提及了球迷对于球队的鼓励，并且预言随后的比赛球队会有更好地发挥。

此外上轮联赛因伤休战的吕迪格更是公开发声为门将门迪鸣不平，因为他认为门神应该入选金球奖的候选名单，虽然吕迪格近期陷入了转会传闻中，但是他的敢言也是因为对于球队和队友的支持，蓝军高层也在努力留下这位夺冠功臣。本轮欧冠比赛前，吕迪格、席尔瓦已经恢复训练，有望在欧冠中复出，这样的话球队也可以更多的进行轮换，同时确保将连胜的战绩持续下去。

上轮联赛两员大将的伤停也让年轻球员得到了历练，马朗萨尔和查洛巴联手出场还是有不俗的表现的，后者门前救险，前者赛后评分也很高，所以这两人接下来对阵弱旅也是可能得到登场机会的。目前切尔西只有普利西奇伤停，进攻端还需要维尔纳和卢卡库有所建树，尤其是小魔兽需要为己正名，因为他近期的表现有一些无力，已经被一些名宿认为是只会虐菜的锋霸了。

马尔默本赛季双线作战的战绩都不稳定，近5场比赛3胜2负，赢球的场次是联赛，近两场一胜一负，对手都是瑞典超的劲旅，球队的实力一般。马尔默队内可以倚重的是乔拉克和比曼切维奇，这两人联赛进攻火力很猛，但是欧冠前两轮一球未进，而且球队的后防很糟糕，两轮欧冠小组赛丢了7球。

切尔西本赛季失分的场次有3场，球队1比1平利物浦，0比1不敌曼城和尤文，防线的牢固是很明显的，失分也是强强对话。欧冠上一轮不敌尤文的比赛中小基耶萨打进唯一进球，切尔西全场16次射门却没有取得进球的确是很遗憾的，本轮欧冠的确需要尽可能早的锁定胜局。因为上轮对阵尤文的比赛是有一定的优势的，可惜上半场却没有进球，下半场防线不稳让对手闪电进球，随后也没有洞穿球门，主帅的应变也是不到位的。

目前卢卡库和球队的磨合还没有到位，和维尔纳虽然也有一些配合制造了进球机会，但是很遗憾德国人总是错失良机，很明显卢卡库和维尔纳都是需要一些时间的，前者所需要的尽可能起脚射门，后者是需要调整心态。对于两位锋霸来说，马尔默这个对手是很合适重拾霸气的。迪卡尼奥近期公开质疑卢卡库，他认为锋霸反应慢了一些，虐菜的能力不俗，属于功能性的前锋，唯一有的是身体的优势，临门一脚上有不足。事实上卢卡库还是有机会重拾霸气的，他本人也是希望在英超证明自己的，假以时日的确可以如他所愿。

英超第8轮最佳阵容中有多位切尔西球员，门将门迪得到7.9，后卫萨尔得到8.0，中场奇尔维尔8.1分，萨尔如果能延续稳健度的确会令主帅开心。

此前主场作战的马尔默在对阵尤文图斯的比赛中祭出五后卫的阵型，主帅也是希望压缩空间阻挡对手的进攻，所以基本是尤文在不断进攻，控球率基本为60%，斑马军团16次射门8次射正，最终是0比3不敌尤文。马尔默的后防线出错导致失球，上半场末尾莫拉塔反越位成功杀入禁区被放倒赢得点球，迪巴拉主罚命中，3分钟后莫拉塔轻松进球锁定胜局。下半场尤文控制比赛并没有太多的消耗，所以马尔默的确很难以威胁强队。