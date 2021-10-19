曼联2比4不敌莱斯特城的比赛的确令球迷失望，因为格林伍德打破僵局的进球足够精彩，在C罗重返梦剧场的处子赛季，如果新锐也崛起的话，曼联的确可以触及奖杯，但是糟糕的后防线的确成为拦路虎。马奎尔的低级失误导致第一粒失球，从那一刻开始曼联就注定要失分，只不过多数人认为可能是平局收场，没想到曼联最终丢4球惨败。

在英超立足和争冠都必须拥有牢固的防线，曼联的马奎尔也曾是极其稳健的一员，而今却经常犯错，所以曼联的最大问题就是防守的不稳定，其次就是主帅的应对无力和对外所发布的言论，索帅的部分言论更不利于更衣室的稳定，也可能会影响到战绩。曼联如今的阵容的确是到位的，不过这样的情况下很考验主帅的水平，只要用好C罗和桑乔，红魔就如虎添翼了，而从目前的情况来看，这两位强援都没能大爆发，桑乔甚至被质疑是水货了。

此前的赛季B费也是关键时刻能扭转局面的大将，如今他的作用也削弱了，索帅的问题的确是最为明显的。以往的赛季也有其他球队存在同样的问题，只是本赛季开启的曼联更多的是加强进攻威胁，而忽略了防线的补强。曼城就曾因为进攻端很强，但是防线受困影响到了战绩，本赛季的曼联也是如此，防守的问题还可能影响战绩。

回看本赛季曼联失分的比赛，1比1平圣徒的比赛是弗雷德送乌龙球，球队下半场才勉强扳平比分。欧冠1比2不敌年轻人的比赛是C罗上半场进球，下半场丢球两球被对手逆转，索帅换下C罗和B费是败笔。随后联赛杯和联赛连败给西汉姆和维拉的比赛，防线不稳是其一，落后的情况下换人针对性不足也是最终输球的主因。

曼联现在的问题是一旦失球后就很难完成逆转，这一点是很致命的，而且不能将领先优势维持到终场的话，本赛季的确难以触及冠军奖杯，甚至连前四都危险。上一场比赛1比1平埃弗顿同样是马夏尔先声夺人，随后下半场丢球无法全取三分。本轮比赛同样先进球，末尾是大比分输球。此前平太妃糖一战，曼联13次射门6次射正打进1球，而对手1次射正就进球了。本轮对阵莱斯特城的比赛曼联18次射门6次射正打进2球，狐狸城22次射门11次射正打进4球，曼联的确是多方位不及对手。

曼联一旦落后就上林加德，而本场比赛林皇并没有发挥威力，登场10分钟的他有1次射门，传一次威胁球，2次抢断成功。拉什福德打了25分钟的比赛，唯一一次射门就进球了，的确更为关键。如果不是防线不断出错，球队是有可能拿1分的。如果说马奎尔判断失误被断球后导致失球是一次意外的话，比赛末尾禁区内的防守漏人就是防线集体的失误，对手角球机会，球员们高高跃起没有碰到皮球，达卡射门被扑，无人盯防的瑟因居轻松补射建功。

虽然拉什福德打进一球令球迷们开心，同时对他寄予厚望，因为随后就是超级魔鬼的赛程，的确需要多点开花。事实上现在的曼联最令人担心的还是防线，进球后一分钟对手杀入禁区，在3打6的情况下，佩雷斯助攻瓦尔迪破门，曼联的防线的确很糟糕。末尾的失球同样是禁区高点没有优势，对手球员后点没人盯防轻松锁定胜局。