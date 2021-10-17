英超第8轮，切尔西客场1比0布伦特福德，长时间没有得到首发的奇尔维尔成为进球功臣也证明了切尔西带刀后卫的威力，图赫尔的用人也是到位的，或许连这位主帅也没有想到这位奇兵能成为本场的救世主。布伦特福德此前曾在阿森纳和利物浦身上拿分，本场比赛也制造了足够多的威胁，如果不是蓝军门神门迪的出色发挥和门柱的阻挡，切尔西很难全取三分。

目前切尔西有12名球员有进球，后防线吕迪格、阿隆索、蒂亚戈·席尔瓦、詹姆斯、奇尔维尔、查洛巴都有建功，所以切尔西开倒车的威力的确是群雄所羡慕的。本场比赛维尔纳和卢卡库踢得是快乐足球，两人先后错失很多机会，下半场才陷入了被动，进攻端球员的无力感才是球队的隐忧，因为随后的赛事更难，球队必须积极应对才可以。

卢卡库本场打了77分钟的比赛，有1次射门，传1次威胁球，10次传球的成功率为80%，2次解围，传出的威胁球被维尔纳浪费很是可惜，卢卡库不是独狼，本场比赛的状态也可能和国家队赛事体能消耗有影响。维尔纳本场打满全场，有1次射门，34次传球的成功率为76.47%，2次过人，1次犯规，2次被犯规，被对手严防也是很明显的，不过维尔纳临门一脚的确是有失水准，这一点和自信心不足相关，和近期的状态也有关，图赫尔还是应该合理轮换。

本场比赛防线险情不断也是有其他原因的，因为本场比赛的后防首发是小将当家，本场首发是查洛巴、克里斯滕森、萨尔、阿斯皮利奎塔，第89分钟詹姆斯替补登场换下了队长，所以比赛中门将多次面对危机也是因为防线的经验不足有关，切尔西随后的比赛主力出场就可以稳定局面。克里斯滕森和其他队友相比是更为稳健了，队长有国家队的比赛，体能上也有一些影响，本场比赛也是尽力了，如果接下来小将们成熟了，队长倒是应该得到了一些休息。

布伦德福德此前还曾力挫狼队，绝平西汉姆，本场比赛的确展示了自身的优势，全场比赛的数据，布伦特福德射门17比5，射正7比1，进球5比5，越位1比4，控球率44%比56%，扑救0比6，越位陷阱也是到位的，可以看出切尔西门将门迪的稳健度。蓝军唯一的进球是第45分钟，阿斯皮利奎塔得球后在禁区右侧传中球给卢卡库，后者射门被解围，奇尔维尔直接抽射入进球打进，其实此前卢卡库给维尔纳送出的射门机会也和奇尔维尔的位置相近，但是很遗憾的是维尔纳射了一个高射炮。

切尔西赢下布伦德福德的确是很幸运的，防线替补出场也能保持零失球也的确不易。本场比赛维尔纳和卢卡库的连线不少，但是距离进球总是差之毫厘，尤其是维尔纳备受质疑，因为他起码错失两次必进球的机会。本场比赛后球队继续以1分优势领跑英超，不过净胜球方面比利物浦少3球，失球数也比红军少3球，防线的稳健第一，进攻端需要更多提升效率才行。

因为门迪极其出色，吕迪格也第一时间在推特上发声，他反问为什么门迪不在金球奖候选的大名单。吕迪格也是在为队友鸣不平，事实上上赛季夺得欧冠奖杯门迪也是有绝对关键的表现的，理应入选金球奖候选名单。上赛季切尔西联赛排名第四，失球数是英超第二少，只比曼城多4球，门迪的确很到位。欧冠方面小组赛6轮打进14球，丢2球。1/8决赛1比0、2比0淘汰了马竞，1/4决赛也是1比0和2比0淘汰了波尔图，半决赛1比1和2比0淘汰了皇马，进入决赛1比0力挫曼城夺冠，可以看出失球数的确很少，门迪的确是绝对的功臣之一。