国际比赛日后英超开战，利物浦率先在客场对阵沃特福德，这场比赛也需要防平，因为本赛季红军曾被升班马逼平。曼联客场对阵莱斯特城是本轮的强强对话，其他四强都是对阵弱旅，曼城对阵伯恩利，切尔西对阵布伦特福德，热刺战纽卡斯尔，阿森纳对阵水晶宫。目前切尔西领跑英超，本场比赛是必须赢的，卢卡库因为国家队的赛事有伤病的影响，本场比赛维尔纳可能得到首发的机会，不过主帅赛前表示锋霸可以打满全场。

近期金球奖候选名单公布，切尔西有五名球员入选，埃弗拉也公开力挺了蓝军的坎特和若日尼奥，并且表示已经厌倦了总把金球奖给梅西，事实上这次金球奖给若日尼奥才公平。曼联名宿埃弗拉的言论也是很多球迷的心声，金球奖的确该给予蓝军的球员或其他球员。若日尼奥俱乐部和国家队都有冠军奖杯，他所给予球队的贡献也是很多的，也的确是实至名归，不过目前的形势似乎还是会给梅西。

对于切尔西来说，本赛季对联赛冠军是更为渴望的，本轮比赛前，图赫尔称布伦特福德的积分排名是实力所在，不过蓝军也不是来打热身赛，言外之意就是球队会全力拿下对手。升班马前7轮的战绩是3胜3平1负，目前排在积分榜第7位。切尔西排名榜首，比对手多4分，升班马本赛季的表现的确不俗。目前排名前7位的中游球队有埃弗顿、布莱顿、布伦特福德，后者力压热刺和阿森纳于身后，所以切尔西的确不能轻敌。

切尔西目前的阵容是也有一些伤病的影响，蒂亚戈-席尔瓦回来略晚，吕迪格和普利西奇都因伤缺阵，齐耶赫因为头痛出场成疑。一般国际比赛日后会有一些冷门，所以强队都需要做得更好。本赛季目前英超射手榜瓦尔迪榜首，萨拉赫和安东尼奥以及B费排其后，切尔西队内进球最多的是卢卡库打进3球，不过队内是多点开花，目前队内已经有12名球员都有进球，曼城有9名，其他对手都不及两强。

切尔西带刀后卫也是得分的利器，目前队内有进球的球员是吕迪格、阿隆索、蒂亚戈·席尔瓦、詹姆斯、奇尔维尔、查洛巴、科瓦西奇、坎特、普利西奇、哈弗茨、维尔纳、卢卡库。本场比赛寄望有新的射手建功，图赫尔对于此前的表现也是不满足的，进攻端效率提升才可能有更多的进球和胜局。

布伦特福德2-1西汉姆队，球队末尾绝杀了对手的确是很顽强的。数据上升班马并不占据优势，凭借的是防守的稳健和进攻端球员捕捉战绩的能力。

布伦特福德的姆贝莫和维萨先后进球，后者在第93分钟打进绝杀球的确不错。本赛季布伦特福德2-0赢了阿森纳，3-3逼平利物浦，也被称为最大黑马。切尔西7轮联赛获得5胜1平1负的战绩，期间仅丢了3球，防守的稳健是很明显的，失球数也是英超最少。

本轮比赛对于双方都很关键，本场的主裁是安东尼-泰勒，VAR是保罗-蒂尔尼，主裁是比较喜欢出牌的，所以防守球员也需要收敛一些动作。布伦特福德主打3-5-2阵型，本场三名球员无法出场，分别是中场达席尔瓦、后卫索伦森、中场巴蒂斯特，球队阵容也不并不完整。本赛季切尔西的客场战绩是2胜1平1负，失分的对手是利物浦、曼城和尤文图斯，对阵劲旅的比赛还是很到位的。切尔西是上轮主场3-1南安普顿后，本场比赛也有望延续胜绩。



