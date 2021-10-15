世预赛葡萄牙队主场5比0卢森堡队，C罗完成帽子戏法后，国家队打进数达到了115球，此外球王为国征战的比赛中有10次打进3球，这个数据也是足坛首位，C罗的个人的纪录又增添了一项。葡萄牙人在国家队的进攻火力的确令对手臣服，曼联球迷更希望C罗这样的强势效率可以延续到俱乐部的赛事中。

不过必须承认的是卢森堡也是鱼腩队，C罗的三粒进球中有两球是点球，球王上半场5分钟内连续命中点球，所以三粒进球的含金量方面并不是多么足。卢森堡也是C罗破门次数第二多的球队，球队的门将莫里斯也是有一些伤感的。C罗的第三球是比赛末尾利用头球破门，本场比赛的确是高光一战，因为C罗始终保持着充沛的体能。一般国际比赛日后球员们的表现会有一些低迷，原因就是体能消耗和一些伤病的影响，C罗目前的状态的确是最佳的，所以各方也都看好他在周末的英超联赛中继续发威。

国家队这场比赛的赛后C罗在个人平台上感谢球迷们的支持，并且表示自己和球队都会一直求胜。如此的励志言论也是为明年世界杯做准备，促使球队更努力保持连胜，同时回馈球迷们的喜爱。世预赛小组赛中，葡萄牙队目前6战积16分，比多赛一场 的塞尔维亚队少1分，所以接下来仍需保持连胜才能稳居第一的位置。

葡萄牙接下来的两个对手是爱尔兰和塞尔维亚，如果球队随后客场从爱尔兰身上拿到3分的话，末尾对阵塞尔维亚平局就可以以第一身份晋级世界杯决赛圈，所以随后的比赛仍需C罗连续破门。俱乐部方面10月16日22:00曼联将客战莱切斯特城，此役也是英超的强强对话，虽然狐狸城本赛季很低迷，但是近几个赛季都是排名前六的球队，红魔客场作战必须尽全力才可能赢球。

曼联本赛季前5轮联赛不败，唯一的平局是1比1平圣徒，但是联赛杯0比1西汉姆后，联赛也0比1不敌维拉遭遇连败，上轮联赛1比1埃弗顿的确是必须欠佳。本赛季欧冠1比1平年轻人后2比1比利亚雷亚尔，接下来球队也是联赛和欧冠双线作战，的确需要连胜来鼓舞士气，因为目前红魔的形势双线都不允许失分了。

对于曼联不利的是随后就要进入魔鬼赛程，接下来联赛客战莱斯特城后，红魔将回到主场迎战亚特兰大，随后先后对阵利物浦、热刺、亚特兰大、曼城和阿森纳，这几场比赛在10月16日到12月1日完成，也是极大的考验，因为即便随后不是一周双赛，但是不断的打强强对话的比赛也都是可能失分甚至输球，因此曼联需要C罗保持高效率。

C罗对阵卢森堡的比赛中有7次射门5次射正，打进3球，此后C罗完成了职业生涯中的第58个帽子戏法，他的世界杯预选赛的总进球也达到36球，这个数据也追平了伊朗球星阿里-代伊，接下来C罗如果再打进3球就又可以刷新一个纪录，完成也不需要等待太久，因为目前的葡萄牙队也到了出成绩的时候了。接下来的11月葡萄牙还有两场世预赛，C罗有望在两场比赛再创纪录。

36岁的C罗的确还有更多的能量，老特拉福德更希望见证他可以创造奇迹，再一次给予球队联赛和欧冠的冠军奖杯。莱斯特城本赛季表现一般，近3场比赛不胜，球队2比2平伯恩利，欧联杯0比1不敌华沙军团，上轮联赛2比2平水晶宫，上一场赢球还是联赛杯2比0米尔沃尔。目前联赛的两场胜仗分别是首轮1比0狼队，第三轮2比1诺维奇，球队三场赢球的比赛都是客场作战，主场战绩也很低迷，本轮主场对阵红魔胜算不大，但是平局的可能是存在的。

莱斯特城目前排名第13位，7轮联赛积8分，战绩是2胜2平3负，打进9球，丢了12球，攻防都有问题。曼联目前英超排名第4位，7轮积14分，战绩是4胜2平1负，打进14球，丢6球，比榜首的切尔西少4分，所以球队是寄望联赛可以赢球的。