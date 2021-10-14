今晨国足2比3不敌沙特，主帅变阵是败笔，所以憾负也是必然的。沙特这个对手要比此前的越南更强，但是国足主帅李铁却没有派遣3位归化球员首发，进攻端的锐利减退的情况下，球队靠防守很难保证不失球，所以输球在首发出来就注定了。本场比赛为了加固防线李铁均派上了不少他认为防守到位的球员，其实这样也是另外一种示弱，同时也注定无法拿分，因为进攻才是最好的防守。

上一场比赛国足拿下越南的确是武磊和张玉宁发威，这两位球员本场比赛也都首发了，但是凭借他们的威胁极难攻破沙特的球门。对手的第一粒进球是第14分钟，本来是国足的进攻机会，但是对手前场反抢后，纳吉和队友配合后直接射门得手，国足本场调整的球员失误送分也在证明主帅是错了。

对手进球后，两队的数据如下，沙特3次射门，第一次射正就进球了，国足0射门，沙特角球1比0，控球率62%比38%。场上的局面也是极其被动的，防守为先的布阵和阵容的变化显然是失败了，李铁很固执，但是这样地坚持的确酿造这场败仗，同时也令刚刚赢球提升起来的士气降温了。

归化球员就是针对国家队的阵容薄弱点进行加固，而不用三位归化球员也是从另一面否定了这样的补强模式，的确是太过于自以为是。其他国家队的主帅还怕下课，都是尽可能的稳健，并且必须场场拿分，李铁似乎并不惧怕下课，所以才会在这样的比赛中尝试变阵，事实上李铁执教国足后已经多次令所有人吃惊了。

澳大利亚不敌日本后，沙特只要不败就可以升至B组榜首，球队的信心和实力方面都优于国足，李铁的布阵削弱了球队的进攻，所以才会更早的失球。本场比赛一向被信任的艾克森也替补了，阿兰和洛国富则继续延续了板凳的命运，这样的安排也令球迷们都难以接受，本场比赛所有人都希望球队起码可以拿到一分。

国足上半场只有两次威胁球门，第二次极具威胁的射门是金敬道分球给张玉宁，后者送武磊单刀球机会，可惜射门被门将扑出，张玉宁的补射打偏了。武球王习惯于错失单刀球，上一场也是射门不进，随后张玉宁补射建功的，本场比赛后者距离球门更远，所以射偏也是必然的。

武磊错失机会后5分钟沙特打进第二球，球队利用长传球撕开防线，甘纳姆传球给阿姆里，后者和马杜配合后斜传禁区助攻纳吉第二次洞穿了国足的球门。朱辰杰的盯人失误也是很明显，国足五人的防守体系根本没办法阻挡对手的猛攻。被同一名球员两次洞穿球门，也说明防守的针对性不足，国足失球后不久沙特还险些扩大比分，所幸的是穆瓦拉德的射门击中了边网。

上半场末尾的时刻张玉宁和武磊的配合，皮球传到中路就被解围了。定位球机会武磊头球摆渡被对手解围，角球机会也没有制造威胁。上半场比赛数据显示，国足3次射门2次射正没有进球，沙特9次射门3次射正打进2球。角球是2比1，任意球3比2，国足进攻威胁不及对手。

值得一起的是本场首发的防守5人组是颜骏凌，王燊超、李昂、朱辰杰、蒋光太和张琳芃，上一场的防守首发球员是王燊超、张琳芃、蒋光太、王刚，本场出现失误的恰恰是李铁进行改变的人员，也是自酿苦酒。

下半场李铁开始纠错，他派遣洛国富和阿兰替补登场换下了李昂和金敬道，开场不久国足断球后就进球了，也算是换人及时，当时阿兰得球后从前场左路传禁区助攻洛国富凌空兜射破门，短时间就扳回一城的确是提升了士气。如果李铁首发就这样安排，球队也不至于0比2落后，场面也不会太过于被动了。

进球后国足进攻威胁不断增加，颜骏凌开球找到张玉宁，但是后者被对手放倒，裁判却没有吹罚犯规。第59分钟国足继续换人，池忠国和艾克森换下了张稀哲和张玉宁，主帅目的还是加强进攻，同时避免球员体能下降后威胁减弱。艾克森登场后不久也利用对手冒顶，得球后完成一次射门，对手门将倒地后因伤离场。

遗憾的是国足关键时刻又是防线出错送分，张稀哲被断球后对手扩大比分，穆瓦拉德抓住空档给卡诺传球，后者横传助攻布赖坎将比分改写为3比1，2球领先后沙特开始稳定后防，国足虽然有进攻，但是绝对的威胁度减少。第86分钟国足任意球机会，皮球开到禁区中路，吴曦抽射造成对手替补门将扑救脱手，皮球滚入球门，边裁认为越位，但是主裁看了VAR后判断进球有效，武磊在门前没碰到皮球，而且也没有影响到门将的判断，的确是好球。

从本场上下半场的表现和数据来看，如果主帅首发阵容合理的话，球队是可能拿到一分的，虽然赢球的几率不高，但是也有可能，所以国足2比3沙特的确留下了很多遗憾，不过下半场也是很血性的，也令球迷们刮目相看。目前4场比赛输了3场，球队晋级世界杯决赛圈的希望很小了，球迷们也只能平常心对待，不过随后的比赛如果能赢球的话，也有助于球队的成长。



