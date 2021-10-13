近期的国家队的比赛日，比利时主帅罗伯托 - 马丁内斯表示队内的卢卡库和阿扎尔因为肌肉问题已经离开国家队训练营，卢卡库将回到比利时，同时得到了俱乐部的允许，阿扎尔则返回了皇马，至于两人伤停多久不得而知。两位核心球员出现伤病情况也令切尔西和皇马很担心，毕竟随后的赛程依旧是联赛和欧冠的双线作战，缺少核心球员会影响球队的战绩。

切尔西接下来的比赛是10月17日 00:30英超客战布伦特福德，升班马也曾在强队身上拿分，切尔西也需要全力应对。21日是欧冠的比赛，切尔西主场迎战马尔默，因为上轮欧冠0比1不敌尤文图斯，所以此役切尔西不容失分，而作为锋霸如果缺席这两场比赛的话，球队的进攻端效率会有一些影响。维尔纳因为卢卡库的到来，失去了一些首发出场的机会，如果小魔兽伤停的话倒是可以被委以重任。

切尔西本赛季是寄望联赛和欧冠夺魁，两条战线相比，球队更希望联赛夺冠，毕竟上赛季球队已经拿到欧冠奖杯，主帅图赫尔也是更希望联赛夺冠，所以接下来球队对阵升班马的比赛是必须赢的。英超球队一个赛季下来都是四线作战，所以锋线球员一定必须更合格的替补，卢卡库伤停也可以图赫尔的应变能力，因为本赛季多数比赛他都让卢卡库打满全场，一周双赛也是如此，所以比利时锋霸才会有伤病的情况出现。

除了球员伤停的影响，切尔西还有一个大动作，近日的消息是阿布表态要回购阿扎尔，谈判已经开启，这样的消息出来也是有人支持有人否定，因为比利时球王加盟皇马之后就饱受伤病的困扰，竞技水平也下滑不少，如今迎回球王可能也无法给予球队更多，更为不利的是可能让主帅图赫尔不悦，因为蓝军主帅是提携年轻球员的，未必希望扎球王回到蓝军。

切尔西老板的确是很感性的人，此前也曾纳入高身价的球星，并非主帅所希望的，所以加盟球队后极其低迷，也被认为是引援失败，所以阿扎尔是否重返蓝桥应该得到主帅的首肯。作为切尔西球迷，曾经见证阿扎尔七年为蓝桥征战，也是将最好的年华贡献给蓝军，自然是希望比利时球王可以回到梦开始的地方的。

目前皇马也是一心希望纳入姆巴佩和哈兰德，所以也非常愿意送阿扎尔回到英超。阿扎尔是在2019年转会窗以1.15亿欧元的天价转会加盟西甲皇马的，为银河战舰出场51场比赛，因伤缺席了57场比赛，的确是因为伤病的影响，目前的消息是切尔西愿意出低于3400万镑的价格迎回阿扎尔，接下来就看皇马的态度和决定了。

皇马目前就是希望纳入姆巴佩、哈兰德，为了这两人也是会更多让步的。因为想要引进姆巴佩需要8,000万欧元的签字费，哈兰德也要支付7,500万欧元的解约金，所以为了新的银河战舰皇马也需要很多取舍。相关的数据显示，阿扎尔本赛季为皇马打了7场西甲的比赛，4次首发，送出1次助攻，欧冠首发一次没进球也没助攻，他和皇马还有3年的合同，目前身价为4000万欧元，所以这笔转会也可能如愿达成。