欧国联决赛西班牙1比2不敌法国失冠，赛后各方认为法国胜之不武，因为球队的绝杀球是有越位嫌疑的，误判存在也引发了赛后的质疑声。这场比赛的上半场瓦拉内伤退，两队0比0平。下半场奥亚萨瓦尔和本泽马先后进球，最后姆巴佩打进制胜球帮助球队夺冠，这粒进球备受争议。
事实上法国此前拿下比利时的确更具冠军相，西班牙率先进球却没能笑到最后还是需要一些反省，不过球场上的误判也是一直存在的，不过西班牙没有扩大领先优势也说明球队进攻端存在问题。两队近期交手西班牙3胜1平1负，本场输球也的确是意外，不过欧国联的比赛和明年的世界杯相比并不重要，接下来积极备战世预赛和世界杯才是更重要的。
这场比赛本泽马的确是老当益壮，多次制造威胁，其实比姆巴佩更为关键。比赛中本泽马和博格巴配合后制造威胁，此后接格列兹曼的传球完成一次射门。半场西班牙控球率67%比33%，也制造了一些威胁，法国队防线也是比较稳固的，所以才没有失球。
下半场博格巴有一些急躁，开场不久就吃黄牌，随后又因为他传球没有队友接应而很愤怒，这显然不是核心球员该有的情绪。关键时刻孔德停球失误被断被对手完成一次射门，此后还放倒了布教授吃到黄牌，这位球员的表现的确是大跌眼镜的，此外球队这段时间的确是有各种问题。
两队陷入僵持后需要的关键先生祭出出色的表现，本泽马横敲中路帮助特奥禁区内推射，可惜击中横梁弹出，这也是极佳的得分机会。错失机会后法国队失球，西班牙方面布斯克茨送出长传，奥亚萨瓦尔低射远角打破僵局。失球后法国队加强进攻，姆巴佩直传球帮助本泽马扳平比分，两位的化学效应还是很明显的，德尚信任老将也得到了回报。
进球后法国队起势了，格列兹曼长传帮助姆巴佩完成一脚吊门可惜高了。博格巴利用角球机会头球攻门制造威胁，本泽马给姆巴佩做球，后者射门被封堵，对手对于姆巴佩的盯防也是严密的。法国队的第二球是特奥的直塞球，姆巴佩推射建功，VAR裁判进球有效，而事实上悍将的确处于越位的位置，因为特奥传球的一瞬间姆巴佩明显越过西班牙队后防线上的最后一名后卫加西亚半个身位。错判也引发各界的驳斥，姆巴佩也是压力很大，不过必须承认的是法国队末尾阶段进攻更多，西班牙的威胁减弱了，如果法国队越位球被吹掉的话，球队仍有机会取得进球。
本泽马曾错过2018年的世界杯奖杯，欧国联的冠军也等于让他圆国家队夺冠梦了。必须承认的是老将的表现可圈可点，他的出色也反衬了姆巴佩本场的无力，因为他一对一过西班牙球员都没成功，还有多次直接被对手抢断，这也是令人尴尬的。
格列兹曼和其他队友相比更为低迷，也是令人有一些感叹的，从加盟巴萨到重返马竞，格列兹曼一直都没有重拾霸气。法国队想要明年再度夺冠，的确需要队内四大核心都发威才行。西班牙方面费兰-托雷斯也有一些威胁，近几个赛季在曼城成长速度很快，明夏他和西班牙都更值得期待。
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