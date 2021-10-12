欧国联决赛西班牙1比2不敌法国失冠，赛后各方认为法国胜之不武，因为球队的绝杀球是有越位嫌疑的，误判存在也引发了赛后的质疑声。这场比赛的上半场瓦拉内伤退，两队0比0平。下半场奥亚萨瓦尔和本泽马先后进球，最后姆巴佩打进制胜球帮助球队夺冠，这粒进球备受争议。

事实上法国此前拿下比利时的确更具冠军相，西班牙率先进球却没能笑到最后还是需要一些反省，不过球场上的误判也是一直存在的，不过西班牙没有扩大领先优势也说明球队进攻端存在问题。两队近期交手西班牙3胜1平1负，本场输球也的确是意外，不过欧国联的比赛和明年的世界杯相比并不重要，接下来积极备战世预赛和世界杯才是更重要的。

这场比赛本泽马的确是老当益壮，多次制造威胁，其实比姆巴佩更为关键。比赛中本泽马和博格巴配合后制造威胁，此后接格列兹曼的传球完成一次射门。半场西班牙控球率67%比33%，也制造了一些威胁，法国队防线也是比较稳固的，所以才没有失球。

下半场博格巴有一些急躁，开场不久就吃黄牌，随后又因为他传球没有队友接应而很愤怒，这显然不是核心球员该有的情绪。关键时刻孔德停球失误被断被对手完成一次射门，此后还放倒了布教授吃到黄牌，这位球员的表现的确是大跌眼镜的，此外球队这段时间的确是有各种问题。

两队陷入僵持后需要的关键先生祭出出色的表现，本泽马横敲中路帮助特奥禁区内推射，可惜击中横梁弹出，这也是极佳的得分机会。错失机会后法国队失球，西班牙方面布斯克茨送出长传，奥亚萨瓦尔低射远角打破僵局。失球后法国队加强进攻，姆巴佩直传球帮助本泽马扳平比分，两位的化学效应还是很明显的，德尚信任老将也得到了回报。