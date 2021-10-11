近日《法国足球》公布了2021年金球奖30人候选名单，英超共有14位球员入选，如此多的球员入选和上赛季欧冠决赛是切尔西对阵曼城有关，而且英超群雄上赛季的表现的确更为出色一些。这次候选名单曼城和切尔西各有5名球员入选也证明了这一点，英超入选球员也是第一多，蓝军和蓝月亮也成为入选最多的俱乐部，金球奖也极其可能在这十人中产生。

目前C罗已经连续17次入选金球奖候选，梅西是连续15次入选，两位球王也是多年占据金球奖的，所以今年各界也希望有新的球员获得。下面是30人入选名单，曼城入选的是马赫雷斯、斯特林、德布劳内、鲁本-迪亚斯、福登。切尔西则是坎特、芒特、若日尼奥、阿兹皮利奎塔、卢卡库。其他英超球队中热刺的凯恩、曼联的C罗和B费，利物浦的萨拉赫都入选了。

其他联赛的球员分别是多特蒙德的哈兰德，尤文的博努奇和基耶利尼。巴黎的姆巴佩、内马尔、多纳鲁马、梅西。皇马的本泽马和莫德里奇。国米的巴雷拉、劳塔罗-马丁内斯。巴萨的佩德里，米兰的克亚尔，拜仁的莱万，马竞的苏亚雷斯，比利亚雷亚尔的赫拉德-莫雷诺。可以说除了梅罗外，还是英超球员最终获奖的几率高，因为个别球员国家队和俱乐部都获得冠军，这样关键性是更到位的。

梅西加盟巴黎后只在欧冠打进一球，上赛季俱乐部战绩不佳，近期的国家队平巴拉圭的比赛也没有进球，目前引以为傲的是率领国家队获得美洲杯冠军奖杯。C罗上赛季俱乐部和国家队都没有出色的战绩，的确不太可能成为赢家。

近期是世预赛的比赛，英格兰5比0安道尔、德国2比1罗马尼亚、荷兰1比0拉脱维亚、巴西3比1委内瑞拉、巴拉圭0比0平阿根廷、意大利1比2不敌西班牙。其中阿根廷平巴拉圭的确令人意外，因为这场比赛阿根廷是志在必得的，遗憾的是球队全场13次射门7次射正无功而返，梅西也没有扭转局面，不过令人奇怪的是赛后各方都给球王唱赞歌，因为梅西的表现是不错的，只是赛果令人遗憾。

不过看两队以往的战绩来看，两队握手言和的次数的确不少。这场平局后虽然梅西没有受到质疑，但是球王本人一定会有一些失落，因为他更希望率队赢球。国家队比赛前巴黎客场0比2不敌雷恩，所以梅西希望国家队能赢球，而且只要打进一球就能完成个人国家队的第80粒进球，遗憾的这个纪录还需要在此后的比赛中完成，阿根廷随后的对手是乌拉圭，比赛要在10月11日7：30开打，这个对手更为难缠，阿根廷想赢球不易。

南美无弱旅，乌拉圭更有韧性，阿根廷这场比赛赢球更难。阿根廷对阵巴拉圭的比赛场面上是有优势的，但是球队先后错失两次良机后就没有更好的机会。梅西前场直塞球找到科雷亚，后者横传，迪马利亚慢了一拍错失机会，对手将危机化解了。此后不久球队的任意球的机会，梅西主罚的定位球被巴拉圭的门将扑出，但是这次射门很有威胁。遗憾的是随后的比赛阿根廷进攻不少，但是始终没有洞穿对手的球门，只能握手言和。

阿根廷平局后出线的问题也需要注意，因为随后的两队都更难对付，如果都失分的话，球队的前景就不乐观了。被巴拉圭逼平阿根廷各项赛事的八连胜结束，劳塔罗伤病无法出场也是一个隐忧，替代者的表现很低迷，科雷亚得到全场最低分5.9分，接下来核心继续缺席的话，他的位置需要安排其他人。

劳塔罗继续缺席的话，球队还是需要梅西站出来决定比赛的结果，对阵巴拉圭的比赛梅西0射正也说明球员的脚风不顺，他制造的机会也都被队友错失了。巴西目前9战全胜，桑巴军团积27分领跑。阿根廷9战5胜4平的战绩，目前积19分位居第二。乌拉圭目前排名第四，接下来的比赛死磕阿根廷，两队的世界排名是第6和第13，上一次交手0：0平，本场仍有平局的可能。