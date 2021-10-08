10月8日凌晨世预赛亚洲区中国3比2绝杀越南，本场比赛得到首发机会的张玉宁表现极其出色，上半场就有威胁，而且攻防两端都有亮点，他的表现也让球迷对中国足球充满期待，毕竟是后生可畏。张玉宁上半场进球被吹越位，下半场开场不久就补射建功，这粒进球也是极其关键的。随后李铁将功臣换下其实是不应该的，因为进攻威胁减弱后球队连续丢了2球，所幸的是末尾武磊绝杀球才帮助球队全取三分。

武磊参与了第一粒进球，但是单刀球没有建功还是有一些遗憾的，所幸的随后头球建功，末尾接王燊超的传球绝杀，本场胜局也让球队保存晋级明年世界杯正赛的机会，对于中国队来说也是及时雨。张玉宁的进球也是扬眉吐气了，因为此前两场比赛都没得到首发的机会，本场也是破釜沉舟的一战，事实证明李铁对于阵容的调整是到位的。

本场比赛前越南主帅表示中国队体能会出现问题的言论是徒劳的，赛后也成为了笑话，因为中国队的进球就是下半场打进的，而且有三粒进球，球队的体能绝对不仅仅是上半场的前30分钟。此役对于双方来说都是必须赢球的，所以都以最强阵出场，进攻端球员的发挥也是极其关键的，张玉宁被委以重任也的确很兴奋，攻防两端都很积极。

值得一提的是2001年10月7日是国足晋级韩日世界杯的日子，当年的沈阳五里河体育场见证了这个历史时刻，球队1比0阿曼后提前两轮晋级世界杯决赛圈。这样特殊和唯一的日子也令球迷感慨良多，同时也寄望球队可以在次日赢越南，为中国队再添晋级世界杯决赛圈的希望，球队虽然是险胜，但是也是令人满意的。

当年为国足进球的是于根伟进入世界杯决赛圈，如今国足阵容中有张玉宁、武磊、阿兰、艾克森等多名得分手，接下来的赛事还是有望连胜的。武磊效力西班牙人也是累积了更多的大赛经验的，所以本场比赛他仍是关键，虽然赛后也有人吐槽他单刀球不进浪费机会，而事实上武磊全场比赛的表现的确是到位的。

国足本场首发是1-颜骏凌、3-王燊超、5-张琳芃、6-蒋光太、20-王刚、10-张稀哲、15-吴曦、17-刘彬彬、7-武磊、9-艾克森、18-张玉宁。于大宝、蒿俊闵、韦世豪、阿兰、池忠国替补登场换下王刚、张稀哲、刘彬彬、艾克森、张玉宁，后者是第71分钟被换下的，球队失球是第80和第89分钟，可以看出换人后本来是希望加固防线，事实却是给了对手进攻的机会，李铁赛后还是需要一些反思。

本场国足的第一球是中场球员连续头球接力送出的机会，武磊射门被扑，张玉宁补射建功。后者下场4分钟后，王燊超左路45度角传中助攻武磊头球扩大领先优势。随后对手的进球是长传球撕开了防线，胡晋才过人后进球。此后不久阮光海助攻阮进灵单刀球扳平比分，防线的确很无力，对手传球撕开了防线的进球极其的轻松，门将反应迟钝。国足的绝杀球也是王燊超和武磊的配合，前者送2次助攻也是功臣。

这次国足的大名单也是引起了争议的，河南建业的王上源入选被认为是错误的，因为出乎人们的意料之外，而且球员本人国家队的经验不足，所以人们认为球队更应该让有经验和实力的国脚们获得机会。此外上一场国足的比赛获得首发机会的吴兴涵和尹鸿博都落选了大名单，很明显这两人的表现令主帅失望了，所以才会被排除大名单。

再就是徐新和高准翼也落选也是最大的争议，这两人可是具备实力，而且在俱乐部也有关键表现的球员，徐新的防守能力很强，此外关键比赛中的拦截和抢断都更有威力，更为可贵的是他进攻方面也有能量，这样的人被弃用的确会令人齿冷。 高准翼和其他国脚相比更有实力，但是也不被信任也是令人不解的，不过球队变化却赢球了，也让质疑声减少了，不过防线的问题也是必须正视的。