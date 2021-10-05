刚结束的一轮联赛豪门球队爆冷失分和平局的场次比较多，这也是预示着本赛季五大联赛争冠形势更为激烈。英超方面曼联1比1埃弗顿，阿森纳0比0布莱顿，利物浦1比1曼城，切尔西和热刺赢球，但是后者仍排名第8位，距离前四还有2分的差距，对于球队来说凯恩的低迷是最冷人担心的。

其他联赛也是冷门频频，巴萨0比2不敌马竞，排名落到了第9位。巴黎0比2不敌雷恩，梅西到队与两大巨星联手仍无法令球队的连胜场次完成突破。皇马1比2不敌西班牙人是最大的冷门，银河战舰没能如愿引进姆巴佩对于球队的影响也是很大的。拜仁1比2法兰克福的确更冷，因为德甲霸主很少爆冷失分的，如今输给弱旅的确是有多方位的原因。

英超目前排名切尔西、利物浦、曼城和曼联位列前四，埃弗顿和布莱顿好红魔同积分排名其后，热刺和第四的红魔2分差距排名第8，阿森纳4分差距排名第11位。对于热刺来说，赛季争夺欧战资格是最低要求，所以球队必须解决目前的问题，因为波切蒂诺执教巴黎也有一些瓶颈，所以也有消息传出热刺可能请回波帅，虽然几率不大，但是仍有可能。

事实上更多的可能还是调整目前的阵容，凯恩的无力是极其明显的，今夏强留凯恩的确是得不偿失，所以近日的消息是热刺可能在冬季转会窗开启后送走凯恩，所以对他有兴趣的曼城等球队的确是喜出望外。蓝月亮和红军本轮握手言和，和以往的赛季相比，本赛季表现的确很一般，球队很希望纳入理想中的锋霸。

本赛季热刺4胜3负，的确低迷，本轮比赛结束了联赛的三连败，也算是开启了追分模式，只是球队拿分的场次也多是1球小胜，进攻端的问题还是很明显的。球队前三轮联赛都是1比0小胜，随后0-3不敌水晶宫，欧联杯2比2平雷恩，联赛主场0比3切尔西，客场1比3阿森纳，球队滑落的速度的确有点快，更为难堪的是三场联赛只打进1球，丢了9球，后防线的问题也凸显了出来。

因为本赛季埃弗顿、布莱顿和布伦特福德都异军突起，目前都有争夺欧战资格的可能，所以热刺的确需要及时纠错，尽可能地重返前四。热刺7轮联赛打进6球，丢了10球，失球数前十球队最多，进球数前十球队最少。射手榜上孙兴慜打进3球排第9位，凯恩为球队出场5次没有进球，这也是令人难以置信的事情。

欧联杯热刺5比1拿下鱼腩队穆拉，凯恩替补登场打进3球，但是联赛对阵维拉仍没有进球产生，联赛还是需要依靠孙兴慜送出1次助攻帮助球队结束连败。球队有送走凯恩的想法也是可以理解的，因为如果本赛季他持续低迷的话，身价也会跌的，目前曼城还是可能出巨资纳入凯恩的，因为瓜帅对于锋霸的确是青眼有加。

不过也有消息称热刺更希望将凯恩交易到其他球队，因为曼城是英超争冠的对手，所以不给给予对手更多的助力，不过从目前来看其他俱乐部未必能出得起高昂的转会费，此外凯恩本人也未必会愿意去其他球队，所以和曼城交易是双赢的。皇马也曾对凯恩有意，不过现在还是寄望引进姆巴佩，所以热刺和皇马交易的可能性低于曼城。

不过热刺先后和皇马多次交易，贝尔和莫德里奇都是从热刺转会银河战舰的，所以这一点也是可能有再一次交易的。皇马虽然位居西甲第一位，但是输给西班牙人这样的球队的确有一些不济，所以冬季转会一定会有一些交易，至于最终选择谁还是一个问号，因为目前的财力应该无法同时纳入姆巴佩和凯恩，而且后者已经29岁，球队一定更希望得到姆巴佩或哈兰德那样的年轻又有潜力的球员。

热刺此前和孙兴慜续约其实从某个层面已经揭示了球队更依靠这位韩国球员，所以凯恩离队球队也可以度过难关，同时有资金纳入更为合适的新锐继位。孙兴慜在对阵阿斯顿维拉的比赛中为霍伊比尔送出助攻，下半场对手的乌龙球也是孙兴慜制造的，关键性不言而喻。如果接下来球队冬窗送凯恩离队的话，主帅也可以更换，那样的话将是一个新时代的开启。

凯恩上一次6场联赛0进球是在2015-2016赛季，本赛季重蹈覆辙，球员也不可能是消极怠工，而是状态没有调整到位，而且因为转会传闻还是受到了多方面的影响，解决的办法的确是需要时间的，而且快刀斩乱麻的模式也是适用的，今冬看好凯恩离队。