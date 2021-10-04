利物浦2比2平曼城，四粒进球都很精彩，关键先生是德布劳内和萨拉赫，福登和马内也是极其到位的。这场比赛开场阶段的节奏很快，双方都有一些传球失误，利物浦进攻的机会更多，萨拉赫的位置很灵动，也会在边路传中制造威胁。马内停球不太稳，但是出镜率比较高。德布劳内传球出现了一次失误，球队更多的是被利物浦拉扯，并没有形成有威胁的射门，斯特林在替补席只能内心发紧。

曼城的第一次威胁是达格利什带球到禁区完成一脚射门却打到了对手的身上，这次进攻的处理上有一些独狼的感觉，其实还是应该看看队友的跑位再选择射门还是传球。第二次威胁球是第16分钟的时候，曼城赢得第一次角球机会，但是福登开到禁区没能形成威胁。不过这段时间两队的进攻比较均衡，热苏斯突破禁区左侧选择传中赢得角球机会，这次进攻形成乱战，来自外围的传球到禁区中路，但是福登的射门很像是解围。

曼城近几场比赛都是开场慢热，一旦进入球队的节奏，进攻的威胁就多了，达格利什此后在禁区左路的一次极佳的机会，可惜他的射门太正被阿利松抱住。瓜帅的爱将的确获得不少机会，但是都没能洞穿对手的球门，其他球员则没有绝佳的射门机会。因为比赛有一些被动，所以克洛普在场边呐喊，利物浦前25分钟只有一次射门没射正，主帅的确坐不住。

德布劳内第一次射门就很有威胁，他选择的角度很到位，力度也足，但是立柱阻挡了这次射门。曼城这个时期有3次射门也只有1次射正，两队速率快，但是进攻效率都不高。福登有一次传球给队友，居然传给了对手门将，上半场中段两队有一些疲惫，节奏也慢了下来。曼城随后的几次威胁都考验对手防守，德布劳内给福登做球，后者杀入禁区被反倒，裁判拒绝给点球，事实上米尔纳推人是有犯规嫌疑的，但是主裁却很坚定不给点球。

此后格拉利什断球后杀入禁区射门被门将扑出，福登随后连续制造威胁，他的传中球帮助德布劳内完成一次头球攻门，可惜顶高了。半场比赛利物浦1次射门无射正，曼城7次射门1次射正，角球都是2个，黄牌都是1张，控球率曼城55%比45%，两队其他数据都极其的接近，就是利物浦门将阿利松略微忙碌一些。

利物浦本场赢球就登顶，因为球队前6轮4胜2平，打进15球丢4球，红军也是唯一保持不败的球队。曼城4胜1平1负，比利物浦少一分，打进12球，丢1球，防守稳固，进攻端火力不足。萨拉赫和福登也被认为是本场的焦点人物，而事实上德布劳内依旧是大腿。两队最近7次交锋利物浦的战绩是1胜3平3负，上赛季主场1-4不敌曼城，本场没有心理优势。

下半场利物浦最好的机会是若塔通过个人能力给萨拉赫传出绝佳的机会，可惜后者带球到禁区居然趟大了，因此没能形成射门。不过下半场开场不久利物浦有了第一次射正，曼城则没有。下半场因为体能的影响，比赛也有一些沉闷。但是就是这样的关键时刻利物浦进球了，来自萨拉赫的个人突破，他直接传球助攻马内洞穿了曼城的球门，这也是个人能力的体现。场边的瓜帅也有一些失望，并没有在场边呐喊。

进球后利物浦进攻更多，还赢得前场很好的定位球机会。瓜帅用斯特林换下了格拉利什，小快灵还是被瓜帅认为是可以扭转乾坤的球员，他第65分钟登场，但是并没有直接参与进球。利物浦第67分钟用菲尔米诺换下了若塔，两位主帅都信任有经验的老将可以冲击进球和稳定局面。

曼城进球就是菲尔米诺登场后，热苏斯得球一路盘带面对多人的防守依旧带球到弧顶处，随后选择斜传球助攻福登轻松破门，米尔纳的防守有不少问题，这粒失球和他也有关，这也是曼城第二次射正球门就进球了，下半场两队都更高效。曼城进球后的数据显示，利物浦3次射门打进1球，曼城2次射门打进1球。

利物浦第二球是法比尼奥传球给萨拉赫，后者个人能力体现无疑，他面对三人防守楞是反超比分，这粒进球的确本场的最佳进球。贝尔纳多和拉波尔特都没化解这次危机，的确是萨拉赫太过于灵动了。此后贝尔纳多吃到了黄牌令瓜帅不满，也被裁判出示黄牌。

关键时刻不是斯特林发威，而是德布劳内回敬对手一球，来自福登的回传球，沃克传到了弧顶，德布劳内世界波扳平比分，比利时人的确是曼城的舵手。这场比赛平局收场也成全了切尔西，不过看看两队的核心球员萨拉赫和德布劳内都是前切尔西球员，内心难免有一些酸楚，本赛季想夺冠的确是任重道远，不过本轮过后以一分优势领跑也能提升年轻球员的信心。