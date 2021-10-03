英超第7轮切尔西主场3比1拿下南安普敦后升至榜首的位置，随后曼城和利物浦的比赛平局的话，切尔西就将真正领跑英超。本场比赛也是一波三折，图赫尔大胆轮换首发阵容和下半场三个换人都奏效了，这也论证了轮换才是王道，同样可以激活进攻端的火力，同时让核心球员得到休息。本场比赛的进球功臣是查洛巴、维尔纳和奇尔韦尔，也都是意外之喜，可以说本场比赛除了结束两连败外，还有很多的收获。

查洛巴是因为球队今夏没能引进孔德，主帅选择提携小将进入一线队，并且在本场比赛委以重任获得首发机会，而查洛巴就以进球来回报主帅的信任，事实上切尔西一向有带刀后卫的传统，查洛巴也的确是后生可畏，接下来还可能会有惊喜。本赛季引进卢卡库后，维尔纳首发出场的时间是锐减了，本轮比赛也是为了增加进攻端的火力点，主帅图赫尔才给予维尔纳首发的机会的，从全场比赛来看，维尔纳对于进球极其的渴望，表现也是呈上升趋势，这对于球队是更多的利好，他和卢卡库一起发威，球队才可能有更多的进球，也才有机会触及奖杯。

本场比赛维尔纳打满全场有6次射门，4次射正，打进2球，第一粒进球被吹掉并不公平，但是却丝毫没有影响到维尔纳下半场的发挥。德国人的个人数据方面还有2次过人和1次抢断，1次解围，3次被犯规，17次传球的成功率为82.35%，而且和卢卡库的配合也更多了。卢卡库已经多场比赛首发，本场同样有一粒进球被吹越位，锋霸有2次射门，传1次威胁球，1次过人，16次传球的成功率为68.75%。赛后他和主帅谈笑风生，看着很是快乐，并没有因为自己没进球而不悦。连续首发卢卡库的体能上的消耗比较大，但是赛后也并没有看到卢卡库疲惫，这也是图赫尔频频让他首发的一个原因。

南安普敦的沃德-普劳斯罚进点球扳平比分，但是在若日尼奥登场不久就被他放倒，因此吃红牌下场，对手少一人作战后切尔西连续进球锁定了胜局，可以说圣徒的这位功臣也是罪人。维尔纳和奇尔维尔进球是在第84和第89分钟的时候打进的，两粒进球都有替补球员参与，图赫尔换人的确很神。

本场的第一粒进球是第9分钟打进的，奇尔维尔开出角球，奇克头球摆渡助攻查洛巴头球破门。随后蓝军的两粒进球都被吹掉。下半场第61分钟是奇尔韦尔犯规送点，对手主罚命中。失球4分钟后图赫尔开始换人模式，他用芒特换下了奥多伊，后者上半场参与进球，也有不错的表现，主帅换下他的确是需要一些考虑的。事实上芒特登场后改变了场上的局面，他先后两次传球制造杀机，还亲自射门威胁对手球门，接下来芒特应该更多的首发出场确保赢球。

图赫尔第73分钟用若日尼奥换下了科瓦契奇，后者被认为是上半场表现很关键的一名球员，可以和蓝军队长相媲美，但是主帅依旧选择换下了他。事实证明换人是对路的，若日尼奥登场4分钟就制造了沃德-普劳斯的红牌，也给球队带来了赢球的希望，而且随后的比赛中蓝军副队的表现很稳健。第三个换人是第83分钟用巴克利换下了奇克，后者有一些疲惫，边路带球生生被对手抢断，所以换下是对的。

值得一提的是巴克利登场一分钟后参与了反超比分的进球，当时他斜传球给阿斯皮利奎塔，后者禁区右侧传中助攻维尔纳推射破门，因为上半场后者的进球被VAR吹掉，原因居然是1分钟前队长对对手犯规，所以进球无效。但是错判没有影响到维尔纳的心情，随后的比赛中他更为竭力，也更有威胁，进球也更具备含金量。巴克利上一场欧冠就有不俗的表现，替补奇兵这个称号他当得起。

切尔西第89分钟的进球是芒特切入禁区后选择传中，卢卡库射门打中右侧立柱，阿斯皮利奎塔补射二次击中了立柱，关键时刻奇尔维尔凌空抽射被对手扑出，但是门线技术显示进球有效。本场比赛裁判组的确很抢镜，因为被吹掉的两粒进球和圣徒的红牌，以及蓝军的第三粒进球都是通过裁判组回放和相关的技术判定的，也是另类的抢镜了。

上半场的比赛中主裁判和视频裁判在维尔纳进球后居然回放近一分钟的视频，证明阿兹皮利奎塔有犯规动作，因此吹掉了维尔纳漂亮的进球，这次判罚的确有失公允，因为回放的时间的确太久了。进球被吹掉后，切尔西主帅抗议被出示黄牌，半场结束后队长阿兹皮利奎塔也对主裁抗议，但是得到的回答是你必须接受。

卢卡库的进球是来自吕迪格的传球，小魔兽起脚射门将球打进，慢镜头显示卢卡库的确有越位。半场比赛切尔西13次射门7次射正，圣徒4次射门0射正，角球5比1，阿兹皮利奎塔和科瓦契奇的表现极其关键，卢卡库和维尔纳对于球门的威胁也是很多的，遗憾的是两人的进球都被吹了。

下半场维尔纳得球后就起脚射门，德国锋霸也是太渴望进球了，事实上图赫尔应该给他足够的登场时间，毕竟目前多线作战，对阵中下游球队的比赛维尔纳还是可以有所贡献的。卢卡库近5场没有进球，的确需要一些休息的时间，奈何主帅就是不肯让他得到休息，接下来的国际比赛日，希望小魔兽不会有伤病的情况。



