切尔西不敌尤文后，人们开始对图赫尔的执教能力产生质疑，同时认为卢卡库近期表现不佳是因为蓝军主帅没有使用锋霸的说明书。孔蒂更是公开表示图赫尔根本不会用卢卡库，球队接下来应该给予小魔兽更多的支持。事实上卢卡库此前在英超效力切尔西和曼联时期都没彻底爆发，所以重返英超同样需要时间，英超竞争激烈，卢卡库不太可能回归就复制效力国米时期的神奇。

孔蒂曾执教切尔西，处子赛季获得联赛冠军，巧合的是图赫尔第一赛季也斩获欧冠奖杯，两人同样是在次赛季面临更多的难题，这也是英超球队有别于其他联赛的地方，因为任何主帅成功登顶后的赛季注定会更难。孔蒂应该忘记了当年的困顿，只是想表示自己对于卢卡库的使用更为到位罢了。目前的图赫尔很渴望激活卢卡库，目前在出场时间上给予了锋霸绝对的支持，战术选择也是围绕卢卡库制定的，所以没能让卢卡库持续发威的确是陷入了瓶颈中。球队和主帅目前需要的是更多的时间和多种的尝试，也需要伤停的球员复出，全主力出场就可能重启连胜模式。

孔蒂执教国米的时候的确激活了卢卡库，但是那个时候蓝黑军团队内还有其他表现出色的球员，孔蒂是将球队啮合到位了，卢卡库才能释放能量。意甲和英超不同，所以打法和阵型也都需要更多的考量，才能找到最佳的方式。因为孔蒂曾是切尔西主帅，他对于球队也有一定的了解，球队此前没有正牌的中锋，所以打得灵动，跑动比较多，卢卡库到来后的确获得了队友更多的支持，并不是孤立无援。但是在对手严防的情况下，卢卡库得球的次数锐减，对阵尤文有一次头球攻门很有威胁，但是更多的是被对手化解，所以接下来还需要队友更多努力，或是卢卡库进行一定的改变，偶尔出禁区接应和持球进攻也是可以的。

孔蒂认为切尔西不应该太迷恋自己的技术能力，因为有了卢卡库，球队能够有更简单的处理方式。目前的切尔西做到这一点也是不易的，毕竟目前的球员技术能力强得不少，的确无法为了一个人而做更多的改变。老板阿布也是希望打技术流的漂亮足球，所以图赫尔还需要费神解决目前的困境，个人认为唯一的途径就是卢卡库和维尔纳轮换，或打不开局面的时候，卢卡库下半场中段被维尔纳换下。

孔蒂使用卢卡库到位是让他成为自由人，这样可以吸引防守，也可以得到更多队友的支持，同时还可以迷惑对手。他出现在边前锋的位置可以发挥他的传中能力，不过让卢卡库成为自由人，中场球员的确需要时间适应，目前球队核心球员伤停的确无法承受这样的改变。卢卡库不参与防守也意味着队友需要更多的兼顾防守，所以目前切尔西的问题不少，希望时间可以让球队走出困顿。

比利时锋霸9800万英镑的身价也是卢卡库的负担，前四场比赛打进4球的确被认为是超值的交易，不过近期连续四场球荒也令卢卡库陷入了困顿。本周末切尔西将主场对阵南安普敦，对手上轮不敌狼队，卢卡库正常发挥应该可以帮助球队赢球，同时打破自己的进球荒。随后是国家队的赛事，图赫尔可以通过这段时间找到解决问题的方式。

南安普敦目前排名英超第16位，6轮联赛积4分，战绩是4平2负，打进4球，丢了7球，表现的确是差强人意。不过球队对阵英超豪门球队的比赛极其地顽强，本赛季圣徒先后1比1曼联、0比0曼城的确不俗，切尔西也需要尽快的进球才可能全取三分。上赛季切尔西对阵圣徒客场1比1、主场3比3平局收场，本轮比赛连败的挫败感必须摒弃才可能赢球，注定是不轻松的比赛。