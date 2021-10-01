欧冠第二轮尤文1-0切尔西，蓝军承受了双线作战的两连败，而且都是0比1输球。虽然两场比赛都是憾负，但是也揭示了球队的一些问题。球队周中联赛不敌曼城也消耗了一些体能，加上坎特感染新冠无法出场，普利西奇伤停了一段时间，所以球队是残阵出场，而且还需要客场作战，小负也是可以接受的。只是连败也是警示，球队目前进攻端的问题很明显，不解决还可能失分。

图赫尔的问题是很明显的，他过度使用卢卡库，甚至在无法打开局面的时候，也不肯用维尔纳或是其他球员换下卢卡库。近8场比赛中卢卡库有7场都是打满全场，只有联赛杯没有出场，球队双线作战居然如此过度地使用一名球员，的确是不应该的，也是输球的主因。卢卡库效力国米的时期，虐菜很给力，但是强强对话会哑火，所以近两场比赛都是对阵强队，的确应该合理轮换一下。

尤文对于卢卡库是很了解的，针对性方面也更到位，下半场如果派遣维尔纳登场换下小魔兽的话，或许会有更好的效果。维尔纳和哈弗茨的速度和默契度也是得分利器，兰帕德时期和上赛季图赫尔接手球队后的一些优势的确不应该因为卢卡库的到来就废弃了。上赛季夺冠的阵容还是可以使用的，卢卡库目前虽然已经打进多粒进球，但是也有一些比赛首发却没有进球，多次出现哑火的情况球员的压力也会不断增加，这对于卢卡库本人也是不利的，所以切尔西想重启连胜模式图赫尔必须做出改变。

图赫尔接手球队后，蓝军的后防线很稳固，进攻端虽然火力不足，但是多数比赛小胜也是可圈可点的。近期进攻端哑火很明显，的确是因为主帅尝试变阵所导致的。切尔西近两场比赛有一个很明显的问题是到了前场就是各种传球，哪怕有很好的远射和禁区内射门的机会，依旧要继续传球给卢卡库。对阵尤文的下半场很长时间的控球率却没有射门就是这样的打法导致的，球队进入了一个怪圈中。

本场替补登场的是巴克利、奇克、查洛巴、奇尔维尔、奥多伊，前者登场后有一脚远射也是颇为难得的，其他球员按部就班的确是难以有建树。卢卡库的站桩模式对于尤文没有效果，上半场阿隆索的边路传中基本就无法给到卢卡库的脚下，所以下半场图赫尔就派遣奇尔维尔登场，这位大将也是久疏战阵，但是对于球队的进攻是有帮助的，接下来也的确需要和阿隆索合理轮换，这样的话才能拿下不同的对手。

本场比赛上半场切尔西射门4比4，射正0比1，蓝军从对阵热刺开始，半场就没有射正，随后对阵曼城全场比赛没有射正，此役对于尤文上半场没有射正，下半场切尔西2次射门1次射正，尤文12次射门1次射正就进球了。近期的比赛上半场都很无力，下半场偶尔有一些亮点，但是均没有取得进球，所以接下来的比赛必须注重上半场的进攻威胁。

本场唯一进球是小基耶萨接贝纳德斯基传球打进唯一进球，也是乘下半场切尔西立足未稳洞穿了球门，遗憾的是随后的时间里切尔西有机会却没有进球。切尔西唯一一次射正球门就是卢卡库，他全场比赛有4次射门，传2次威胁球，1次过人和1次犯规的数据，16次传球的成功率为81.25%。

切尔西和尤文的历史数据就不占优，本轮比赛前4次欧冠碰面，切尔西取得1胜2平1负的战绩。此外本场比赛的裁判多次给切尔西黄牌，卢卡库倒地也不吹，尤文犯规也无视，的确也有一些主场哨的意思，所以切尔西输球也是很多方面因素的。接下来切尔西只有2天的休息时间就将主场迎战南安普敦，圣徒也是很难缠的对手，图赫尔的确需要好好纠错才可能拿分。