欧冠A组第2轮巴黎圣日耳曼主场2比0零封曼城，盖耶和梅西上下半场各进一球，姆巴佩参与两球依旧关键，内马尔也参与了第一粒进球，也可以说巴黎三巨头第一次联手祭出关键性，本赛季的前景是很乐观的。曼城客场失利也是有原因的，因为上轮联赛球队客场1比0拿下切尔西完成复仇，但是也消耗了很多的体能，欧冠后还要留力打利物浦，所以短时间对阵三支强队的确难以兼顾。

曼城输球后的确对出线不利，因为小组有三支强队，巴黎、莱比锡和曼城都有实力，加上布鲁日异军突起也取得1胜1平的战绩，目前和巴黎同积分排名前两位，布鲁日也注定是要成为搅局者的，所以曼城和莱比锡第三轮如果仍失分的话就可能无法出线。因为目前曼城积3分，莱比锡两连败排名垫底。

本场的第一粒进球是第7分钟，姆巴佩禁区右侧倒三角回传球给内马尔，后者横传助攻格耶打破僵局。下半场第74分钟梅西直塞球交给姆巴佩，后者脚后跟回传助攻梅西远射破门，这的确是锁定胜局的进球，也足以令人们赞叹，因为两位巨星联手建功，而且是在曼城这样的强大对手目前，的确有更多的意义。

曼城上一场凭借热苏斯的进球拿下切尔西，本场比赛巴西人被放在板凳上，第78分钟才替补登场，可以看出瓜帅并不信任热苏斯，否则应该会在下半场失球后就换上他。曼城主帅本场只做了两个人员调整，他在第68分钟换上了福登，瓜帅换下格拉利什明显对他并不满意，不过福登也没有成为救世主，他登场后只传出一次威胁球，3次抢断的数据，没有射门，所以瓜帅的用人的确是败局的主因。

曼城输球和运气不济也相关，开场不久就失球也打乱了球队的部署，斯特林和B席连续击中门框，也都是差之毫厘，这样的表现也可能影响到周末对阵利物浦的比赛。德布劳内也没有发挥关键作用，3次射门2次射正没有进球，还因为踩踏吃到黄牌。

和曼城相比，本场比赛巴黎的进攻效率很高，全场6次射门3次射正打进2球，曼城18次射门，7次射正有4次击中立柱，的确是射术不精。巴黎目前联赛中取得八连胜，本轮欧冠拿到3分也是很大的利好，随后的比赛赢球就能以小组第一的身份晋级，客场对阵曼城的比赛是考验。

梅西和维拉蒂伤愈复出，球王还取得了进球，接下来的巴黎一定还能延续连胜战绩。和巴黎新援已经融入球队不同的是格拉利什近期的表现的确很低迷，本场他接队友长传球，居然处于越位的位置，立功心切也是很明显的。随后他传球想给贝尔纳多制造机会，结果传大了，此外维拉蒂对于格拉利什的防守也是到位的。

比赛中曼城定位球机会，梅西卧草一幕也引发了赛后热议，有人认为梅西不该有这样的行为，因为有损于当今最有价值球员的形象，也有人认为梅西此举也是在证明球队赢球更为重要，自己愿意为球队做更多的努力，个人觉得梅西此举挺可贵的。喜欢梅西的球迷认为即便离开了巴萨，也不是当打之年，梅西依旧是从不斩无名之辈，而是会在关键战中发挥威力，这样的表现也的确是球队所需要的。

巴黎近几个赛季的目标就是欧冠奖杯，合理使用梅西，让他在欧冠赛场有更好的表现，那么球队触及奖杯的几率也更大了。本场比赛也是梅西生涯史上首次躺着做人墙，曼城主帅瓜迪奥拉曾是巴萨主帅，他和梅西曾合力打造巴萨王朝，针对梅西本场的表现瓜帅也可能会有一些感触。梅西加盟巴黎只穿起30号球衣，也是在表示此处是新的开始，自然也会有有很多不一样的事情。