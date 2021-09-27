本赛季的英超阿森纳是很悲剧的，甚至一度排名垫底，但是近期却迎来三连胜。本轮比赛3比1力擒热刺后，积分超过对手，目前排名联赛第10位，比第四的曼联少4分，这追分的模式的确是够快的，其他的争冠对手们却先后失分，所以本赛季的英超依旧是6强争霸。英超第六轮前利物浦、切尔西、曼联都保持不败战绩，三强只有一场平局，本轮比赛后蓝军和红魔都输球了，目前保持不败的只有利物浦。

利物浦虽然保持不败，但是本轮联赛3比3被升班马布伦特福德逼平，其实也是很丢人的。曼城1比0切尔西后位居联赛第二，但是本赛季已经两场不胜，球队也是不稳定。曼联也曾领跑英超，但是近4场比赛1胜3负也是豪门球队中表现最差的，索帅的排兵布阵也备受质疑。

曼联欧冠客场1比2不敌年轻人也是大冷门，1球领先换下很多核心球员，也被认为是败笔。联赛杯轮换11人出场0比1不敌西汉姆出局，上轮联赛迟迟无法进球，比赛末尾被维拉绝杀，也是本轮赛事中最大的冷门，所以阿森纳力挫热刺的确是及时的，同时也增加了本赛季英超争冠的激烈性。

本周中欧冠开打，曼城将客场对阵巴黎圣日耳曼，利物浦客场对阵波尔图，曼联继续坐镇主场迎战比利亚雷亚尔，因为两队上赛季欧联杯决赛遭遇，曼联不敌对手失冠，本场比赛也是复仇战，同时也需要走出连败的颓势。切尔西客场对阵尤文图斯，此役也是有难度的。热刺欧会杯坐镇主场迎战穆拉，球队赢球的几率最高。

可以看出英超六强都需要面对多线作战的魔鬼赛程，除了热刺的对手较弱，其他球队的对手都是很难缠的，所以想欧冠都取胜不易。阿森纳没有外战分心，倒是可以全心地备战联赛的比赛，球队下轮联赛将主场迎战布赖顿霍夫，球队也需要规避冷门。本赛季首轮联赛球队就0比2不敌布伦特福德，所以面对弱旅也需要全力取胜。

阿森纳对阵热刺的比赛史密斯-罗率先进球，此后奥巴梅杨扩大领先优势，这粒进球的确关键，球队大腿提升效率才能有争夺前四的希望。枪手的3粒进球分别是在第12、15、34分钟打进的，前两粒进球都是来自边路的传球，奥巴梅杨是接左路的史密斯-罗横传球扩大领先优势的。第三球是萨卡单刀球破门，枪手也等于半场就锁定胜局了。

热刺强留凯恩后，锋霸的表现很低迷，他和孙兴慜之间的化学效应也没了，所以热刺战绩不佳，滑出前四，如今被阿森纳超越，球队排名第11位成为豪门积分最少的球队。热刺唯一的进球是在比赛末尾，希尔直塞球给雷吉隆，后者横传禁区助攻孙兴慜推射建功，也是挽回颜面的进球。全场比赛阿森纳射门12比10，射正7比4，角球都是4个，控球率47%比53%，越位2比4，枪手的命中率的确很高。

本赛季热刺三连胜曾领跑英超，阿森纳三连败没有进球排名垫底。热刺最近5场比赛1胜1平3负，分别不敌水晶宫、切尔西和阿森纳，球队也到了急需调整的时候了。更为可悲的是输了三场比赛都丢了3球，只打进1球，另外两场都被零封，的确也到了崩溃的边缘。阿森纳的三连胜是1-0先后零封诺维奇和伯恩利，本轮拿下热刺。

对于阿森纳来说，本轮比赛不仅仅是赢球了，还有一些利好面被揭示了出来，为球队先拔头筹的史密斯-罗维19/20赛季联赛出场2次，上赛季被阿尔特塔点拨，为球队出场33次打进4球，送出7个助攻，本赛季续约后穿起了10号球衣，本轮比赛的表现的确是可圈可点，如果继续发挥威力的话，还会有更多的贡献。阿森纳前任主帅温格就善于启用年轻球员，如今的主帅也是寄望开启新的时代，虽然近两个赛季想触及冠军有难度，不代表此后不会触及奖杯。

此外本场比赛阿森纳后卫富安健洋获得MVP，数据有3次解围，1次拦截，确保球队长时间领先比分，在英超想要拼命前列并且获得欧冠资格，防线的稳固极其重要，阿森纳防线稳固也是很利好的。接下来6强争霸还是有更可能的，目前积分榜进球最多的是利物浦的15球，曼城失球最少，只丢了1球，切尔西丢2球防线也稳固。



