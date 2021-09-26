英超第6轮早场的两场比赛主队都输球了，切尔西0比1曼城，曼联被维拉1球绝杀。早场的比赛的确有太多的不可预测，两场比赛都有一些令人无法理解的地方。切尔西主帅此前三次对阵瓜帅均笑到最后，本场继续赢球的话就是四连斩，这个数据也是从未有人做到的，所以图赫尔敢于变阵也是志在必得，但是很明显本场的阵型无法和对手平分秋色。

本场比赛前蓝军也是获得了很多支持，图赫尔也是尝试了双前锋，为的是能够更漂亮的赢球，或许是太想赢球了，所以反而输了。图赫尔下半场应对一向不错，丢球后的确也打出了球队的特点，也有破门的机会，遗憾的是错失了少有的机会，这其中传球成功率上的不足太过于明显，也是输球的一个主因。事实上本场派遣维尔纳和卢卡库一起首发也是错误的，前者依旧是浪费机会，所以仅有的几次进攻机会也都无功而返，球队坐镇主场的场面更是极其的被动，输球也有一定的必然性。

门迪本场有多次扑救力保球门不失，也是极其关键的一位，如果不是门将给力，球队也可能有更多的失球。第29分钟詹姆斯因伤被蒂亚戈-席尔瓦换下，后者有一次门线救险的表现，否则球队会更早失球。本场比赛阿隆索的问题更明显了，不过悍将也有一次化解了必进球的机会，队长阿兹皮利奎塔更是多次救险，而且体能透支更厉害，所以球队输球也不失血性，图赫尔做各种试验也是需要交学费的。

上赛季切尔西1比0力挫曼城登顶欧冠，这个耻辱的记忆也是蓝月亮本场必须复仇的理由，不过上半场的蓝月亮也是徒有数据的优势并没有进球产生。曼城上半场6次射门1次射正，73%的控球率依旧无法攻破门迪的十指关，无力感也是很明显的。切尔西半场只有一次射门，相信图赫尔也能从本场比赛洞察出球队的问题。

本场比赛切尔西传球失误的次数太多了，尤其是上半场，球员们得球就传球，结果多次给对手二次进攻的机会。卢卡库依旧是很无私的，他利用个人能力放弃进攻，到禁区后无私传球给维尔纳，结果后者停球不稳失去了机会。此后维尔纳也有一些持球进攻的机会，很遗憾他传球失误给了对手，自信心方面也是不足的。蓝军其他球员也有类似的失误，所以球队一度极其的被动，反击机会也没有真正地形成威胁。

切尔西夺冠的次赛季总是有更多的问题，因为主帅会进行一些尝试和改变，阵型改变后球员也需要适应，1球小负曼城是可以接受的，只是球队的问题还是需要更快速的解决才行。上一场联赛对阵热刺的比赛，蓝军半场没射正球门，本场比赛全场比赛没有射正球门，只有5次射门，4次角球和3次越位的数据。曼城15次射门4次射正，13次角球，4次越位。关键传球方面切尔西4比13劣势也很明显，不过曼城也只命中一球，也不是绝佳的表现。

曼城方面格拉利什开场不久带球出底线，表现依旧不靠谱，这位大将爆发还需要更多的时间。本场的唯一进球也是乱战，当时曼城开出战术角球，坎塞洛外围射门恰巧被热苏斯挡住，如果切尔西防线第一时间解围，这次进攻也没有什么亮点。坎塞洛是外围射门碰运气，因为禁区内都是人，一定会碰到球员身上的。热苏斯得球后转身扫射击中了贴近防守的若日尼奥腿上偏转入网，队友也遮挡了门迪的视线，而且皮球还弹地后入网，的确是多重的巧合，曼城赢球也是有一些运气。

双蓝会是英超争冠集团的对战，关注点的确更多。因为两强上赛季两队欧冠决赛切尔西1比0力挫曼城登顶，所以本场的首发也是两位主帅经过多方思考的结果。对于瓜帅来说一定要祭出最强阵，力求客场完成复仇。切尔西主场战绩更稳定，所以此役也才敢于大胆尝试。

回看欧冠决赛的比赛，唯一进球是芒特助攻哈弗茨洞穿曼城的球门，不过近期的芒特表现不稳定，也有一些伤病的影响，上一场联赛首发下半场被换下，本场比赛没有进入大名单，这也说明伤病的情况是需要休息的。瓜帅执教生涯多次对阵切尔西，本轮比赛前，瓜帅曾7次不敌切尔西，其他球队都没有这样多次的阻截瓜帅。芒特在欧冠决赛的表现极其关键，因为他先后给维尔纳和哈弗茨制造机会，前者错失了绝佳的机会，后者打进决胜球，本场哈弗茨替补出场，图赫尔对于阵容的安排的确不到位。

德布劳内也曾多次攻破切尔西的球门，但是近两个赛季这个定律改变了，欧冠决赛德布劳内给福登做球，吕迪格及时封堵，本场比赛的关键表现也逊色于其他队友，德布劳内近几年饱受伤病困扰，所以也无法在面对旧主的比赛中进球。

曼城欧冠决赛是4-3-3阵型，首发是埃德森；沃克，斯通斯，迪亚斯，津琴科；德布劳内、京多安，贝尔纳多、福登、马赫雷斯、斯特林。替补登场的是阿圭罗、热苏斯、费尔南迪尼奥。本场首发是埃德森、沃克、鲁本-迪亚斯、拉波尔特、坎塞洛、格拉利什、罗德里、德布劳内、贝尔纳多-席尔瓦、福登、热苏斯。本场比赛和欧冠有5个人员上的不同，热苏斯成为救世主对于球队来说是利好的。

切尔西欧冠是3-4-2-1阵型，首发是门迪；詹姆斯、蒂亚戈-席尔瓦、吕迪格、阿斯皮利奎塔，坎特，若日尼奥，奇尔维尔；芒特、哈弗茨；维尔纳。替补出场的是普利西奇、克里斯滕森、科瓦契奇。本轮比赛是352阵型，首发是门迪；阿斯皮利奎塔，克里斯滕森，吕迪格；詹姆斯、坎特、若日尼奥、科瓦契奇、阿隆索；维尔纳、卢卡库。首发有4个人员上的变化，阵型也不同，被动的局面更为明显一些。

本场的错误不仅仅是首发不到位，而且换人也不是正确的，席尔瓦换下詹姆斯是被动换人，随后的两个换人是第60分钟哈弗茨换下了坎特，第76分钟奇克换下了若日尼奥，其实科瓦契奇本场表现很一般，应该被换下，所以早早换下了坎特是败笔。近期吕迪格不和俱乐部续约，其实有动摇军心的感觉，而奇尔维尔以往的表现应该给予首发的机会，遗憾的是图赫尔更信任阿隆索，所以以上这些都是球队目前存在的问题，寄望一场败仗后主帅会幡然醒悟，及时的进行改变。