加载中…

加载中...

新浪博客体育博主 《体育大视野》杂志记者 体育博主 头条文章作者
个人资料
婉约云儿
婉约云儿 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：72,678,788
  • 关注人气：57,438
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
婉约云儿的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

曼联联赛主场拒连败，C罗首发增胜率，博格巴被誉为助力器

(2021-09-24 23:03:20)
转载
标签：

英超

曼联

维拉

c罗

 分类： 聚焦英超争霸
 曼联联赛主场拒连败，C罗首发增胜率，博格巴被誉为助力器

   英超第六轮曼联主场迎战阿斯顿维拉，C罗将再次首发出场，因为周中他和博格巴等球员都轮休，所以球队大轮换意外出局，也因为输球，所以周末的联赛不容有失，C罗也将率队继续博胜。C罗在曼联成名，效力红魔时期也是维拉的克星，所以本轮比赛有望连场进球。因为下周中还有欧冠对阵比利亚雷亚尔的比赛，所以球队也寄望联赛可以在上半场就能大比分领先，这样的话下半场C罗也可以被替换下场。
   周中的联赛杯曼联替补出场，桑乔和林加德并没有祭出关键性，球队0比1不敌西汉姆出局，不过球队杯赛出局也有利好的一面，本赛季拼轮联赛和欧冠才是正确的。C罗此前对阵维拉打进8球，这一点也增加了球队的胜率，C罗已经连续三场比赛均有进球，本场比赛可以延续这个强势效率。
    维拉历史战绩方面处于劣势，此外周中对阵切尔西拼到了点球大战，最终仍遗憾出局了，所以体能上的消耗也是很明显的，连续对阵英超强队也可能导致连败。维拉对阵切尔西的比赛维尔纳先声夺人，但是10分钟后维拉就进球了。当时卡什右路传中球助攻阿切尔禁区内头球破门，此后球队没有失球，也将切尔西拖入了点球大战，遗憾的是点球点不敌对手。基于维拉近期的顽强属性，本轮比赛曼联也需要加固防线，力保球门不失的话，球队的进攻端是有赢球把握的。
    对阵切尔西的比赛维拉也不是全主力阵容，赛后数据显示维拉射门10比18，射正都是7次，角球2比10，控球率不占优，球队除了很顽强外，还多次威胁到蓝军的球门。本轮联赛对阵曼联，维拉也都会祭出最强阵容，所以曼联的防线也是需要经历考验，轻松虐菜的几率并不大。历史数据显示，曼联此前44次对阵维拉取得32胜11平1负的战绩，红魔除了主场优势外，心理优势也很明显。 
   联赛杯曼联输球是因为后防线都是替补球员，而且开场立足不稳，第9分钟就失球了，此后进攻端无力没能进球。马塔有一次射门击中横梁，也是最具威胁的射门。此外马蒂奇和马塔先后给马夏尔和桑乔送破门的机会，遗憾的都被错失了。从联赛杯几场比赛来看，曼联的板凳实力不及其他球队，曼城防线都是小将也能大胜弱旅，而索帅派遣替补出场居然就出局了。
   曼联本赛季联赛的表现是不错的，目前5轮联赛保持不败，战绩是4胜1平，打进13球也是英超最多，只是失了4球比利物浦、切尔西多，因为两强目前只丢了1球，所以积分相同的情况下曼联排名第三位。桑乔和拉什福德目前的表现一般，两人随后进攻效率提升的话，索帅才可以无忧的轮换阵容。   
曼联联赛主场拒连败，C罗首发增胜率，博格巴被誉为助力器

曼联联赛主场拒连败，C罗首发增胜率，博格巴被誉为助力器

    必须提及的是博格巴本赛季回暖，目前先后送出7次助攻，的确很关键，本赛季曼联争夺双冠博格巴也是助力器。维拉上轮联赛曾3比0力挫埃弗顿，的确说明球队近期的状态有所提升，所以本场比赛不会是绝对的一边倒。上赛季的维拉最终排名第11位，可以看出球队的战绩稳定，也是寄望冲进欧战区的，本赛季5轮联赛后维拉排名第10位，所以本赛季球队的确可能给豪门球队制造难题。
   维拉反击中的威胁是很明显的，球队目前5轮联赛2胜1平2负，打进8球，丢7球，防守如果再稳固一些的话，本场比赛有平局的可能。曼联的得分点是C罗、格林伍德，两人目前都已经打进3球，B费目前7场比赛打进4球，送出1次助攻，他和C罗的连线也是球队所依仗的。此外博格巴6场比赛送出7个助攻，助力器正常发挥的话球队也可以赢球。维拉客场战绩一般，这也是不利的一面，所以预测曼联小胜，进球数不超过3球。

我的更多文章：
英超切尔西战曼城，名帅对战瓜帅存不足，三核心出战存隐忧
英超切尔西战曼城，名帅对战瓜帅存不足，三核心出战存隐忧
联赛杯双雄轻松晋级，切尔西战维拉需轮换，预测图赫尔首发
联赛杯双雄轻松晋级，切尔西战维拉需轮换，预测图赫尔首发
欧冠巴黎平局内马尔隐身，梅西被吐槽，姆巴佩伤退联赛防平
欧冠巴黎平局内马尔隐身，梅西被吐槽，姆巴佩伤退联赛防平
欧冠群雄险胜暴露不足，曼城防线需加固，双线作战需防冷门
欧冠群雄险胜暴露不足，曼城防线需加固，双线作战需防冷门
切尔西连胜仍存不足，客战热刺是大考，卢卡库高效可倚重
切尔西连胜仍存不足，客战热刺是大考，卢卡库高效可倚重
C罗首秀堪称完美，曼联进攻端火力全开，10月魔鬼赛程迎考验
C罗首秀堪称完美，曼联进攻端火力全开，10月魔鬼赛程迎考验
切尔西力挫克星，卢卡库蓝桥献锐，图赫尔一周双赛需轮换
切尔西力挫克星，卢卡库蓝桥献锐，图赫尔一周双赛需轮换
曼城战克星防平，阿森纳榜尾求首胜，切尔西战维拉卢卡库关键
曼城战克星防平，阿森纳榜尾求首胜，切尔西战维拉卢卡库关键

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇英超切尔西战曼城，名帅对战瓜帅存不足，三核心出战存隐忧
    后一篇 >切尔西小负曼城揭不足，图赫尔变阵失效，换下坎特是败笔
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有