英超第六轮曼联主场迎战阿斯顿维拉，C罗将再次首发出场，因为周中他和博格巴等球员都轮休，所以球队大轮换意外出局，也因为输球，所以周末的联赛不容有失，C罗也将率队继续博胜。C罗在曼联成名，效力红魔时期也是维拉的克星，所以本轮比赛有望连场进球。因为下周中还有欧冠对阵比利亚雷亚尔的比赛，所以球队也寄望联赛可以在上半场就能大比分领先，这样的话下半场C罗也可以被替换下场。

周中的联赛杯曼联替补出场，桑乔和林加德并没有祭出关键性，球队0比1不敌西汉姆出局，不过球队杯赛出局也有利好的一面，本赛季拼轮联赛和欧冠才是正确的。C罗此前对阵维拉打进8球，这一点也增加了球队的胜率，C罗已经连续三场比赛均有进球，本场比赛可以延续这个强势效率。

维拉历史战绩方面处于劣势，此外周中对阵切尔西拼到了点球大战，最终仍遗憾出局了，所以体能上的消耗也是很明显的，连续对阵英超强队也可能导致连败。维拉对阵切尔西的比赛维尔纳先声夺人，但是10分钟后维拉就进球了。当时卡什右路传中球助攻阿切尔禁区内头球破门，此后球队没有失球，也将切尔西拖入了点球大战，遗憾的是点球点不敌对手。基于维拉近期的顽强属性，本轮比赛曼联也需要加固防线，力保球门不失的话，球队的进攻端是有赢球把握的。

对阵切尔西的比赛维拉也不是全主力阵容，赛后数据显示维拉射门10比18，射正都是7次，角球2比10，控球率不占优，球队除了很顽强外，还多次威胁到蓝军的球门。本轮联赛对阵曼联，维拉也都会祭出最强阵容，所以曼联的防线也是需要经历考验，轻松虐菜的几率并不大。历史数据显示，曼联此前44次对阵维拉取得32胜11平1负的战绩，红魔除了主场优势外，心理优势也很明显。

联赛杯曼联输球是因为后防线都是替补球员，而且开场立足不稳，第9分钟就失球了，此后进攻端无力没能进球。马塔有一次射门击中横梁，也是最具威胁的射门。此外马蒂奇和马塔先后给马夏尔和桑乔送破门的机会，遗憾的都被错失了。从联赛杯几场比赛来看，曼联的板凳实力不及其他球队，曼城防线都是小将也能大胜弱旅，而索帅派遣替补出场居然就出局了。

曼联本赛季联赛的表现是不错的，目前5轮联赛保持不败，战绩是4胜1平，打进13球也是英超最多，只是失了4球比利物浦、切尔西多，因为两强目前只丢了1球，所以积分相同的情况下曼联排名第三位。桑乔和拉什福德目前的表现一般，两人随后进攻效率提升的话，索帅才可以无忧的轮换阵容。

必须提及的是博格巴本赛季回暖，目前先后送出7次助攻，的确很关键，本赛季曼联争夺双冠博格巴也是助力器。维拉上轮联赛曾3比0力挫埃弗顿，的确说明球队近期的状态有所提升，所以本场比赛不会是绝对的一边倒。上赛季的维拉最终排名第11位，可以看出球队的战绩稳定，也是寄望冲进欧战区的，本赛季5轮联赛后维拉排名第10位，所以本赛季球队的确可能给豪门球队制造难题。

维拉反击中的威胁是很明显的，球队目前5轮联赛2胜1平2负，打进8球，丢7球，防守如果再稳固一些的话，本场比赛有平局的可能。曼联的得分点是C罗、格林伍德，两人目前都已经打进3球，B费目前7场比赛打进4球，送出1次助攻，他和C罗的连线也是球队所依仗的。此外博格巴6场比赛送出7个助攻，助力器正常发挥的话球队也可以赢球。维拉客场战绩一般，这也是不利的一面，所以预测曼联小胜，进球数不超过3球。



