本周末英超早场的比赛是切尔西主场迎战曼城，另外一场强强对话是阿森纳对阵热刺。联赛杯输球出局的曼联继续在主场迎战维拉，利物浦对阵布伦特福德，两强赢球的几率比较大。C罗周中得到了休息的时间，联赛应该会再度首发出场，所以曼联大胜的几率最高。

周中联赛杯第3轮的比赛利物浦3比0诺维奇、曼联0比1西汉姆，热刺和切尔西都拼到点球大战淘汰了狼队和维拉，曼城主场6比1韦康比。曼联没有C罗和博格巴，没能连续两场比赛拿下铁锤帮也是必然的，因为上轮联赛赢球也是有险情的。

一周双赛曼城方面也有隐忧，杯赛大胜的这场比赛瓜帅派遣德布劳内、费兰-托雷斯、福登、斯特林和马赫雷斯等核心球员首发，费兰-托雷斯在第72分钟被换下场，其他几位主力球员都打满全场。瓜帅的这波操作的确令人不解，因为本周六球队将客场对阵切尔西，这几位核心球员居然不给予足够的休息时间，难道周末的强强对话会让斯特林和德布劳内替补吗，所以接下来的比赛曼城可能失分。

曼城联赛杯防线的首发都是年轻小将，球队丢了一球，防线的表现应该令瓜帅满意，不过对手可是低级别球队的弱旅，能洞穿曼城的球门也算是为己正名了。瓜帅让防线球员都得到休息，应该也是想球员们可以全力拼切尔西，蓝军本赛季防线稳固，联赛5轮加上欧冠首轮的6场比赛只丢了一球，而且是1比1平利物浦的比赛中有失球，当时球队少一人作战，能平局也是很给力了。

曼城上赛季欧冠决赛也是1球小负切尔西错失冠军，本赛季第一次交手必须是全力拼胜的，所以几位主力打无关痛痒的杯赛的确是大材小用了。瓜帅对于防线的重视也是可以理解的，不过球队本赛季不敌热刺和平南安普敦的比赛中都没有进球，进攻端的问题其实比防守更为严重。今夏失去阿奎罗后，球队的问题是越发的明显了。

上轮联赛曼城的首发是埃德森；沃克尔，迪亚斯，阿克，坎塞洛；京多安，费尔南迪尼奥，贝尔纳多；7-斯特林，9-热苏斯，10-格拉列什。德布劳内、福登、马赫雷斯替补登场，因为后面三人联赛杯打满全场，对阵切尔西也可能继续替补。杯赛斯特芬、伊根-莱利、伯恩斯、姆贝特、威尔逊-埃斯布兰德、拉维亚就是年轻小将，得到了历练也是不错的，但是很明显这些人不可能在双蓝会中登场。

联赛杯的比赛福登助攻德布劳内破门，威尔逊-埃斯布兰德回传球助攻马赫雷斯反超比分，后者随后利用战术角球的机会助攻福登将比分改写为3比1。下半场福登传中球帮助费兰-托雷斯进球，斯特林回传球助攻马赫雷斯推射破门，末尾进球是姆贝特和帕尔默联手建功，后者是替补登场的小将，可以看出球队的确是打嗨。

曼城杯赛大胜虽然是好事，不过太过于消耗主力球员的确是不合适的。上轮联赛的对手南安普敦的确是英超的硬骨头，瓜帅对这个对手的首发安排也是轻敌了。那场比赛斯特林、热苏斯、费尔南迪尼奥、京多安和沃克尔轮换出场，球队16次射门只有1次射正，换人后仍没有改变，所以平局就不要拿出裁判的判罚说事了，还是进攻端效率不高所导致的。

曼城的低迷是从不敌狐狸城开始的，社区盾杯上的无力暴露无疑，之后联赛再次对阵莱斯特城也只是一球小胜，全场比赛25次射门8次射正，也是空有数据上的优势。曼城不敌热刺也是进攻无力导致的败局，虽然此后球队先后5比0大胜阿森纳和诺维奇，但是并不代表球队已经重启攻防均给力的模式，0比0平圣徒就是很好的说明。以往的赛季曼城是英超进球数最多的球队，本赛季球队目前的进球数不及利物浦、曼联、切尔西，这也可以揭示球队进攻端的问题。