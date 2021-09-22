本周中联赛杯第3轮利物浦客场3比0诺维奇，南野拓实打进2球，奥里吉也建功，克洛普轮换9人，队内科纳特和齐米卡斯连场首发，球队周末联赛客场对阵升班马布伦特福德，可以看出主帅是希望主力球员得到休息，此外球队板凳实力也是得到验证的。另外一场曼城主场6比1韦康比，瓜帅派上了一些主力球员，德布劳内、费兰-托雷斯、福登、马赫雷斯都有进球，瓜帅也是寄望能顺利的赢球，因为上轮联赛爆冷，本场面对弱旅也不容有平局的可能。

本场比赛瓜帅轮换10人，只有斯特林是连续两场首发的，所以可以看出曼城的板凳深度是很足的。不过球队半场比赛就3比1领先对手，瓜帅却让德布劳内、马赫雷斯、斯特林都打满全场，这样安排不利于周末的联赛，因为本周六球队将客场对阵切尔西，因为上赛季欧冠不敌图赫尔的球队，本场比赛前的确该给德布劳内休息的时间用来出战旧主。

切尔西联赛杯第3轮继续坐镇主场迎战阿斯顿维拉，比赛的时间比曼城晚一天，图赫尔也应该会大面积轮换。上一场联赛对阵热刺的比赛，切尔西首发的维尔纳和坎特替补登场，没有登场的有贝蒂内利、奇尔维尔、里斯-詹姆斯、查洛巴、萨乌尔、齐耶赫、奥多伊，预计这些球员可以得到出场的机会，坎特也会留力对阵曼城的比赛，维尔纳有望率领替补球员拼联赛杯这一战。

对于切尔西来说休息的时间少是弊端，但是有利的是近期的比赛都是主场作战，所以胜算也更大。上轮联赛战罢，利物浦、切尔西、曼联都积13分，战绩是4胜1平，利物浦和切尔西净胜球都是11球，曼联9球，接下来联赛争霸依旧激烈。切尔西3比0完虐热刺，这也是赛前没预料到的，因为多数人认为本场比赛平局的几率大，因为切尔西周中欧冠主场小胜弱旅泽尼特，进攻端也有一些问题。上轮比赛的转折点是下半场一上来的换人，坎特的登场改变了比赛的局面，切尔西带刀后卫先后进球，坎特也有一球，的确是令球迷激动的一战。

切尔西以往在白鹿巷的比赛都比较难，本轮比赛下半场三球入账，且保持零失球的确证明了球队的实力和应变能力是到位的。坎特本赛季有一些伤病的影响，本轮复出后也能提升球队的战绩。本场比赛的上半场芒特的表现很一般，球队也没有给予卢卡库射门的机会，所以进攻端的威胁减弱了。

对阵热刺的上半场球队6次射门0射正，这也是图赫尔接管球队后第一次上半场没有射正。热刺射门次数相同，有一次射正，所以半场的形势对于切尔西是不利的。图赫尔半场开始就换上了坎特，角球机会阿隆索助攻蒂亚戈席尔瓦先声夺人，此后球队掌控了比赛，蓝军换人如换刀。

上轮联赛利物浦利用3次角球机会破门，切尔西都是运动战进球。第二粒进球是科瓦契奇前场抢断，坎特远射得分，这位真核近4粒进球有3粒都是外围远射，每粒进球都是极其关键的。目前的切尔西进攻端多点开花，本场比赛都是中后防球员献锐，蒂亚戈席尔瓦、坎特、吕迪格先后破门，卢卡库3次射门1次射正，传3次威胁球，3次过人，1次抢断，1次解围，即便得到的支持不足，主帅还是给予了信任，卢卡库本人也很努力地跑位和防守，的确很可贵。

卢卡库近期比较疲惫，所以2球领先后，球迷是希望给维尔纳一些机会的，毕竟从他上一次替补出场的表现来看，的确应给予更多的登场机会。本场图赫尔第70分钟派上维尔纳，他也参与了第三粒进球，当时进入伤停补时，热刺解围角球不彻底，维尔纳禁区右侧无私传球助攻吕迪格锁定胜局。如果维尔纳可以迎来大爆发，那么切尔西本赛季争夺双冠的几率就会提升。

上轮联赛带刀后卫进球也是意外之喜，球队的第一球是后防两位球员的配合直接破门，第二球是中场球员之间配合进球，末尾的进球是锋线和后防球员的配合。对手很难防御切尔西的进攻火力点，所以球队随后还可能连胜或不败，因为防线是足够到位的。

上轮联赛后防老将蒂亚戈席尔瓦极其出色，赛后数据显示他完成62次传球53次成功，传球成功率为85%，长传球5次成功，有1次直接助攻阿隆索破门。此前4次抢头球成功率也是100%，2次射门均射正，没有犯规，却有7次夺回球权，3次了解，5次对抗胜利，6次解围，5次对方禁区触球，的确绝佳的表现，本场杯赛也有可能得到出场机会，同时也可能留力对阵曼城的比赛。

锋线上卢卡库的确需要休息了，上一场比赛虽然他很努力，但是也有一些疲惫，所以合理轮换也是本轮杯赛必须做的事情。维拉5轮联赛积7分，战绩是2胜1平2负，打进8球，丢7球，目前排名联赛第10位。球队联赛第一次和切尔西交手客场0比3输球，本场也是会全主力出场，所以切尔西也需要部分主力出场才可能稳赢。



