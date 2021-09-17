欧冠小组赛首轮梅罗所在的球队都失分了，而且都是被欧冠中的弱旅抢分，曼联被年轻人2比1绝杀，C罗是有一粒进球的，但是失球后就被换下，索帅也因此备受质疑。巴黎的豪华三叉戟第一次首发就被布鲁日逼成1比1平，而且送出助攻的姆巴佩还因伤下场，巴黎的前景也因此变得不明朗了。人们在想如果姆巴佩离队的话，内马尔和梅西又能给予球队多少胜局，因为球队此前的连胜姆巴佩的功劳最大，但是三人联手出战却平局收场了。

因为巴黎今夏引进梅西，三位巨星也是强强联手，所以各方都寄予了厚望，遗憾的是本场欧冠球队的表现的确差强人意，豪华之师的威力的确被夸大了，事实上三叉戟磨合到位还需要更多的时间。从波帅执教巴黎至今，其实并没有看出他的能力得到了更充分的施展，因为无论是联赛还是欧冠的战绩都不及巴黎的上任主帅图尔赫。接下来球队将回到主场迎战里昂，这场比赛也是考验，因为在法甲联赛中，里尔和里昂总是能从巴黎身上拿分。

本赛季巴黎在联赛豪取5连胜，目前排名榜首，打进5球的姆巴佩是第一功臣，因为其他两位球王基本都缺席了此前的比赛，如今姆巴佩受伤缺席随后的比赛的话，内马尔和梅西就必须站出来解决问题，波帅也需要重新调整首发阵容和打法。

巴黎此前对阵布鲁日是有绝对的优势的，2019年欧冠的小组赛相遇完成了双杀，所以本轮平局的确不该，球队还是需要反思的。本场比赛纳瓦斯有几次精彩的扑救，所以球队也仅仅丢了一球，防线的问题并没有因为纳入了强援就稳固了，个人认为主帅的问题也是不能忽略的。

开场不久帕雷德斯停球失误被德凯特莱尔抢断，前者放倒对手吃到了黄牌，这也是球队的危机，所幸的是随后不久球队就进球了，迪亚洛后场长传球，姆巴佩得球后突破到禁区传中助攻埃雷拉破门，三人连线很默契。波帅也对帕雷德斯的表现不满意，所以半场就用达尼洛替补登场了。

巴黎的平局也有人认为梅西没能融入球队的战术体系，在处理球方面也不够到位，而事实上梅西曾多次给姆巴佩制造机会，遗憾的是后者没能进球。当时梅西直塞球到禁区右侧，姆巴佩的小角度抽射被门将扑出。错失此次机会后巴黎就失球了，诺亚朗直塞球给到索博尔，后者倒三角横扫中路助攻瓦纳肯扳平比分。

梅西最接近进球的机会是来自内马尔的传球，可惜梅球王的远射击中了横梁，此后两人也就再没有联手制造绝佳的射门机会。下半场布鲁日的后防线也对三人的连线进行了限制，这也是球队最终平局的主因。下半场比赛第49分钟姆巴佩接球被断之后倒地受伤被换下了，球队随后的进攻是梅西更地来把握，梅西弧顶传球帮助德拉克斯勒完成一次射门，随后不久利用传中球帮助达尼洛佩雷拉完成一次头球攻门。

比赛末尾梅西亲自带球完成一次射门，可惜被封出了。紧接着还是梅西持球进攻被对手放倒后，接着反抢却吃到黄牌。比赛末尾内马尔和梅西也鲜有默契地配合，这一点也是更令人们失望，本场替补登场的有达尼洛、德拉克斯勒、伊卡尔迪，但是替补奇兵也都没能形成威胁。更为重要的是赛后的数据巴黎并不占优，射门9比16，射正4比7，角球2比6，控球率64%比36%，越位4比1。

巴黎一直都是法甲的霸主，即便是欧冠赛场，场面上也是占据绝对优势的，本场比赛的被动也是很少见的，所以赛后梅西被各种质疑也是可以理解的，新王的加盟的确需要尽快的融入球队才能规避更多的冷门。欧冠小组是死亡之组，另外三支球队是曼城、莱比锡和布鲁日，后者是最弱的球队，巴黎居然失分，欧冠第二轮的比赛再度爆冷的话，球队很可能无法从小组出线，那才是本赛季最大的冷门。

本赛季开启至今，巴黎比赛给人们的感觉是姆巴佩才是队内的关键先生，球队坚持本赛季强留姆巴佩也是极其正确的决定。目前来看梅西和内马尔的表现的确是有点不温不火，接下来还要看双核什么时候才能爆发。曼联输球后，很多梅西的支持者都认为C罗的表现令人失望，而当巴黎平局后，梅西的支持者更多的是在指责巴黎的球员们和主帅，所幸的是球员本人并不会这样想，梅西也是希望以更快的速度融入球队。