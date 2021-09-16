欧冠首轮结束，英超四强只有曼联1比2被年轻人绝杀，其他三强也不是轻松地赢球，所以诸强的问题也是存在的。切尔西主场1比0泽尼特，曼城6比3拿下10人作战的莱比锡，利物浦3比2逆转AC米兰也是惊险取胜。可以看出诸强的核心球员的状态也不是最佳，攻防两端疲软和刚刚进行完国际赛事有关，也和赛季初球队还没有和新援完成化学效应也有关，主帅们在赛季初也会尝试一些改变，球员们也需要时间来适应。

切尔西变阵后球员们需要适应，比赛中的部分时间甚至有点被动，球队防线给予对方的机会比较多也是问题，此外板凳上的核心球员也需要给予机会，否则会导致更衣室混乱或冬窗人才流失。曼城今夏的强援是格拉利什，但是欧冠首轮的比赛中瓜帅对他的怒吼也是对他下半场的表现不满，虽然马赫雷斯也受到了一样的对待，但是作为重金引进的新援来说的确更需要反思。虽然当时场上的比分是曼城4比2领先，但是瓜帅激动的言辞很明显是感到了比赛中的压力，生怕有变化或被逆转。但是球员们未必都是这样想的，所以才会有场边的争吵。

其实以往的赛季中曼城爆冷失分都是因为轻视对手导致的，所以本轮比赛瓜帅才会那样激动，而且曼联意外输球也令英超球队很是忌惮，何况莱比锡要比曼联的对手年轻人强很多。上赛季欧冠决赛不敌切尔西错失奖杯，瓜帅本赛季的压力也比以往更大，这也是首轮欧冠就如此紧张的缘故，

曼城最终在主场6比3大胜莱比锡，瓜迪奥拉赛后表示自己和球员之间确实发生了争吵，原因是马赫雷斯和格拉利什没有按照他中场休息布置的去做，所以球队防线岌岌可危，4比2的领先优势并不保险。格拉利什今夏转会曼城并不是被外界看好的，瓜帅对于他的欣赏其实应该得到球员的回报，遗憾的球员下半场忽略了主帅的要求，的确是不应该的。虽然赛后球员也表示主帅是在部署战术，并且很可能用于周末的比赛，自己听从是应该的。从比赛的过程来看，曼城的这位新援的确和其他人不同，比赛中也是有一些小自我。

英超射手榜上曼城因为输了一场比赛目前排名第五位，也是有一些压力的，以往的曼城进球数是领先其他对手很多的，本赛季的联赛前4轮的比赛后这个优势也没有了。目前英超前五名的球队进球数很相近，曼彻斯特双雄都打进11球，其他球队打进10球和9球。曼联领跑英超，但是防线已经丢了3球，切尔西、利物浦和曼城都丢了1球。埃弗顿丢了4球，球队目前是黑马跻身联赛第四，曼城和热刺都一分差距，接下来周末的联赛则会寄望赢球缩小和前列的分差。

以往的赛季莱斯特城排名前四，本赛季赢了两场比赛排名第9位，阿森纳赢了一场比赛后脱离降级区升至第16位，想要重返欧战区还需要更多的时间。曼城欧冠6比3大胜的比赛，格拉利什传射建功，其实是有功劳的，只是下半场防线的漏洞太大，球员在这方面的确是不到位。

上半场比赛阿克率先破门，德布劳内制造了对手的乌龙球，3球领先后曼城开始犯错，这也是以往曼城欧冠赛事中常见的，球队因此被多支中游球队拿下或平局收场。上半场末尾恩昆库为莱比锡打进一球，所幸的是马赫雷斯半场补时才罚进点球才扩大了领先的优势。

下半场令曼城没有想到的是恩昆库先后打进两球，简直完虐蓝月亮的防线，所以瓜帅才会在场边咆哮，利好的是这期间格拉利什和坎塞洛相继破门，才稳定了比赛的局面。对手吃红牌下场导致球队少一人作战后，热苏斯末尾破门也算是锦上添花。本场比赛曼城祭出最强阵，丢3球的确有点多。

曼城的第一粒进球是角球机会洞穿对手球门，第二球是德布劳内的个人能力，他的传中球让穆基莱送乌龙球。补时阶段是费兰-托雷斯中路头球攻门，皮球打在克洛斯特曼的手赢得点球，三粒进球有两粒是对手出错送分了，进球也有一些幸运的成分。

曼城的第一粒失球是对手的福斯贝里高空球横传到禁区，曼城的防线球队眼看着穆基莱和恩昆库头球接力后将球打进。第二粒失球是奥尔莫带球突破，身边的曼城防守球员都没办法限制对手，末尾奥尔莫跑动中挑传到门前助攻恩昆库头攻建功。第三粒失球还是对手三人传球配合，曼城的防线也是丝毫无法阻挡对手的进攻，波尔森直塞球到禁区助攻恩昆库洞穿了曼城的球门。作为英超卫冕冠军在欧冠丢三球的确很无力，所以主帅才会情绪失控。

从失球的过程可以明白瓜帅为什么怒吼两位爱将，因为某一段时间球队的防线的确形同虚设。全场比赛曼城射门16比10，射正8比3，角球6比3，控球率50%也说明两队是势均力敌的。接下来周末联赛曼城将在主场迎战南安普敦，圣徒也是每个赛季都能爆冷豪门的球队，所以此役曼城也需要合理轮换才能顺利拿三分。