欧冠切尔西1比0小胜泽尼特，卢卡库连续两场进球，虽然蓝军坐镇主场只是小胜令球迷们不满，但是卢卡库的表现的确是令人不俗的，接下来的比赛也可能延续强势的效率，不过下轮联赛球队对阵热刺的难度是要大于近两场比赛的。值得一提的是队长阿兹皮利奎塔同样连续两场比赛送出助攻，老将也是宝刀不老，加上此前联赛的比赛科瓦契奇的出色表现，切尔西新生代和老将一起发力的确可以给予球队更多。

上一场比赛蓝军3比0零封维拉后，主帅图赫尔也表示球队尝试变阵后，球队有一段时间很被动，所以新的尝试还是会有更多问题的，本场欧冠虽然坐镇主场继续使用新阵型有一些无力感也是必然的。近两场比赛切尔西都是3-4-2-1阵型，比分虽然分别是3比0和1比0，但是射门的次数都不多，这也是因为新的尝试仍在磨合中。所幸的是近两场锋霸给力，所以才能帮助球队取得两连胜。

回看近三场比赛的数据可以发现球队的问题，蓝军1比1平利物浦的比赛是少一人作战的，赛后数据显示切尔西射门6比23，射正3比8。上轮联赛3比0维拉的比赛切尔西射门12比18，射正4比6，打进3球的确是高效率。本轮欧冠球队射门11比6，射正都是2次，因为对手是弱旅，所以这场比赛的进攻次数和威胁度的确是有点意外。

对于球队来说4天后切尔西客场对阵热刺的比赛才是重大的考验，虽然这个对手因为周中欧联杯的比赛，只有2天的备战联赛比赛的时间，但是蓝军想轻松的赢球并不容易。接下来看看近期图赫尔对于首发的安排，球队对阵维拉的比赛首发是门迪、查洛巴、蒂亚戈-席尔瓦、吕迪格、奥多伊、萨乌尔、科瓦契奇、阿隆索、齐耶赫、哈弗茨、卢卡库。本轮芒特、詹姆斯、若日尼奥、克里斯滕森和阿斯皮利奎塔得到首发机会，主帅对于后防线的轮换是比较彻底的，这也是为了考核防线球员的表现，奇尔韦尔也是罕见得到登场机会，其实他的能力不该被弃用。

对阵维拉首发的查洛巴、蒂亚戈-席尔瓦、奥多伊、萨乌尔、哈弗茨本场欧冠替补备战，图赫尔每场比赛也会轮换3到4人，这也是为了让球员们有更好的表现。本轮欧冠奇尔维尔、哈弗茨、奇克得到替补登场的机会，表现还不错。可以看出蓝军主帅是在不断的磨合阵容，也可能是在确定队内的最强阵容，随后客场对阵泽尼特的确需要加强首发阵容，否则有平局的可能。

科瓦契奇是连续两场都首发出场的，主帅对于他的信任是很明显的，此外连续两场都首发的还有门迪、吕迪格、阿隆索、齐耶赫和卢卡库，可以看出主帅对这几位很器重。科瓦契奇上一场比赛传射建功，本场比赛一次射门，传一次威胁球。阿斯皮利奎塔上一场替补登场，第93分钟得球后横传助攻卢卡库上演梅开二度的好戏。

本场比赛久攻不下，唯一进球是第69分钟打进的，同样是阿斯皮利奎塔得球后传中助攻卢卡库头槌破门，队长的确是关键。莫拉塔当初加盟球队后，进攻效率不高，队长多次送助攻才化解了莫拉塔的压力，如今阿斯皮利奎塔连续两场都直接帮助小魔兽破门，的确是产生了化学效应。

卢卡库近两场的数据也不错，上轮联赛2次射门全部转换为进球，本场比赛4次射门1次射正就进球了。虽然卢卡库近期表现不错，但是主帅也应该给维尔纳一些登场的机会，上一场有十分钟的登场时间，本场欧冠居然连一分钟登场机会都没有，的确是一些过分了，毕竟一个赛季不能指望一位锋霸发威就能取得佳绩。