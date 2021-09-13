本轮英超C罗重返梦剧场首秀梅开二度的确关键，更为可喜的是球员之间也有化学效应，B费和替补登场的林加德都有进球，C罗似乎盘活了全队，进攻端的锐利和多点开花也是明显的。赛后红魔和切尔西同积10分登顶也是锦上添花的事情，毕竟热刺爆冷也是很意外的，否则红魔赢球也无法位居第一。纽卡斯尔本场比赛有一粒进球，防守也是竭力了，所以对手的努力也让红魔的胜局更有含金量，C罗归来的确是多重的利好。

以前的C罗喜欢盘带，也多少有一些卖弄球技，过人动作有的时候比较夸张，因为总是夸张的倒地，所以也被誉为跳水罗，但是他的成长和逐渐关键也是事实，对于曼联的功绩和出色的表现也是被认可的。如今归来庆祝动作也是如出一辙，也令球迷们仿佛回到了过去，看台上的爵爷也是一脸的笑容，老特拉福德满满的都是幸福的感觉。可以确定的是C罗可以给予球队更多，甚至是冠军奖杯。

C罗首秀的第一粒进球是半场补时阶段，球队也是久攻不下的，所以这粒进球的确很及时。当时是博格巴传球，格林伍德起脚射门被伍德曼勉强扑出，C罗抓住机会补射建功。关键先生就是善于捕捉机会，而且也有预判能力和及时的跑位的能力。英超强弱的比赛如果让弱旅将0比0的比分维持到下半场，接下来的确有平局的可能，所以C罗的进球是及时雨。

下半场曼联仍加强进攻，但是却丢球了。圣马克欣助攻曼基略破门的确说明曼联的防守有问题，所幸的是失球后6分钟C罗就将比分反超。这一次卢克-肖的确很关键，他的突破很快，传球很准，C罗突入禁区的低射也穿了伍德曼的小门，如此快的回击的确也是久违了。可以说这粒进球让主场沸腾的，C罗回家也进入了高潮。36岁的C罗成为英超近11年最年长梅开二度球员，也证明了宝刀不老。尤文近三场比赛1平2负，本周末1比2不敌那不勒斯，失去了C罗的斑马军团的确受困了，以往那些认为C罗影响了球队进攻火力的人也都该闭嘴了。

C罗首秀的数据显示是6次射门，2次射正，其中2次被封堵，传球45次，39次成功，比赛中触球62次，关键传球1次，赛后得到8.5分。C罗也遇到了严密的防守，不过好的表现也只是开始，随着比赛的深入还会有更多的惊喜，同时也可能遇到了一些瓶颈，毕竟一个赛季最大的难题是圣诞节期间的魔鬼赛程。目前C罗的7号球衣全球销售额已经达到了1.871亿英镑，曼联也获得销售分成1310万英镑，而C罗的基础转会费是1290万英镑，所有球王归来的确是各种的利好。

C罗回来也有人不高兴，那就是英超的争冠对手们。克洛普表示葡萄牙人回到英超他并不开心，因为他是一位很厉害的球员，这也是另类的褒奖。老特拉福德球场见证了C罗的王者归来，接下来球队将去客场打欧冠对阵年轻人，因为对手较弱，索帅也可能轮换阵容。因为下轮联赛红魔要客场对阵西汉姆，C罗也可能会在联赛中再次首发，因为铁锤帮目前4轮联赛2胜2平保持不败，所以这场比赛更需要全力以赴。