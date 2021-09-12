英超第4轮切尔西3比0力挫维拉完成复仇，因为蓝军上赛季对阵这个对手1平1负一胜难求，所以此番小魔兽梅开二度也是很及时的。赛后切尔西和曼联同积10分领跑英超，切尔西似乎也告别了锋无力的时代。从魔兽德罗巴离开球队，科斯塔是名副其实的锋霸，其他的锋线球员都有一些无力，所以球队的进球数比较少，锋线球员也总是错失了一些机会。

卢卡库曾经是切尔西的一员，为了锻炼他球队也不断地将他租借在外，所以球员也有了离队的想法，但是球迷也很失望。卢卡库先后效力埃弗顿、曼联和国米，今夏也是因为切尔西的诚意报价，所以选择回家了，归队后卢卡库也深深的感受到了家的快乐，因为他内心始终是希望在蓝桥证明自己。

切尔西也被名曰出租车，所以年轻球员都被租借出去锻炼，球队也希望这些储备可以为球队所用，所以目前的队内有很多新锐都是切尔西培养的，同时也寄望卢卡库和查洛巴等这样的球员可以成为球队的绝对功勋。

当年德罗巴在队的时候，卢卡库就被誉为小魔兽，球队就是希望他能成为第二个魔兽，遗憾的他并没有发挥出绝佳的表现，所以才会有近几年的经历。所幸的是锋霸如今重返蓝桥，本赛季也的确可以胜任小魔兽的称号。

切尔西崛起的时候就是铁血蓝狮，卢卡库也是血性气质的球员。因为当年他一直希望成为主力球员，所以才会因为无法得到满足而离队，所以今夏归队也有一些人并不赞同，如今他出色的表现算是可以令质疑消失了。赛后卢卡库表示：“这是我11岁时的梦想，为了这一刻，我一直在努力工作。我为这场胜利感到非常高兴。 ”儿时梦想可以实现也证明他对于切尔西是有爱的，所以本轮赢球的确是有多重收获的。

本场比赛卢卡库的两粒进球分别是上下半场打进的，第15分来自钟科瓦契奇直传球助攻卢卡库单刀破门，小魔兽面对防守球员还是很冷静的，所以门将被穿裆，进球的确漂亮。科瓦契奇的传球能力也是到位的，进球前球队的进攻不少，不过进球后反而有一段时间是有一些困顿的，对手甚至有围攻之势，所幸的是门迪稳健，球队还是度过了一段被动期。本场比赛也卢卡库第一次代表切尔西出场的10年零15天之后，再度帮助球队出场和进球，也是很有意义的一场比赛。

今夏的另外一位新援萨乌尔本轮比赛获得首发机会却表现不佳，半场就被若日尼奥换下，接下来还需要在国内杯赛中进行一些历练。卢卡库对英超也是很了解的，本场比赛对手也是有自己的判断力的，卢卡库习惯用左脚，因为怕对手有针对性的扑救，所以选择右脚射门，果然就先声夺人了。

卢卡库的第二个进球是在第93分钟打进的，当时阿斯皮利奎塔得球后选择内切后横传，维尔纳当时也在跑位，而且有示意传球，他的动作也吸引了对手两名球员的跟防，所以卢卡库禁区边缘射门也是比较轻松的，这粒进球也让比赛变得更为完美。切尔西也很久没有大胜了，尤其是锋霸发威的大胜久违了。卢卡库也表示自己的第2球的接触部位很好，所以很干脆也很精彩。

对于图赫尔来说，接下来还需要激活维尔纳，他本场第82分钟登场，也有助于第三粒进球，接下来的比赛还是应该和奥多伊合理轮换，因为近期的国家队赛事中也有进球，也很可能延续到联赛中。接下来欧冠和联赛一周双赛，图赫尔如何轮换阵容也是关键的。

本场的第二粒进球是维拉球员明斯回传失误，科瓦契奇得球后推射建功，同时完成英超生涯首次单场传射建功，赛后也被主帅认可。以往切尔西的比赛强强对话很到位，但是却会偶尔被弱旅爆冷，就是受困于铁桶阵，本场维拉的防守的确严密，同时还有进攻端的威胁，能3球零封对手的确说明球队攻防比较到位，哪怕部分时间处于被动中也能扭转局面。

上赛季切尔西欧冠登顶，本赛季也是需要更多的运筹，毕竟队内的球员中有一些没能祭出最佳的表现，目前板凳厚度很明显，主帅必须轮换。奥多伊今夏也被很多球队求购，所以不给予更多的登场机会的话，球员是可能选择离队的，因此本赛季蓝军主帅的确会面临更多的考验。

门迪是最佳门将，本场也多次扑救化解危机，防线还是需要更稳固一些。赛后切尔西4轮联赛3胜1平，唯一的平局是对阵利物浦，球队的表现还是不错的。目前球队4轮打进9球，丢1球，曼联打进11球，失3球，两队净胜球都是8球，接下来的比赛蓝军有可能升榜首。

赛后的数据显示，切尔西射门12比18，射正4比6，角球4比11，控球率57%比43%，关键传球8比10，越位2比1，犯规都是11次，扑救6比1，黄牌1比4。可以看出门迪面临了很多的考验，所以防线的问题还是有的，不能让门将每场比赛都经历如此多的射门威胁。维拉近三场比赛只丢一球，进攻端的确没有本场强，所以还是对阵切尔西的时候进攻端的优势更明显，没有进球除了射术不精外，门柱和门神都是立功的。

切尔西接下来要在9月15日03:00主场迎战圣彼得堡泽尼特，这是欧冠首轮的比赛，所幸的是蓝军主场作战，应该不会有冷门的出现。不过赛后4天就要客场对阵热刺，因为对手本轮0比3不敌水晶宫，下轮联赛会拼命，所以此役才是考验球队的关键战，图赫尔需要好好思考首发阵容，因为热刺本赛季曾1比0力挫曼城。