本周末英超就将开打，国家队比赛日后也会有一些伤病的情况，这同样需要主帅调整。英超第四轮的赛事，热刺率先开打，球队客场对阵水晶宫。随后阿森纳对阵诺维奇，曼城客场对阵莱斯特城是本轮的强强对话，曼联对阵纽卡的主场比赛，C罗有望完成首秀，这也是第一比赛日的焦点比赛。周日凌晨切尔西主场迎战维拉，利物浦客场对阵利兹联。

热刺上赛季主场4比1、客场1比1水晶宫，球队本轮爆冷的几率很低，不过国际比赛日后还是有一些隐忧的，就看主帅的首发如何安排，核心球员能否尽快地洞穿对手的球门。阿森纳目前3连败排名垫底，本轮对阵同样连败的诺维奇，所以保级大战也是本轮的热点，枪手应该可以拿到本赛季的第一个积分。英超的狼队也是三连败，本轮的对手是沃特福德，这三支球队本轮都需要更竭力才能拿分。

近几个赛季莱斯特城都排名积分榜前列，本赛季因为曼城输给热刺，莱斯特城爆冷不敌西汉姆联，所以两队排名也分别在第7和第9位，本场比赛曼城志在必得，上赛季狐狸城客场5比2、主场0比2曼城。本赛季开启前的社区盾杯上莱斯特城1比0曼城，所以蓝月亮本场是会全力拿分的，因为失分的话会被榜首的热刺拉开分差。

纽卡本赛季很无力，目前1平2负，很难阻挡曼联全取三分，C罗无论是首发还是替补出场都会促使球队赢球，需要看的是大比分还是小比分获胜。上赛季曼联和纽卡各自在主场3比1拿下对手，红魔主场失分的几率也很低。

切尔西主场迎战维拉是有一些不稳的，因为上赛季球队主场1比1，客场1比2维拉，对手是有一些克星味道的，不过卢卡库加盟球队，进攻端火力提升，本场可以首发出场的话也是可以小胜的。维尔纳在国家队也进球了，进攻端也更锐利，所以赢球几率提升了。利物浦客场对阵利兹联也有可能失分，因为上赛季第一场比赛利物浦4比3险胜对手，利兹联还是有拿一分的机会。

目前的积分榜上三轮全胜的球队只有热刺，身后同积7分的球队有西汉姆、曼联、切尔西、利物浦、埃弗顿，所以本赛季争四大战还是很激烈的。卢卡库重返切尔西的确是正确的选择，蓝军的信任也使得小魔兽很是感动，为了重返英超他主动去找小因扎吉表示希望重返切尔西，回来后的处子赛季也会更竭力的帮助球队赢球。

目前的英超射手榜上西汉姆的安东尼奥打进4球位列第一，打进三球的是曼联的格林伍德和B费以及埃弗顿的勒温。曼城的费兰托雷斯和莱斯特城的瓦尔迪都打进2球。切尔西几位球队都是各进一球，本场比赛卢卡库和维尔纳以及哈弗茨是焦点。

若日尼奥上赛季是切尔西夺得欧冠的功臣，今夏欧洲杯夺冠也是意大利队的功勋球员，近期的国家队比赛也有不错的表现，近期也成为意大利队史第二位归化球员队长，并且率队5-0立陶宛，稳健度也很足。本轮比赛出战没有疑问，也是可以左右胜局的核心球员。美国国家队队长普利西奇在比赛中脚踝轻微扭伤，本场比赛可能替补，也可能休息。卢卡库的大腿也有一些伤情，所幸的是并不严重，本轮比赛也可能替补。

卢卡库近日代表比利时出场2次贡献3球，同时个人为国家队出场次数达到了百场，也证明状态不错。截至周日的世界杯预选赛，小魔兽为国家队出场100次贡献67球，接下来就需要跟随球队触及英超和欧冠奖杯，因为这些奖杯都是卢卡库需要的，也是可以证明自己价值的。近日切尔西提交了英超大名单，门将门迪、凯帕、伯格斯特罗姆、贝蒂内利，后两位有可能杯赛出场。后卫方面轮换阵容没有问题查洛巴和马朗-萨尔也是值得期待的。

中场若日尼奥、坎特、科瓦契奇、奇克、萨乌尔、巴克利、芒特、齐耶赫、刘易斯-贝克，萨乌尔作为新援是备受关注的，本场未必会完成首秀，下一轮联赛出场的可能性比较高。巴克利也是曾经的功勋，如今需要为自己争取出场的机会。锋线卢卡库、普利西奇、维尔纳、奥多伊、哈弗茨也是可以轮换的，这也是图赫尔本赛季最关键的工作，激活维尔纳和让卢卡库爆发关乎球队本赛季的命运。