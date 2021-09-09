12强赛国足0比1不敌日本后承受两连败，赛后主帅李铁承受很大的压力，针对他的排兵布阵有一些质疑声，对于球迷呼声很高的球员，他依旧选择放板凳上，下半场有威胁也是因为阿兰和洛国富登场了，这也更折射出主帅的问题。不过李铁本人比赛次日似乎已经走出了输球的阴影，他表示马上出发卡塔尔多哈机场，转场去阿联酋沙迦大本营。休养生息，刻苦训练，十月再战。等待十月，也等于回避了质疑的声音，连败的情况下并没有被下课的迹象。

对于球迷来说无法接受的是两场比赛丢了4球，没有进球也没有射正球门，这也是极其尴尬的数据。国足的下一个对手越南亮出球队对阵澳大利亚的数据，也是在给国足施压，因为同样对阵澳大利亚国足没有射正，射门次数也不及越南对阵同一对手多。

0比1不敌日本队也有一些原因，张琳芃伤退浪费一个换人名额。球队失球还是国足球员认为有机会利用反击威胁对手球门，其实是有一些想当然，没想到被对手断球后反而失球了，这也是球员场上判断和应变能力上的不足导致的。日本队被阿曼反击得分一击致命，本场对阵国足自然会避免重蹈覆辙，所以选择的时机不对，因此在上半场末尾失分也是很可惜的。

其实看球多年的人应该很清楚强弱对战的时候，选择防守反击的球队都是稳守上半场，到了下半场对手疲惫的时候一击致命，因为下半场后半段是进攻球队疲软的时候，更适合反击得手。上半场末尾反而是强队得分的最佳时机，因为被动防守同样很累。这个时间弱队因为限制了对手也有一些松懈，所以失球的次数也是比较多的。

国足赢球的时候往往是热身赛和热身性质的杯赛，对手会给年轻球员一些会，也不会全力以赴，所以国足胜出和不败的几率很高。而一到正式比赛国足不是小负就是爆冷失分，这的确是球队的问题。国足40强赛的战绩不错是因为对手比较弱，而到了世预赛12强赛对阵强队更无力，与此同时遇到弱旅爆冷的几率也会提升，所以接下来打越南也是必须全力以赴才能拿分的。

这场比赛日本队多次击中立柱，久保建英第一次击中立柱后不久，大迫勇打破僵局。如果不是国足门将稳定扑出单刀球，球队可能0比2落后，此外吴曦吃到黄牌，也将错过下场对阵越南的比赛，主帅也需要提前做出备案，尽早确定最适合的替代者。两场比赛中艾克森和武磊配合还不错，可是其他球员的意识不到位，所以武磊传球给队友的机会被错失了。日本队多数是在欧洲踢球的，如果国足也多一些见识过大场面的球员，或在国外俱乐部激烈竞争的情况下，全力争取首发名额的话，或许国足的实力才会更多的提升。

日本队久攻不下会用远射敲山震虎，古桥亨悟外围远射也是很有想法的，国足的球员很少射门，其实被动的情况下适度的远射也是提升信心的。阿兰和洛国富登场后，后者就在边路放倒室屋成，同时限制了对手的威胁，不过他第二次放倒同一对手后吃到了黄牌，这也说明对手持续在这个位置寻找机会，但是洛国富登场后这个隐患缓解了。阿兰右路传球给武磊，后者传中帮助洛国富完成头球攻门。可以看出阿兰登场后很拼，他在争顶的时候摔倒感觉很疼。

国足进攻多了之后，对手开始严防艾克森，其实也是为了掐断他和队友的配合。对手的策略是对路的，也有效地限制了国足的进攻，所以随后的比赛主帅对于球队的把控也是很关键的。此外关于归化球员的使用的确应该放开手脚了，因为使用这些球员有可能拿分，不重用的话，替补救主的几率会减弱，因为球队磨合出的最强阵容首发出场才更有效果。国足的目标是小组出线，和争夺世界杯参赛资格，就不需要介意其他人的看法，祭出目前的最强阵容就可以了，接下来就等十月再度开战了，必须承认的是固执的李铁是球队的隐患。



