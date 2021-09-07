国足首轮输球让第二轮赛事成为生死战，球队输球的主因是因为主帅错误地估计了对手，因为澳大利亚是40强赛的鱼腩队，所以才会酿成了一次败仗。诚实地说李铁的水平担当国足主帅的确是不够格，球队还是希望得到一位能磨合球队的有经验的名帅，才可能取得好的成绩。新帅继任后，需要忽略热身赛的战绩，如果继续让李铁执教球队的话，那就期待新鲜血液有一天能成熟，届时才可能获得佳绩和世界杯的参赛资格。

很明显这是一个比较漫长的过程，如果是铁杆球迷是可以接受的，本土的主帅，年轻的球员，为了未来努力，战绩和成长的过程相比不是重点。接下来对阵日本队的比赛是重中之重，目前主帅征召的球员的确是可以祭出最强阵容的，所需要的就是首发的安排有针对性，此外就是下半场的换人方面更需要能扭转局面才行。

从目前的各方消息来看，李铁除了身高1米92的高中锋郭田雨之外并没有绝对的板凳奇兵，上一场没有给阿兰和洛国富上场机会就被认为是内鬼，因为很明显只有这两位球员是可以成为扭转局面的板凳奇兵。对阵日本队前各方都认为首发会改变，至于进行几个人员上的调整还是未知数。

池忠国和阿兰是对阵日本队的焦点，主帅除了希望通过变阵拒绝连败外，还需要进球和积分，其实哪怕是一场平局也是可以接受的。赛前各方预测的不少，最后还要看李铁的决定，其实放手一搏不错，因为球队已经没有了退路，此外防线也需要协防，避免大比分输球。

上一场比赛全攻全守是输球的主因，所以本场比赛绝对不可能重复首场比赛的模式，因为如果输球的话，主帅可能会被喊下课。日本队不及澳大利亚的是身体高度和强壮，所以中国队也是有进球机会的，球队需要利用速度寻找反击的机会。

一场接下来的比赛，池忠国一定可以进入首发阵容，吴曦首轮体能透支的确不适合首发，下半场出场打20分钟的比赛或许比首发更好，这也是使用老将的好方法。李铁上一次率队对阵日本队是2019年的东亚杯，国足祭出433阵型取得一粒进球，不过最终还是1-2不敌对手。

抛开比分不说，国足在比赛中并不处于劣势，两队射门等关键数据很相近。那场比赛张稀哲、王上源和金敬道都有关键的表现，本场比赛也可能得到登场的机会。此外就是对于归化球员的使用，李铁其实可以按照规定派上更多的实力派球员，而不是规避使用归化球员的数量。

韦世豪对于日本队的了解，其实是应该得到机会的。此外洛国富也有可能首发，不过这位球员重攻轻守是需要其他队友协防的，的确是负面的影响更大。因为日本队多数球员都是在欧洲踢球的，所以进攻能力突出，因此国足每个位置的防守都很重要。