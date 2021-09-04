世预赛亚洲区12强赛第一场的比赛国足0比3不敌澳大利亚，对手的队长赛后表示球队可以进更多的球，事实上国足的下半场的防线问题很严重，主帅对于首发的安排也不合理，下半场换人问题更多，可以委以重任的阿兰和洛国富是最大的败笔。球队没有更多的失球也是很幸运的，本场比赛后国足必须意识到了自身的差距，毕竟3分钟丢两球后，球队的防线已经混乱了。

有趣的是这场比赛前各方都认为国足是有胜算的，而个人认为保平争胜更为合理，因为一分也是积分，日本队爆冷0比1输给弱旅，国足首轮拿一分也是优势。国足主帅李铁也是希望球队能拿分，并且提示竭力打好每一场比赛就好。事实上球队能在对阵强队的比赛中踢出自身的实力，球迷也是可以接受结果的，遗憾的是防线的问题令人看不到随后开打的12强比赛的希望。

国足对阵澳大利亚的历史战绩方面国足并不处于劣势，所以能否拿分是需要看防线是否稳健，毕竟这样的比赛想逆转拿分不易。国足的第一粒失球是第23分钟的时候，对手从后场直接找到马比尔，也撕开了防线，马比尔的射门被颜骏凌扑出，但是队友没有第一次时间彻底化解危机，对手的塔格特得球挑传助攻马比尔破门，蒋光太成为背景板，身体和判断上的劣势很明显。

一粒失球并不是世界末日，虽然国足在正赛的比赛中很难有逆转取胜的例子，本场面对更强的澳大利亚的确很难逆转，但是半场1球落后还是有机会的，令人无法接受的是失球后2分钟球队就又失球了，对手的反击机会，博伊尔过掉防守球员后直接低射破门，门将扑对了方向，但是还是慢了半拍。这粒进球的确是个人能力的体现，也瓦解了国足的信心，球队失球后心态失衡，没有加固防线，反而太想进攻和进球了。

武磊是制造了一些机会，失2球后也有一次过掉对手防守球队，但是对手的防线有协防的安排，跟进的防守球员拦截到位，武磊没能完成射门。关键时刻于大宝与张琳芃防守过程中出现重位，所以赛后也有多数人质疑主帅为什么让于大宝首发。虽然悍将曾经有关键进球，但是近几个赛季的表现一般，国足阵容中的确有更合适的球员可以用。

武磊本场比赛在和队友配合上是没问题的，也愿意给队友做球，艾克森浪费了一些机会，不过武磊连续过人不行，一对一过人也有身体上的劣势，这就没办法找借口的。事实证明国足想拿分还是依靠战术上的运筹，通过配合撕开防线制造进球。

主帅下半场用王刚、蒿俊闵换下于大宝以及张稀哲，但是收效甚微。如果可以换上阿兰和洛国富的话，的确有可能有进球产生，遗憾的是被换上的人并不是有力挽狂澜能力的球员。国足有几位归化球员，他们的意义就是可以提升实力，且在关键的时候登场发挥作用，很明显李铁更信任国足的一些老将们，

澳大利亚男足的实力是被认可的，输球不是根本的问题，而是比赛中出现的问题的确可以避免，主帅虽然在场边呐喊，但是他的执教能力的确不足以带领国足取胜更强大的对手。同组的日本男足率先开战却爆冷了，球队0比1不敌阿曼的确是很意外的，也有人认为日本队都能输给阿曼，国足输给亚洲强队也不是很意外，但是这样的说词的确是为了开脱而已。

和国足同组的阿曼都能拿到3分，其实这对于国足出线更为不利，因为从目前的发挥来看，很难说国足对阵哪支球队是可以稳赢的。球队12强战是想拿到目标小组出线权，所以首轮输球等于是背负了压力，丢3球输球更是不利面。赛前澳大利亚男足主教练阿诺德表示球队实力高于中国队，而且不会在意对手的任何一位球员，言外之意是暗指效力西甲西班牙人的武磊，或是目前国足的一些核心球员，事实上武磊的表现也是有一些无力的，虽然有客观原因，但是比预期的差一些。

澳大利亚主帅赛前打口水战也是施压，事实证明他所说的话的确给对手压力了，国足开场更多的是想利用进攻来取开门红，但是却让失球的时间提前了，这也是最后输球的一个原因。国足主帅李铁赛前就表示球队的小组对手中日本男足、澳大利亚男足、沙特男足实力都高，对阵阿曼队、越南队也不能轻敌，球队世预赛对阵强队可以得到锻炼，并且希望球员们尽全力，很明显主帅已经给球队留下了后路，如果敢于说拿分的话，赛后就被打脸了。

对于国足来说这次12强赛前，队内的很多伤员归队是好事，主帅有更多的选择也同样利用世预赛球队的发挥，武磊也很早到队和球队合练，为的是可以更好的融入球队，并且在比赛中和队友产生化学效应。可以看出备战还是充分的，遗憾的主帅的战术部署和换人以及防线上的短板是有明显问题的，因此球队没能拿分。

这次国足的大名单有前锋有武磊、艾克森、阿兰、韦世豪、张玉宁、洛国富，中场是蒿俊闵、张稀哲、金敬道、吴曦、池忠国、尹鸿博、吴兴涵。后卫是李昂、王燊超、高准翼、张琳芃、蒋光太、王刚、于大宝。门将颜骏凌、刘殿座、王大雷。个人预测的首发是颜骏凌；王燊超、张琳芃、蒋光太、王刚；吴兴涵、吴曦、金敬道、张稀哲；武磊、艾克森。

本来是寄望埃神可以祭出高效率，毕竟中超14轮联赛结束艾克森打进11球，其中只有一粒点球，锋霸目前位居射手榜第一位，所以希望俱乐部的高效率可以延续到国家队的赛事中。替补出场的球员首选就是阿兰，遗憾的是主帅并不是这样想的，接下来的比赛就要看李铁如何变化首发阵容了，一成不变显然是不可能的。

对阵澳大利亚的比赛身体对抗方面处于劣势，因为对手是有这方面的优势的，国足和对手交手的次数不多， 历史上两队共有17次交手，澳大利亚赢了7场，平局也是有的，遗憾的本场没拿分。澳大利亚队在海外踢球的球员很多，本次大名单有9成球员是大赛经验更为丰富的球员，所以国足的防线也是受挫了。

国足的下一个对手是日本队，比赛要在9月7日23点开战，两队都是首轮输球，此役对于彼此的重要性都不言而喻，李铁想要挽救首轮的不利面和自身的问题，第二轮的首发球员很关键。李铁想自救就改变首发的一贯模式，启用阿兰或下半场更早替补登场或有惊喜，起码要有一粒进球。



